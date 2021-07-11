Мутация коронавируса: Что стоит знать о штаммах "Альфа", "Бета", "Гамма", Delta, "Лямбда"

Все официально зарегистрированные и одобренные ВОЗ вакцины эффективны против выявленных штаммов коронавируса

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Со времени появления COVID-19 прошло около полутора лет, но болезнь не отступает. Даже больше – постоянно мутирует. И как только удается обуздать один штамм коронавируса, возникает и стремительно распространяется новый, заразнее и агрессивнее. Так, одна из мутации болезни вызвала ужасающую ситуацию в Индии.

Об известных штаммах коронавируса и почему ВОЗ обеспокоена из-за ситуации, когда иммунизация не защищает от стремительного распространения вируса – в материале "Первого Независимого".

Что говорят в ВОЗ о распространении COVID-19

В мире по состоянию на утро 8 июля зафиксировано 185 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них – более 4 миллионов летальных. При этом в мире уже сделали 3,32 миллиарда прививок от COVID-19 – всего в материковом Китае (1,33 млрд), Индии (364,6 млн) и США (331 млн). Несмотря на то, что количество прививок значительно превышает количество зарегистрированных случаев коронавируса, в ВОЗ крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Речь идет вот о чем.

Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что некоторые страны с высоким уровнем вакцинированного населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, будто пандемия коронавируса уже закончилась. Он также подчеркнул, что такая ситуация угрожает восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии.

"Вакцинный национализм", львиная доля которого приходится на горстку стран, является морально неоправданной и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против вируса. Некоторые страны с высоким уровнем вакцинированного населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, будто пандемия уже закончилась", – заявляет Гебреисус.

Глава ВОЗ недавно также отметил, что, несмотря на достигнутый в борьбе с коронавирусом прогресс, пандемия находится на очень опасной стадии. Единственный выход из этой ситуации – справедливое распределение индивидуальных средств защиты, тестов, лекарств и вакцин.

Ситуация и в самом деле является угрожающей: вирус SARS-CoV-2 (коронавирус), как и любой другой вирус, претерпевает мутации. Сейчас в мире существуют такие штаммы:

"Дикий" – впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года;

"Альфа" – обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года;

"Бета" – впервые зафиксировали в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года;

"Гамма" – найден в Бразилии в январе 2021 года;

Delta – обнаружили в Индии в апреле 2021 года;

Delta-plus – обнаружили в Индии;

"Лямбда" – обнаружили в Перу.

Штамм Delta, или "индийский"

Штамм COVID – 19-B.1.617.2, который Всемирная организация здравоохранения маркирует как Delta, впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года, поэтому кое-где его называют "индийским". Сейчас его зафиксировали практически в каждой стране мира. В мае этого года ВОЗ классифицировала его как "вариант, вызывающий беспокойство".

РИА Новости

По данным Национальной академии наук Украины, эта разновидность коронавируса в 1,6 раза заразнее штамма "Альфа" ("британский"), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации в случае инфицирования возрастает в 1,45 раза.

По состоянию на сейчас штамм Delta обнаружили в большинстве стран мира, в частности в Украине, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Китае, России.

Delta-вариант коронавируса имеет несколько мутаций. Они позволяют вирусу легче проникать в клетки организма человека, избегая некоторых иммунных реакций. Люди, инфицированные штаммом Delta, в два раза чаще подвергаются опасности попасть в больницы.

К тому же одно из отличий новой разновидности коронавируса в том, что он распространяется преимущественно среди молодежи в возрасте от 12 до 20 лет. Инфицированные, у которых обнаружили этот штамм, среди симптомов имели высокую температуру, боль в горле, насморк, кашель. Также среди симптомов называют нарушение слуха и тромбоз, что может привести к гангрене, кишечные расстройства, насморк и слабость на фоне отсутствия температуры.

Штамм Delta-plus

Штамм Delta дал мутацию Delta-plus. Ее обнаружили в индийском штате Махараштра. Delta-plus, образованный мутацией Delta (B.1.617.2), специалисты не классифицируют как такой, который "вызывает беспокойство".

Delta-plus – это вариант Delta с дополнительной мутацией K417N. Мутация K417N также наблюдается в варианте "Бета", который впервые обнаружили в Южной Африке. Вариант Delta-plus является более заразным и устойчивым к официально утвержденным ВОЗ вакцинам.

"Британский" штамм

14 декабря 2020 года власти Великобритании сообщили, что обнаружили новый вариант SARS-CoV-2 (B.1.1.7). Штамм называется SARS-CoV-2 VOC 202012/01 или B.1.1.7 и имеет 23 мутации генетического кода вируса, которые изменили четыре вирусных белка. 8 из 23 мутаций влияют на белок-шип (S-белок). Белок-спайк позволяет вирусу проникать в клетки человека и является ключевой мишенью нашего иммунного ответа как в борьбе с вирусом во время заражения, так и в защите от болезней после вакцинации.

Фото из открытых источников

Симптомы "британского" штамма: лихорадка, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах, повышение температуры, кашель, внезапно появившийся и не проходящий, потеря способности чувствовать запахи и/или вкусы, усталость, повышение количества приступов истерики у младенцев, головная боль, боль в животе, температура выше 37 градусов, потеря аппетита.

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Штамм "Лямбда"

Вариант коронавируса, получивший название "Лямбда", обнаружили в Перу еще в августе 2020 года. Сейчас там приходится 82% новых случаев заражения именно на этот штамм. "Лямбда" происходит из Латинской Америки, региона с наибольшей смертностью от коронавируса.

По данным ВОЗ, по состоянию на 17 июня новый штамм обнаружили в 29 странах (в частности, в семи странах Латинской Америки). 29 июня в Чехии сообщили, что выявили первый в стране случай заражения лямбда-штаммом коронавируса. Пока этот штамм фиксируют в отдельных странах, но его распространение в Украине является вопросом времени.

Эксперты отмечают, что этот вариант имеет много мутаций в белке шипа вируса, что может влиять на скорость его передачи.

ВОЗ классифицирует вариант "Лямбда" как вызывающий внимание – это означает, что он не считается слишком заразным. Правда, пока данные о новой мутации коронавируса ограничены – информацию предоставляют лишь из Южной Америки, где она распространилась больше всего. Нельзя исключать, что этот штамм может быть заразнее и привести к большему количеству госпитализаций и смертей.

Среди симптомов нового варианта – все те же, что и в случае инфицирования известными мутациями. При этом в некоторых отчетах врачей говорится о том, что "лямбда" может чаще вызывать проблемы с кишечником.

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На сегодня все официально зарегистрированные и одобренные ВОЗ вакцины являются эффективными против указанных выше вариантов коронавируса – особенно после двух прививок. Однако и ВОЗ, и Минздрав Украины обеспокоены из-за дальнейшей мутации коронавируса – новые штаммы могут быть более устойчивыми к препаратам, которыми делают прививки.