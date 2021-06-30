Монетизация льгот в Украине: Как планируют изменить условия бесплатного проезда в общественном транспорте

Льготы предлагают монетизировать за счет местных бюджетов

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины решил отменить льготы на проезд в общественном транспорте. Предполагается, что льготники будут оплачивать услуги на общих основаниях, а местные органы власти будут решать, кто получит компенсацию.

Подробнее о законодательной инициативе рассказываем подробнее.

Почему решили отказаться от льгот

Правительство Украины разработало и зарегистрировало в Раде законопроект №5651, который предусматривает отмену бесплатного проезда в общественном транспорте. Документ зарегистрировали 11 июня текущего года, а его инициатором выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Если сейчас льготнику достаточно предъявить документ, который разрешает бесплатный проезд, то после принятия проекта закона всем пассажирам придется оплачивать поездку на общих основаниях.

Льготникам планируют выдавать некоторую сумму, как компенсацию за проезд.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что целью принятия акта является урегулирование вопроса предоставления льгот по оплате проезда и других льгот отдельным категориям граждан в денежной форме путем делегирования органам местного самоуправления полномочий по определению порядка предоставления и размеров денежной компенсации.

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Какие изменения планируют ввести

Предложенный проект закона является, по сути, перечнем законов, в которые вносятся изменения. Транспортные льготы отменяются просто: из всех законов убираются пункты о том, что в транспорте можно бесплатно ездить "при наличии свидетельства установленного образца" или "электронного билета, который выдается на безвозмездной основе".

А в действующем законе "О транспорте" предлагают убрать пункт о том, что перевозчики обязаны "обеспечивать права на льготы гражданам по пользованию транспортом".

Эта норма касается как льготного проезда в городском транспорте, так и в пригородном и междугородном. А также железнодорожного сообщения, авиаперевозок, речного и морского транспорта – в зависимости от того, какой категории какие льготы положены.

Так, "чернобыльцы", кроме бесплатного городского транспорта, имеют право на "бесплатный проезд один раз в год в любой пункт Украины и обратно автомобильным или воздушным, или железнодорожным, или водным транспортом с правом первоочередного приобретения билетов". Эта норма остается. Но вместо "бесплатного проезда" будет "проезд с компенсацией".

Фото из открытых источников

Другим категориям предусмотрена "50%-ная скидка стоимости проезда один раз в год до любого пункта...". Значит, половину стоимости билета должны компенсировать, прислав бюджетные деньги на банковскую карточку льготника.

В закон вносится следующая норма: льготы на проезд предоставляются на основании соответствующих решений органов местного самоуправления, между гражданскими и военными администрациями в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации".

Хотя будут ли учитывать местные власти реальную стоимость купленного билета, или просто станут выдавать некоторые суммы для всех льготников – пока неизвестно. Порядок должно разработать правительство.

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Какие еще льготы планируют монетизировать

Вместе с отменой бесплатных поездок в общественном транспорте в правительстве решили компенсировать и другие льготы.

Так, в законопроекте прописана монетизация льгот на стационарный телефон. У разных льготных групп они разные. Одни имеют право на бесплатное пользование квартирным телефоном, другие – на установку и подключение, есть 50%-е льготы по оплате и тому подобное.

Эти нормы будут несколько изменены-потребителям придется оплачивать услугу на общих основаниях, а соответствующая сумма будет выплачена ей из бюджета.

Так предлагают монетизировать льготы на ремонт дома, оплату коммунальных услуг, установку вневедомственной охранной сигнализации.

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Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года. Сейчас законопроект предоставлен на ознакомление профильного комитета парламента. И чтобы нормы, прописанные в документе, заработали, законопроект должны принять в Верховной Раде, подписать спикер парламента, президент Украине и опубликовать в печатном СМИ.