Минус третья волна: В каких странах уже ослабили карантинные ограничения и куда могут путешествовать украинцы

Страны понемногу смягчают карантинные ограничения, однако некоторые запреты остаются

Фото из открытых источников

Мир уже второй год живет в условиях пандемии коронавируса и карантинных ограничений. В соответствии с эпидемической ситуацией условия усугубляют или ослабляют. Однако ни одна страна еще не вернулась к "докарантинной" жизни.

Какие противоэпидемические условия действуют в разных странах, подробнее рассказываем далее.

Карантинные ограничения в Чехии

Карантин в Чехии Фото из открытых источников

Правительство страны продлило режим чрезвычайного положения до 17 мая, однако карантинных ограничений стало меньше. В марте власти централизованно ограничили массовые мероприятия, закрыли школы, кафе, рестораны, непродуктовые магазины, обязали носить маски в общественных местах и запретили собираться более двух человек. Это положительно сказалось на статистике заражений, и теперь страна может позволить себе выйти из карантина на две недели раньше, чем планировалось ранее.

В Чехии можно свободно передвигаться по стране, правительство открыло границы для выезда, а также разрешило:

работу велосипедных магазинов, товаров для дома и садоводства;

работу фермерских рынков, магазинов площадью до 2500 кв. м;

работу тренажерных залов, библиотек, зоопарков, парикмахерских, веранд кафе и ресторанов.

функционирование зоологических и ботанических садов при условии приема до 50% от обще допустимой вместимости;

вернуться к обычному режиму обучения в регионах с лучшей эпидемиологической ситуацией.

Правда, пока что не разрешается отказываться от защитных масок – снять их можно будет в последнюю очередь, скорее всего, в конце июня. Сняв маску на улице, можно получить штраф в размере до 20 тысяч крон (740 евро).

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Что с противоэпидемическими ограничениями в Дании

Дания Фото из открытых источников

Пик пандемии коронавируса страна прошла в начале апреля и теперь начинает выходить из карантина. Правда, ограничения в Дании все время были скорее формальными, чем реальными: граждан не заставляли носить маски и принудительно не отправляли на самоизоляцию.

Сейчас в Дании открыли:

детские сады и школы;

парикмахерские и салоны красоты, стоматологические клиники;

кафе и рестораны (навынос).

Какие карантинные ограничения действуют в Польше

Польша ослабила карантин Фото из открытых источников

План правительства по постепенному ослаблению карантина предусматривает несколько этапов.

Постепенный отказ от карантинных ограничений в стране начался 20 апреля, а пока разрешено такое:

прогулки в парках и лесу;

увеличение максимально разрешенного количества покупателей в магазинах и людей в религиозных учреждениях;

открытие небольших магазинов, торговых центров, отелей, музеев, библиотек, галерей, книжных магазинов, салонов красоты;

работа детсадов.

Каждые две недели в Польше планируют отменять часть ограничений, если количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться. Школы и высшие учебные заведения откроют 24 мая. При этом ученики выпускных и восьмых классов будут сдавать экзамены в июне в письменном виде. Спортзалы, театры и кинотеатры возобновят работу в июне, а фестивали и массовые собрания разрешат не раньше конца августа.

Что разрешено в Италии

Фото из открытых источников

Страна, которая первой после Китая столкнулась со стремительными темпами инфицирования коронавирусом и бешеной статистикой смертности, теперь выходит из карантина.

Сейчас это уже второй этап ослабления ограничительных мер.

С мая в Италии разрешено:

работа малых и крупных производств, строительных компаний, оптовых торговцев при условии соблюдения дистанции между людьми не менее 1 м и обязательного ношения маски;

работа баров и ресторанов для обслуживания навынос;

передвигаться по своему региону, навещать родственников – правительство пока оставило необходимость заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки. В другие регионы ездить еще нельзя (кроме рабочей необходимости).

открыть парки и городские сады;

проводить индивидуальные и командные спортивные тренировки при условии соблюдения мер безопасности;

работа магазинов розничной торговли и музеев;

работа салонов красоты, парикмахерских, баров и ресторанов – эти заведения начнут работать с 1 июня.

На похоронах могут присутствовать не более 15 человек.

Какие ограничения действуют в Испании

Фото из открытых источников

Карантин одновременно и продлили, и смягчили. Детям до 14 лет, которым в марте запретили выходить из дома, теперь можно выходить на улицу с 08:00 до 10:00. Они могут гулять в сопровождении взрослых один час в день. Правда, ходить на детские площадки пока нельзя. Также по состоянию на май в Испании разрешили заниматься спортом на улице с соблюдением дистанции.

В стране разрешено такое:

полноценная работа общественного транспорта – пассажиры должны соблюдать дистанцию и носить маски;

работа рынков и религиозных учреждений;

проведение культурных мероприятий до 50 человек внутри зданий и в 400 человек на открытом воздухе;

посещение пляжей;

работа парикмахерских (только по предварительной записи);

работа небольших предприятий и магазинов (но не в ТРЦ);

частичное возобновление работы гостиниц и небольших апартаментов;

работа кинотеатров и театров (только на половину мест);

работа ресторанов навынос, открытие летних площадок;

с 25 мая посетителям разрешено занимать 30% мест в заведениях общественного питания.

Правительство обещает с 8 июня ослабить ограничения: разрешить работу дискотек и ночных баров (на треть заполненности) и сменить масочный режим с обязательного на рекомендованный. При этом поездки между провинциями планируют разрешить в середине лета.

Ослабление противоэпидемических ограничений в Британии

Фото из открытых источников

С 17 мая начинается очередной, третий, этап ослабления карантина для британцев, который предусматривает разрешение на такое:

встречи в закрытых помещениях группами до шести человек;

рестораны и бары могут обслуживать гостей в помещении;

возобновление работы музеев кинотеатров и спортзалов;

работу гостиниц;

выезд за границу.

Что с карантином во Франции

Фото из открытых источников

Ослаблять карантин французское правительство начало с 11 мая. По состоянию на сейчас в стране разрешено:

заниматься спортом на свежем воздухе, но лишь по одному. Групповые и контактные виды спорта до сих пор запрещены;

устраивать собрания до 10 человек;

работа всех заведений торговли, но с ограничениями: небольшое количество посетителей, соблюдение дистанции и ношение масок.

работа рынков, библиотек, музеев;

открытие детсадов и начальных школ при условии присутствия не более 15 учеников в одном классе;

открыть кладбища и проводить похоронные церемонии с участием не более 20 человек;

можно путешествовать в радиусе 100 км от места проживания. Поездки между регионами разрешат лишь по работе или по уважительным семейным причинам;

С июня откроют кинотеатры, концертные залы, пляжи, бары, рестораны. Но обязательный масочный режим продолжит действовать в общественном транспорте, такси и в общественных местах.

Какие ограничения действуют в Германии

Карантин в Германии Фото из открытых источников

Смягчение карантина в стране началось в апреле и продолжается до сих пор. С начала мая продолжается второй этап ослабления ограничений.

В Германии уже открыты:

школы для старшеклассников, а также для учеников предпоследних и четвертых классов;

церкви, мечети, синагоги;

церкви, мечети, синагоги; музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады (при условии соблюдения дистанции);

в регионах Саксония-Ангальт, Тюрингия и Рейнланд-Пфальц открыты все торговые центры и магазины независимо от размеров торговой площади при условии соблюдения правил социальной дистанции.

Ограничения отменили в Греции

Греция Фото из открытых источников

С 14 мая правительство Греции решило ослабить карантин - отменены ограничения на поездки по стране. Прекращено действие системы SMS-оповещения для выхода из дома, а комендантский час стартует не в 23:00, а в 00:30.

Также в стране отныне действует "зеленый сертификат" для перелетов и поездок на острова (за исключением Лефкады и Эвбеи). При этом всех туристов освободят от самоизоляции.

В Греции уже возобновили работу детские сады, на очереди – летние кинотеатры (с 21 мая) и культурные пространства (с 28 мая). С июня свадьбы и крестины разрешат проводить на открытом воздухе с участием до 100 человек.

Карантин в Израиле

Израиль Фото из открытых источников

В стране до сих пор действует правило по обязательному ношению масок в общественных местах, за исключением тех, кто занимается спортом или имеет медицинские противопоказания, подтвержденные справкой. Штраф налагают уже за первое нарушение этого правила. Вместе с тем израильские власти разрешили такое:

продажу еды в ресторанах навынос;

работу парикмахерских, салонов красоты, косметических кабинетов;

работу магазинов, кроме крытых торговых центров.

детские сады разделили на две группы по 15 детей в каждой. Первая группа будет ходить в детсад одну часть недели, а другую – будет заниматься дистанционно. Обучение в начальных классах будет осуществляться по тому же принципу, а ученики средней школы продолжат учиться дистанционно.

Противоэпидемические ограничения в Турции

Турция Фото из открытых источников

Страна начала выход из карантина сегодня, 17 мая. Постепенное смягчение карантинных ограничений продлится до июня.

Сейчас введено разрешение на:

поездки между городами, но не во время комендантского часа, который длится с 21:00 до 05:00;

поездки автобусом, поездом, летать самолетом в любое время;

для людей моложе 18 лет и лиц старше 65 лет, получивших две дозы вакцины, нет специальных ограничений;

работу ресторанов и кафе на доставку с 07:00 до 20:00;

работу торговых центров в будни с 10:00 до 20:00, в выходные ТРЦ не работают.

Ослаблении ограничений в Египте

Туристы в Египте Фото из открытых источников

С 21 мая страна ослабит карантинные ограничения, открыв все без исключения магазины, торговые центры, рестораны, бары и кафе, а также кинотеатры. Однако все эти заведения должны закрываться не позднее 21:00. Также разрешено посещать пляжи и концерты.

Что с карантином в Армении

Карантин в Армении TASS

Уровень заболеваемости коронавирусом в стране значительный, но власть решила отменить все ограничения на передвижение по стране и открыть:

парикмахерские и салоны красоты;

производство;

зоопарки и профессиональные спортивные клубы;

рестораны и кафе при условии работы под открытым небом.

Противоэпидемические ограничения в Португалии

The Portugal News

Ослабляет карантинные условия и власть Португалии. В ресторанах и пабах разрешили обслуживать посетителей в помещении. Музеи, кинотеатры и спортзалы возобновляют работу.

Также ослабляются карантинные ограничения для путешественников, прибывающих в страну из большинства государств ЕС. Конкретно это коснется тех стран Евросоюза, где количество новых заражений за последние две недели не превысило 500 случаев на 100 000 жителей.

Карантинные условия в Словакии

"Британский" коронавирус обнаружили в Словакии Фото из открытых источников

Эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, в связи с этим правительство страны отменило с 15 мая чрезвычайное положение и введенные с его началом ограничения. Среди прочего разрешили проводить мирные собрания и отменили комендантский час.

В то же время действующими остаются правовое состояние чрезвычайной ситуации и введены определенные противоэпидемиологические и санитарно-гигиенические ограничения.

Что с противоэпидемическими ограничениями в Болгарии

Болгария обновила условия въезда в страну Фото из открытых источников

Власти Болгарии намерены продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца июня. Об этом заявил главный санитарный врач страны Ангел Кунча.

А с 1 мая в стране стартовал туристический сезон. Туристам необходимо будет иметь сертификат о вакцинации от коронавируса, негативный ПЦР или антигенный тест, или документ о перенесенном COVID-19, полученный не ранее чем за 6 месяцев до даты въезда в Болгарию.

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Карантин в Канаде

Фото из открытых источников

Для жителей Канады, которые вакцинированы от коронавируса, ослабят карантинные ограничения. Им разрешат собираться в помещении и на открытом воздухе и заниматься спортом.

Также разрешили гражданам не носить маски на открытом воздухе.

Ослабление карантина в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия приняла решение отменить требование карантина для иностранных посетителей, привитых от COVID. Посетителям из 20 других стран, включая США, Индию, Великобританию, Германию, Францию и Объединенные Арабские Эмираты, въезд в королевство по-прежнему запрещен.

Сейчас всем путешественникам, прибывающим в королевство, нужно пройти карантин на период от семи до 14 дней в зависимости от стран, откуда они приезжают, и предоставить негативные тесты ПЦР.

Международный туризм для украинцев

Для украинских туристов открыли границы такие туристические страны: Болгария, Бразилия, Доминиканская республика, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Турция, Хорватия, Черногория, Ямайка.

Зато закрытыми для туристов остаются границы Испании (правительство должно принять решение об их открытии – точная дата неизвестна), Франции (скоро должны принять решение об открытии границ для граждан стран, не входящих в ЕС), Великобритании, Италии и Испании.

Что касается большинства других стран, то правила пока что такие: если человек прошел вакцинацию и имеет справку об этом, то правила пересечения границы для него очень либеральны. Если же прививка не сделала, то для въезда в одну из указанных стран, нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета / медицинскую справку о выздоровлении / положительный ПЦР-тест, сделанный от 2 до 9 месяцев назад. В документе должны быть указаны личные данные в соответствии с заграничным паспортом, сведения о лаборатории, которая провела исследования, дата тестирования, а также прописанный латиницей метод (PCR или RAT) и его результат (отсутствие вируса).

Если указанных документов нет, пересечь границу разрешат, но при условии самоизоляции (10 или 14 дней) или проведения теста на коронавирус за свой счет. Между тем детей до 7 лет в основном освобождают от ПЦР-теста.

При этом уже с 15 мая необязательным для украинцев стало предъявление результатов ПЦР-тестирования на коронавирус для въезда в Турцию.

Со странами Евросоюза пока ситуация не такая, как хотелось бы. В ЕС пускают к себе только некоторые категории украинцев – тех, у кого есть разрешение на работу в другой стране, водителей фур, дипломатов, тех, кто требует неотложного лечения, и тех, чьи близкие родственники живут за границей.

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Также напомним, что информацию о правилах въезда украинцев на территорию того или иного государства можно узнать на интерактивной карте мира от МИД Украины по этой ссылке.

По материалам "Первого Независимого" и Службы внешней разведки Украины