Море под ногами и озера под боком: Где можно в Украине отдохнуть с палатками
Обзор интересных мест от островов Херсонской до сел Киевской областей
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь украинцев. Это повлияло на международные путешествия тоже, ведь границы некоторых стран до сих пор закрыты. Скоро лето, а потому стоит задуматься, куда поехать отдыхать.
Одним из направлений может стать Украина. И здесь можно устроить не просто поездку, а кемпинг. Отдых в палатках – возможность получить новые впечатления и побыть с друзьями на природе. Какие есть места в Украине, чтобы отдохнуть таким образом, и как до них добраться, читайте далее в нашем материале.
Тузловские лиманы
Тузловские лиманы расположены на территории Белгород-Днестровского района Одесской области. Это цепь из 13-ти лиманов лагунного типа в междуречье Дуная и Днестра. В 1995 году его включили в перечень водноболотных угодий международного значения. Только с 2010 г. это национальный парк. Его общая площадь 27 тысяч гектаров.
Флора и фауна здесь очень разнообразна. На этой территории можно увидеть лебедей, цапель, кефаль и дельфинов. Всего обитает более 300 различных видов животных. Многие из них занесены в Красную книгу Украины. Вместе с рядом озер, песчаной косой и старыми советскими курортами это место подходит для отдыха с палатками.
Как добраться: доехать до с. Лебедевка от г. Татарбунары или г. Белгород-Днестровск.
Сорокошичи
Село Сорокошичи расположено в Козелецком районе Черниговской области. Сегодня в нем проживает лишь 43 человека. Оно является частью Межреченского регионального ландшафтного парка – крупнейшего среди такого типа в Украине. Здесь туристы могут увидеть болотистую местность на левом берегу киевского водохранилища.
Рядом много баз отдыха. Там можно рыбачить или брать в аренду лодки. По водоемам можно добираться до совершенно безлюдных мест. Природа дикая. Лиса, олени, косули, кабаны – лишь маленькая часть животных, которых можно увидеть здесь.
Как добраться: удобнее всего личным авто от Киева по автодорогам Р69 и Т2535.
Пирново
Село Пирново расположено в 50 километрах от столицы в Вышгородском районе Киевской области. Здесь течет река Десна, которую описывал в своих произведениях украинский писатель Александр Довженко. Рядом с селом есть удобный транспортный узел, а потому можно ехать не только на собственном авто, но и на общественном транспорте.
В Пирново очень тихо и спокойно. Есть несколько баз отдыха. Можно рыбачить. Ходят легенды, что здесь можно выловить гигантскую рыбу.
Как добраться: маршрутные такси №349, 351 от Киева.
Жуков остров
Жуков остров расположен на юге Голосеевского района города Киева. Это правый берег Днепра. Если подробнее, то это между исторической местностью Кузнечик на Корчеватом и островом Водников.
Эта заповедная территория охраняется государством. Здесь можно увидеть животных и растений, которые занесены в Красную книгу Украины. Есть места, где можно отдохнуть с палатками, а также два ресторана. В открытых источниках есть информация о том, что летом здесь много людей. Мусор тоже. Напоследок, на берегу Тихого залива Жукова острова растет самый романтичный дуб Киева. Этому дереву более 500 лет. Он имеет высоту в 20 метров.
Как добраться: маршрутное такси № 412 от Киева.
Коростышевский карьер
Карьер расположен в городе Коростышев Житомирской области. Он является одним из главных центров гранитодобывающей промышленности Украины, которая начала развиваться еще в XIX веке.
Вокруг крутые скалы. Близко к воде подойти довольно трудно. Плавать тоже. Дно хорошо видно, как и лес рядом. Вода в водоеме напоминает цвет голубой лагуны. Поляны здесь широкие, есть места, чтобы установить палатку. Людей немного, но поблизости расположено село. В километре от этой локации есть еще один карьер – значительно меньший.
Как добраться: автобусом от Киева или собственным авто по Е40/М06.
Ясногородка
Село Ясногородка расположено примерно в 50 километрах от столицы в Вышгородском районе неподалеку пгт Дымера. Здесь можно отдыхать возле Киевского водохранилища на песчаных пляжах. Воздух свежий, а местность чистая. Для палаток есть лужайки. Также можно рыбачить.
Как добраться: маршрутным такси №357 до пгт Дымер, а оттуда на другом транспорте.
Черногорский хребет
Черногора – это самый высокий массив Украинских Карпат. В него входит гора Говерла – самая высокая точка страны высотой 2061 м. Массив расположен на восток от Полонинского Бескида. Главный хребет имеет длину примерно в 40 километров. Он лежит между реками Черный Черемош и Черная Тиса.
В этой местности сосредоточены все горы выше 2000 метров. Сюда приходят немало опытных туристов в поход каждый год. Во время таких путешествий стоит избегать Говерлу, Поп Иван и Петрос из-за скопления людей и мусора. Можно осматривать известные горные озера типа Бребенескула или Несамовитого.
Как добраться: путешествие обычно начинают от с. Луги, которое в 20 км от Рахова.
Озеро Кагул
Озеро расположено в низовьях Дуная в Измаильском районе Одесской области. Это недалеко от границы Украины с Молдовой. Обычно здесь нет ветра. У озера часто можно увидеть гнезда птиц в известковых скалах. Инфраструктура отсутствует, а потому надо брать с собой палатку, спальный мешок и другое оборудование, чтобы отдохнуть.
Как добраться: из Одессы нужно ехать в с. Виноградовка, а там сворачивать налево в г. Рени.
Остров Бирючий
Остров Бирючий расположен в Азовском море в Херсонской области. Его площадь 67 квадратных километров. Иногда он становится полуостровом из-за того, что Федотову косу размывает. Здесь богатая степная природа. Весной можно увидеть, как расцветает около 280 видов цветов: тюльпаны, ковыли, астры.
Иногда встречаются стада оленей, диких коней и ланей. В воде видны дельфины. Остров достаточно изолирован от цивилизации. Во время вашего отдыха может не быть никого. Вокруг будут лишь белоснежные пляжи. На острове также есть кафе, магазин и душ.
Как добраться: катер из Геническа или пешком до поселка Степки, а оттуда 10 км пешком.
Остров Джарылгач
Джарылгач расположен в Черном море вблизи г. Скадовск Херсонской области. Он имеет длину в 42 километра. Здесь можно увидеть оленей, кабанов, дельфинов в море. На острове нет отелей и баз отдыха. С 2009 года здесь открыли национальный парк. Есть палаточный городок и разрешенное рыболовство.
Как добраться: паром от г. Скадовск Херсонской области.
Напоминаем, что ранее выходил материал о Полтавской области, в котором рассказывается о пирамиде-усыпальнице, уникальном музее свадьбы и подземельях гетмана Даниила Апостола.
Также есть материал о городе Днепр, где можно прочитать об одном из крупнейших музеев Украины, как выглядит крепость Кодак и парки.