Мобильное приложение "єСуд": Какие судебные услуги можно получить в смартфоне

Судебная власть Украины

Мобильное приложение доступно для бесплатной загрузки в GooglePlay и AppleStore

Диджитализация в Украине продолжается - в смартфоне появилась еще одна услуга - "єСуд". Приложение поможет решать определенные вопросы, не посещая непосредственно судебное учреждение.

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Новое мобильное приложение

26 мая 2021 года вступил в силу закон о внедрении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Следующим шагом стало создание нового приложения, которое поможет украинцам решить определенные вопросы, связанные с судами.

Так, 28 сентября в Государственной судебной администрации Украины презентовали мобильное приложение "єСуд". Разработка позволит получать процессуальные документы и судебные уведомления на смартфон.

"Мы сгенерировали идею с учетом пожеланий пользователей подсистемы "Электронный суд", основную версию которой тестировали с 2018 года. Они высказались о необходимости разработки мобильной версии приложения, чтобы доступ к "электронному суду" был более удобным через мобильные устройства и смартфоны. Поэтому ГСА Украины кроме идеи разработало техническое задание и функциональные требования к приложению", - пояснил заместитель председателя Государственной судебной администрации Сергей Чернуцкий.

Бюджет приложения составил примерно 360 тыс. грн. Но эти расходы взяло на себя представительство ПРООН в Украине.

По словам разработчиков приложения, после проведения всестороннего закрытого тестирования, мобильное приложение доступно для свободной загрузки в GooglePlay и AppleStore.

Относительно названия приложения Чернуцкий рассказал, что буква "є" в "єСуд" означает не "электронный", а "есть", то есть, существует. По аналогии с другими сервисами от Минцифры, в частности, "єМалятко".

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Преимущества "єСуда"

Мобильное приложение будет актуально для тех, кто физически не может приезжать на судебные заседания, но хочет быть в курсе действий своих представителей.

"єСуд" позволяет не только следить за движением документов по судебному делу, но и получать процессуальные документы и судебные уведомления на собственный смартфон. Это ІТ-решение упрощает доступ к правосудию как жителям отдаленных населенных пунктов и неподконтрольной правительству Украины территории, так и всем остальным жителям Украины.

Так, через "єСуд" можно:

- получать пуш-уведомления о поступлении в электронный кабинет новых документов и изменении положения дел, в которых пользователь является участником или участницей;

- просматривать дела, производства, процессуальные документы, присланные судом в кабинет;

- просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь создал в своем кабинете;

- просматривать доверенности и ордера, находящиеся в кабинете пользователя;

- аннулировать доверенности и ордера, которые выдал пользователь.

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Разработчики приложения выступили с просьбой присылать предложения и пожелания по улучшению интерфейса, расширение функционала или информацию о обнаруженные технические проблемы на электронный адрес: [email protected] или обращаться по телефону технической поддержки: (044) 492-70-10.