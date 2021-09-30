Мученическая смерть и непоколебимая вера в Бога: Как День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии стал памятным

День святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии Фото из открытых источников

Этот день женщины начинают с громкого плача

День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии установлен в память о мученической смерти девочек-подростков и их матери. Он отмечается ежегодно в установившуюся дату - 30 сентября.

В этот день верующие молятся великомученицам. Святых обычно просят о семейном счастье и избавлении от бесплодия.

Рассказываем подробнее, как День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии стал памятным.

Что известно о Вере, Надежде, Любви и их матери Софии

Женщина по имени София жила во II веке в Римской империи и была благочестивой христианкой. Она имела трех дочерей, которых назвала в честь главных христианских добродетелей: Веры, Надежды, Любви. В то время большинство римлян были язычниками, однако София была верной христианкой и так воспитывала своих детей.

Семья не скрывала свою веру даже несмотря на гонения со стороны властей. О юных христианках и их матери стало известно императору Адриану.

Когда в 137 году началось жестокое преследование христиан, мать с дочерьми бросили за решетку и отправили на суд к императору Адриану. Он захотел лично увидеть трех сестер и их мать. Сначала император потребовал, чтобы христианская семья отреклась от веры. Но никому не удалось поколебать христианских убеждений Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Девочек обрекли на страшную пытку, а потом казнили на глазах у матери. Софию не подвергали пыткам. Женщина похоронила своих детей и два дня не отходила от их могилы. На третий день она умерла. Церковь причислила сестер и их мать к лику святых.

Традиции празднования и запреты в памятный день

В День святых великомучениц женщинам не стоит хлопотать по хозяйству. Также запрещено устраивать свадьбы и помолвки, однако можно и даже нужно проводить сватовство. В народе говорили - "На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покров свадьбы играют".

Также хозяйки в этот день во весь голос плакали на огороде, чтобы на весь будущий год защитить семью от бед и болезней, символически оплакивая тяжкую женскую судьбу. Плакали и те, чья судьба сложилась счастливо. Этот обряд называли самым мощным оберегом. Потом женщины пекли для родных именинные пироги и крендели.

Замужние женщины ходили в церковь, покупали три свечи: две ставили там же перед иконой Христа, а одну оставляли для дома. В полночь свечу зажигали, устанавливали в середине каравая, произносили заговоры, чтобы зло из семьи уходило, а добро приумножалось. Утром вся семья должна была съесть этот каравай, ни одной крошки из которого нельзя было выбросить. А молодежь в этот день устраивала гуляния.

Приметы в День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии

В прошлые времена говорили: если на Веру, Надежду, Любовь видны стаи журавлей, то на Покров, 14 октября, будет холодно, а если нет, то зима будет поздней.

Если будет гром 30 сентября – означает, что осень продлится долго и будет теплой.

Если 30 сентября пошел дождь, можно ожидать ранней весны на следующий год.