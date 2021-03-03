Море под ногами и озера под боком: Где можно в Украине отдохнуть с палатками

Обзор интересных мест от островов Херсонской до сел Киевской областей

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области Фото из открытых источников

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь украинцев. Это повлияло на международные путешествия тоже, ведь границы некоторых стран до сих пор закрыты. Скоро лето, а потому стоит задуматься, куда поехать отдыхать.

Одним из направлений может стать Украина. И здесь можно устроить не просто поездку, а кемпинг. Отдых в палатках – возможность получить новые впечатления и побыть с друзьями на природе. Какие есть места в Украине, чтобы отдохнуть таким образом, и как до них добраться, читайте далее в нашем материале.

Тузловские лиманы

Тузловские лиманы расположены на территории Белгород-Днестровского района Одесской области. Это цепь из 13-ти лиманов лагунного типа в междуречье Дуная и Днестра. В 1995 году его включили в перечень водноболотных угодий международного значения. Только с 2010 г. это национальный парк. Его общая площадь 27 тысяч гектаров.

Флора и фауна здесь очень разнообразна. На этой территории можно увидеть лебедей, цапель, кефаль и дельфинов. Всего обитает более 300 различных видов животных. Многие из них занесены в Красную книгу Украины. Вместе с рядом озер, песчаной косой и старыми советскими курортами это место подходит для отдыха с палатками.

Как добраться: доехать до с. Лебедевка от г. Татарбунары или г. Белгород-Днестровск.

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Тузловские лиманы с высоты птичьего полета Фото из открытых источников

Сорокошичи

Село Сорокошичи расположено в Козелецком районе Черниговской области. Сегодня в нем проживает лишь 43 человека. Оно является частью Межреченского регионального ландшафтного парка – крупнейшего среди такого типа в Украине. Здесь туристы могут увидеть болотистую местность на левом берегу киевского водохранилища.

Рядом много баз отдыха. Там можно рыбачить или брать в аренду лодки. По водоемам можно добираться до совершенно безлюдных мест. Природа дикая. Лиса, олени, косули, кабаны – лишь маленькая часть животных, которых можно увидеть здесь.

Как добраться: удобнее всего личным авто от Киева по автодорогам Р69 и Т2535.

Тузловские лиманы с высоты птичьего полета Фото из открытых источников

Пирново

Село Пирново расположено в 50 километрах от столицы в Вышгородском районе Киевской области. Здесь течет река Десна, которую описывал в своих произведениях украинский писатель Александр Довженко. Рядом с селом есть удобный транспортный узел, а потому можно ехать не только на собственном авто, но и на общественном транспорте.

В Пирново очень тихо и спокойно. Есть несколько баз отдыха. Можно рыбачить. Ходят легенды, что здесь можно выловить гигантскую рыбу.

Как добраться: маршрутные такси №349, 351 от Киева.

Село Пирново Киевской области Фото из открытых источников

Жуков остров

Жуков остров расположен на юге Голосеевского района города Киева. Это правый берег Днепра. Если подробнее, то это между исторической местностью Кузнечик на Корчеватом и островом Водников.

Эта заповедная территория охраняется государством. Здесь можно увидеть животных и растений, которые занесены в Красную книгу Украины. Есть места, где можно отдохнуть с палатками, а также два ресторана. В открытых источниках есть информация о том, что летом здесь много людей. Мусор тоже. Напоследок, на берегу Тихого залива Жукова острова растет самый романтичный дуб Киева. Этому дереву более 500 лет. Он имеет высоту в 20 метров.

Как добраться: маршрутное такси № 412 от Киева.

Жуков остров на юге Голосеевского района г. Киев Фото из открытых источников

Коростышевский карьер

Карьер расположен в городе Коростышев Житомирской области. Он является одним из главных центров гранитодобывающей промышленности Украины, которая начала развиваться еще в XIX веке.

Вокруг крутые скалы. Близко к воде подойти довольно трудно. Плавать тоже. Дно хорошо видно, как и лес рядом. Вода в водоеме напоминает цвет голубой лагуны. Поляны здесь широкие, есть места, чтобы установить палатку. Людей немного, но поблизости расположено село. В километре от этой локации есть еще один карьер – значительно меньший.

Как добраться: автобусом от Киева или собственным авто по Е40/М06.

Коростышевский карьер на Житомирщине ZeFt

Ясногородка

Село Ясногородка расположено примерно в 50 километрах от столицы в Вышгородском районе неподалеку пгт Дымера. Здесь можно отдыхать возле Киевского водохранилища на песчаных пляжах. Воздух свежий, а местность чистая. Для палаток есть лужайки. Также можно рыбачить.

Как добраться: маршрутным такси №357 до пгт Дымер, а оттуда на другом транспорте.

Село Ясногородка в Вышгородском районе Киевской области Фото из открытых источников

Черногорский хребет

Черногора – это самый высокий массив Украинских Карпат. В него входит гора Говерла – самая высокая точка страны высотой 2061 м. Массив расположен на восток от Полонинского Бескида. Главный хребет имеет длину примерно в 40 километров. Он лежит между реками Черный Черемош и Черная Тиса.

В этой местности сосредоточены все горы выше 2000 метров. Сюда приходят немало опытных туристов в поход каждый год. Во время таких путешествий стоит избегать Говерлу, Поп Иван и Петрос из-за скопления людей и мусора. Можно осматривать известные горные озера типа Бребенескула или Несамовитого.

Как добраться: путешествие обычно начинают от с. Луги, которое в 20 км от Рахова.

Черногора - самый высокий массив Украинских Карпат Фото из открытых источников

Озеро Кагул

Озеро расположено в низовьях Дуная в Измаильском районе Одесской области. Это недалеко от границы Украины с Молдовой. Обычно здесь нет ветра. У озера часто можно увидеть гнезда птиц в известковых скалах. Инфраструктура отсутствует, а потому надо брать с собой палатку, спальный мешок и другое оборудование, чтобы отдохнуть.

Как добраться: из Одессы нужно ехать в с. Виноградовка, а там сворачивать налево в г. Рени.

Озеро Кагул в Одесской области Фото из открытых источников

Остров Бирючий

Остров Бирючий расположен в Азовском море в Херсонской области. Его площадь 67 квадратных километров. Иногда он становится полуостровом из-за того, что Федотову косу размывает. Здесь богатая степная природа. Весной можно увидеть, как расцветает около 280 видов цветов: тюльпаны, ковыли, астры.

Иногда встречаются стада оленей, диких коней и ланей. В воде видны дельфины. Остров достаточно изолирован от цивилизации. Во время вашего отдыха может не быть никого. Вокруг будут лишь белоснежные пляжи. На острове также есть кафе, магазин и душ.

Как добраться: катер из Геническа или пешком до поселка Степки, а оттуда 10 км пешком.

Остров Бирючий кирилловка.укр

Остров Джарылгач

Джарылгач расположен в Черном море вблизи г. Скадовск Херсонской области. Он имеет длину в 42 километра. Здесь можно увидеть оленей, кабанов, дельфинов в море. На острове нет отелей и баз отдыха. С 2009 года здесь открыли национальный парк. Есть палаточный городок и разрешенное рыболовство.

Как добраться: паром от г. Скадовск Херсонской области.

Остров Джарылгач Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Полтавской области, в котором рассказывается о пирамиде-усыпальнице, уникальном музее свадьбы и подземельях гетмана Даниила Апостола.

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