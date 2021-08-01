Морские приключения 2021: Где искать чистые пляжи, тишину и покой на юге Украины

Тайны Санжійки и почему стоит отдыхать в других приморских селах

Море в Санжійці Фото из открытых источников

На улице уже август. Это означает, что сезон отпусков еще не закончился. Более того, для некоторых он только начинается. И если вы раньше отдыхали только в Карпатах, в этом году можно попробовать черное или Азовское море.

Сегодня речь не об обычных курортах вроде Затоки, Бердянска или Одессы. Мы расскажем о местах, которые не очень известны в Украине. Там чистые пляжи, дикая природа и совсем немного людей. Что это за локации и как там отдыхать, читайте далее в нашем материале.

Санжійка

Это небольшое курортное поселение в Одесской области. Оно расположено между Грибовкой и Черноморском. Здесь проживает около 700-800 человек. Датой основания села считают 1792 год. Тогда на берегу Черного моря создали военный пункт Санджак. Он встал у опасного места, где соединяются подводные течения двух проливов: Керченского и Босфор.

В 1921 году его заменили Санжийским маяком, о котором сегодня знает не очень много туристов. Людей на пляжах обычно немного. Впрочем, там довольно чисто и можно увидеть глинистые скалы. Жилье стоит от 100 грн за сутки. Если хочется очень уютный номер, придется отдать 300-500 грн. Кафе, ресторанов и клубов в Санжийке почти нет. Но никто вам не мешает поехать развлекаться в г. Черноморск за 9 км.

Как добраться: автобусы и маршрутные такси из Одессы.

Хорлы

Немало людей, наверное, слышало о самом большом необитаемом острове в Европе Джарылгач. Но это не единственное место, где можно отдохнуть в покое. Для такого типа путешествий есть еще одна локация – с. Хорлы. Это курортное поселение, которое расположено на полуострове Горный Кут. Имеет площадь 7,99 км2.

Первоначально Хорлы основала как порт помещица София Фальц-Фейн. Несколько веков назад его значение было трудно переоценить. Впрочем, после прихода большевистской власти он пришел в упадок. Сегодня село Хорлы известно как курорт. Также в нем есть источники лечебных грязей. Расположено немало пансионатов и баз отдыха. Стоимость аренды жилья – 150-200 грн в частном секторе, а также 450-550 грн номера повышенного комфорта.

Как добраться: автобусы, маршрутные транспортные средства и такси от пгт. Каланчак.

Очаков

Город расположен в Николаевской области, на северном берегу Днепровско-Бугского лимана. От областного центра сюда ехать 59 км. Здесь проводят отпуска люди, которые хотят отдохнуть бюджетно. Кроме того, в городе есть немало памятников архитектуры и искусства. Облегчают жизнь магазины, кафе и рестораны.

Пляжи тоже чистые. Вода моря смешивается с пресной, а потому медуз здесь не бывает. Впрочем, стоит учитывать, что рядом расположен порт. На чистоту также влияет направление ветра. Аренда жилья в Очакове стоит от 150 грн сутки.

Также недалеко от города есть несколько мест, которые достойны внимания:

Национальный историко-археологический заповедник "Ольвия", созданный на месте древнего города-государства, в 28 км к востоку;

Ландшафтный парк "Тендровская коса", где обитает табун диких мустангов, в 32 км.

Как добраться: автобусами и маршрутками от г. Николаев.

Вапнярка и Новая Дофиновка

Это два села Одесской области в одноименном районе. Вапнярку не стоит путать с той, которая расположена на Винниччине. Курортная зона простирается от Аджалыкского лимана к побережью Черного моря. Пляжи здесь песчаные, но стоит быть внимательными – на дне есть много камней.

Отдых здесь тоже можно отнести к типу "безлюдного". Есть немало диких пляжей, а также локаций, чтобы нырять и ловить мидий, креветок. Отелей вы не найдете, а потому жилье придется арендовать на базах отдыха или в частных домах. В какое село ехать – не имеет значения. Их разделяет только лиман. За место в номере придется отдать от 130 грн за сутки. Самая распространенная цена – 300-600 грн.

Как добраться: маршрутные транспортные средства от г. Одессы.

Счастливцево

Это село в Геническом районе на Херсонщине. Оно расположено в северной части Арабатской стрелки. Сюда преимущественно едут, чтобы поправить здоровье. Здесь есть термальные источники. Некоторые выбирают это место для семейного отдыха.

Вода в море нагревается достаточно быстро. На берегах есть бары и кафе. Также будет возможность посетить аквапарк и крокодиловую ферму. Выбор жилья достаточно большой: гостиницы, частные дома, пансионаты и тому подобное. Цена аренды начинается от 100 грн.

Как добраться: поездом в Новоалексеевку или Геническ, а затем трансфером или такси.

Новопетровка

Немало украинцев едут отдыхать на Азовское море в Бердянск. И в 14,5 км от него расположено еще одно неплохое место. Это село Новопетровка. Оно является одним из древнейших поселений современной Запорожской области. Его история начинается с основания крепости в 1770 г. ее назвали Петровской. Остатки этого сооружения можно увидеть даже сегодня.

Новопетровка не является туристическим центром – это обычное приморское поселение. Жить здесь можно в пансионатах или частных домах. Есть мини-отели с бассейнами сразу у моря. Развлечений фактически нет-лишь несколько небольших кафе. Стоимость жилья – от 100 грн.

Степановка Первая

Расположена в Приморском районе Запорожской области, недалеко от известной Кирилловки. Это село считается еще одним неплохим вариантом бюджетного отдыха на Азовском море. Среди развлечений здесь вы найдете разве что поход на Степановскую косу. Преимуществом этой локации путешественники считают удаленность от индустриальных городов и дорог важного значения. Стоимость жилья здесь начинается от 130 грн.

Как добраться: автобусом или маршруткой от Мелитополя.

Белосарайская коса

Это село в Мангушском поселковом совете Мариупольского района Донецкой области. Оно расположено на территории полуострова Белосарайская коса. Во времена Киевской Руси здесь был город Белгород. Сегодня это одно из малоизвестных курортных поселений на побережье Азовского моря.

Здесь вы увидите не только базы отдыха, но и немало редких птиц. Вас ждут закаты у лиманов, уникальные растения и не только. Площадь одноименного заказника составляет 616 га, а потому здесь будет чем заниматься. Жилье в с. Белосарайская коса стоит от 100 грн.

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Напоследок, стоит отметить, что все цены на жилье указаны в соответствии с предложениями на OLX-жилье, Booking.com, doba.ua air.bnb и dom.ria. Не забывайте о возможности жить в палатках - это довольно интересно и аутентично.

Напоминаем, что ранее выходил материал о самых интересных островах Украины, в котором рассказывается о Джарылгаче, Тендровской косе и Черноморске.

Также есть материал о топе водоема нашей страны, где можно прочитать о самых живописных водных локациях неподалеку крупных городов: от Киевского моря до Печенежского водохранилища.