Минус Степанов, Криклий и Петрашко: Почему Рада отправила в отставку трех министров и что известно о кандидатах на их посты

Кандидатуры новых министров, вероятно, будут рассматривать в четверг

Максим Степанов Фото из открытых источников

Накануне народные депутаты проголосовали за увольнение трех министров – главы Минздрава, Минэкономики и Мининфраструктуры. Однако главное внимание было приковано к министру здравоохранения Максиму Степанову. Ведь он возглавил ведомство в начале пандемии коронавируса в Украине, в то время, когда пришлось принимать сложные и непопулярные решения. Игорь Петрашко проработал в должности также чуть больше года, а Владислав Криклий – с августа 2019 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже внес представление на назначение новых чиновников.

Что известно об отставке и назначении новых руководителей ведомств рассказываем подробнее.

Отставка трех министров

Во вторник Верховная Рада Украины начала решать кадровые вопросы Кабинета министров Украины. Народные депутаты отправили в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Голосование проходило на внеочередном заседании. За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата. При этом, профильный комитет Верховной Рады не поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля. Соответствующее предложение поддержали семь должностных лиц, еще столько же воздержались, один проголосовал против.

Нардепы уволили Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по собственному желанию. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.

Также Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры по собственному желанию. За отставку министра проголосовали 284 парламентария.

Причины увольнения министров

Во фракции "Слуга народа" рассказали, почему отправили министров в отставку. Так, Максима Степанова уволили из-за проблем с контрактами на поставку вакцины от коронавируса, а также из-за пристального внимания к министру со стороны Национального антикоррупционного бюро.

Давид Арахамия заявлял, что офису президента пришлось все время вмешиваться в заключение договоров по вакцинам. И там неоднократно слышали, что Минздрав обращался к поставщикам позже, чем другие страны.

Владислав Криклий и Игорь Петрашко Коллаж 24 канала

А к министру развития экономики Игорю Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия накопилось много вопросов со стороны президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

При этом сообщалось, что Владислав Криклий и Игорь Петрашко ушли с должностей по собственному желанию.

Как Степанов отреагировал на решение Рады

Уже бывший министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что именно премьер Денис Шмыгаль виноват в его увольнении. По словам экс-министра, причиной недовольства главы Кабинета министров стало то, что Степанов постоянно бомбардировал премьера просьбами о выделении дополнительного финансирования для Минздрава.

"Денис Анатольевич не скрывает, что именно он был тем человеком, который считает, что я должен быть уволен. Причем мне было непонятно его желание, потому что, мне кажется, когда ты работаешь в команде, если существуют претензии, они высказываются в процессе работы. Да, наверное, я иногда был достаточно эмоционален на совещаниях, когда речь шла, например, о каких-то деньгах на медицину, здесь я был бескомпромиссным. Выбивание денег на медицину было почему-то воспринято как формирование собственного политического имиджа. О том, что у нас медицина катастрофически недофинансирована, я начал говорить с первого дня работы. Первое, что мы начали делать – латать эти дырки. Все уже забыли, что было год назад", – заявил Степанов.

Степанов напомнил, что при формировании государственного бюджета на 2021 год он подавал запрос на получение для нужд Минздрава 296 млрд грн, но реально получил только 161 млрд грн – чуть больше, чем половину от необходимого финансирования.

"У нас были абсолютно нормальные, как я считал, рабочие отношения, когда я говорил, что нам необходимо делать, как действовать. То, что вчера сказал Давид, для меня было странно – слова премьер-министра, что у нас, оказывается, с ним какой-то конфликт. Причем мы же можем говорить только о рабочих моментах. Я часто слышу, что слишком рьяно выбивал деньги на медицину – да, я не поддерживал бюджет, который был предложен на 2021 год. И я был плюс-минус прав", – подчеркнул он.

Кого планируют назначить на новые должности и что о них известно

Глава Кабмина Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении новых руководителей Минэкономики, Минздрава и Мининфраструктуры. На должность первого вице-премьер-министра – министра экономики предлагают назначить Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры Александра Кубракова, а на должность министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Известно, что все эти кандидатуры Шмыгаль внес по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции.

Виктор Ляшко родился 24 апреля 1980, с. Осова, Дубровицкий район, Ровенская область. Сейчас занимает должность заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Украины.

В 2003 году окончил медицинский университет им. Богомольца. 2003–2010 – работал в санитарно-эпидемиологической службе в Киевской области. Позже перешел в Минздрав, начав работу главным специалистом, став в конце директором департамента СЭС Украины. С 2013 года до начала 2014 года был руководителем Киевского областного лабораторного центра СЭС.

24 декабря 2019 года Ляшко назначили заместителем министра здравоохранения, а 11 марта 2020 – главным санитарным врачом Украины.

Алексей Любченко в 1999–2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области. С 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал заместителем главы Кировоградской ОГА.

В 2009–2011 годах Любченко занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации Украины. В 2012–2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Госфискальной службы. С 2015 года Алексей Любченко – первый вице-президент в ПАО "Украгрохимхолдинг".

Из-за того, что с 9 сентября 2009 года до 16 июня 2011 года Любченко был заместителем главы Налоговой, он не может занимать высокие должности по закону "Об очищении власти".

Александр Кубраков по образованию маркетолог. Начал трудовую деятельность в 2004 году в должности маркетинг-менеджера в ЗАО "Приоком". Через два года возглавил отдел в компании "Киевстар".

В 2007 году начал руководить управлением стратегического маркетинга в банке Финансы и Кредит. Через два года снова вернулся в компанию "Киевстар" на руководящую должность – начальника отдела маркетинга фиксированного бизнеса.

С 2011 до 2015 года Александр Кубраков был советником городского головы Киева. Сразу после этого он возглавил проектный офис Министерства юстиции.

Через год начал управлять сектором телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

В августе 2019 года стал народным депутатом Украины от партии "Слуга народа", а уже 19 ноября распоряжением Кабинета Министров Украины Александра Кубракова назначили на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

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Когда будут назначать новых министров

Вероятно назначение руководителей правительства нардепы будут рассматривать в четверг, 20 мая.

Известно, что нового главы Министерства здравоохранения после утверждения в должности будут ждать четко поставленные задачи, которые потребуют быстрого выполнения.

При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после увольнения трех министров и, соответственно, назначения новых до осени не будет кадровых перестановок в Кабинете министров. При этом может смениться руководство некоторых крупных государственных компаний.