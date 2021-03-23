Мошеннические схемы в Украине: Как доказать, что вы не брали микрокредит

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Мошенники могут использовать копии документов или утерянный паспорт, чтобы оформить кредит

В Украине нередки случаи, когда мошенники берут небольшие кредиты, указывая данные других лиц. Конечно вовремя не погашая долг. Банки и другие финансовые учреждения, пытаясь вернуть средства, обращаются к гражданам, данные которых указаны в заявке. А те, в свою очередь, об оформлении кредита ничего не знают, так как стали жертвой мошеннических махинаций.

Как доказать, что вы не брали кредит, рассказываем дальше.

Как мошенники оформляют микрозаймы

Микрокредит - это небольшая сумма денег, которую банк или небанковская организация предоставляет в кредит на определенный период. Такой кредитный договор можно заключить с микрофинансовой организацией (МФО), в том числе через сеть Интернет. Для этого необходимо только зарегистрироваться на сайте МФО и внести все необходимые данные. Процесс недолгий и несложный, поэтому этим все больше пользуются недобросовестные лица ‒ мошенники.

Чаще всего злоумышленники могут использовать следующие схемы чтобы взять кредит на чужой паспорт или его копию:

- представляются сотрудниками МФО;

- используют копию документов заемщика;

- переклеивают фото в потерянный или украденный паспорт.

Многие мошенники, чтобы получить паспортные данные заемщика предлагают быстро и на очень выгодных условиях помочь в оформлении кредита. После этого используют полученную информацию и оформляют кредит без ведома хозяина паспорта.

Перед тем, как предоставлять кому-либо свои личные данные, стоит узнать, что за компания, есть ли у нее лицензия на ведение брокерской деятельности, почитайте о ней отзывы в интернете.

Если потеряли паспорт, нужно немедленно обратиться в полицию. Потерянные документы сразу же внесут в базу утерянных и если кто-то попытается получить по ним займ, будет легче найти мошенника.

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Как защитить свои права

Если обнаружили, что на ваше имя оформили микрозайм, необходимо узнать, в какой именно МФО взят кредит и какую сумму вы будто бы должны.

Далее нужно обратиться в МФО с требованием предоставить заверенные в установленном порядке копии кредитного договора, который должен содержать номер, дату заключения, реквизиты кредитора, а также документов, которые подтверждают, что именно вы заключали договор.

К тому же, в обращении в МФО стоит отметить, что лично вы никаких кредитных договоров с МФО не заключали, денежных средств не получали (при наличии привести необходимые доказательства) и требуете отменить задолженность, которая будто бы числится за вами.

Также стоит:

- записывать все телефонные разговоры с сотрудниками МФО или коллекторскими компаниями, которые будут пытаться взыскать с вас соответствующую задолженность, которые в будущем могут будут использованы в качестве доказательств неправомерных действий таких организаций;

- обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении вас уголовного преступления, в частности мошенничества, которое заключается в оформлении на вас кредита;

- по желанию сообщить о заключении на ваше имя онлайн-кредита посторонним лицом в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, к полномочиям которого относится участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики по предупреждению и противодействию криминальным правонарушением, механизм подготовки, совершения или сокрытия которых предусматривает использование электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи;

- обратиться с жалобой относительно заключения договора онлайн-кредита на ваше имя посторонним лицом с использованием поддельных документов в Национальный банк Украины с целью проведения проверки и отобрания объяснений от МФО.

Если указанные действия не привели к желаемому результату, стоит обратиться в суд с исковым заявлением о признании недействительным кредитного договора.

Данное исковое заявление рассматривается по правилам общего искового производства. В ходе рассмотрения дела необходимо будет предоставить доказательства, что договор вы не заключали, о его существовании не знали, на веб-сайте МФО не регистрировались и переписку с ними вообще не вели.

Стоит подать ходатайство в суд об истребовании у мобильного оператора, номер которого был указан для получения кредита, сведений о местоположении мобильного устройства по номеру телефона и распечатку смс–сообщений, а также об истребовании информации у банковской организации относительно счета (карты), на который перечислены кредитные средства.

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Также важно помнить, если МФО уступила право требования по кредитной задолженности коллекторской компании, то без вашего разрешения не имеет права:

- заходить в квартиру или дом (это уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 162 Уголовного кодекса Украины - нарушение неприкосновенности жилья);

- забирать какие-либо вещи (часть третья статьи 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, соединенный с проникновением в жилье);

- принуждать оплатить задолженность (статья 355 Уголовного кодекса Украины-принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств);

- присваивать себе функции Государственной исполнительной службы (статья 356 Уголовного кодекса Украины – самоуправство).