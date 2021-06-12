Миллиард деревьев за три года: Что стоит знать об анонсированном Зеленским проекте "Зеленая страна"

Будут сажать не саженцы деревьев, а сеянцы, часть из которых может не прижиться или будет вырезана позже

Голосеевский лес в Киеве Фото из открытых источников

В Украине за три года планируют значительно увеличить количество зеленых насаждений на 1 млрд деревьев. С такой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский. В Министерстве защиты окружающей среды подсчитали, сколько средств нужно на реализацию планов и где будут высаживать деревья.

Все, что известно о проекте "Зеленая страна", рассказываем подробнее.

Что известно о новом проекте

В понедельник, 7 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта "Зеленая страна", цель которого – за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров.

По инициативе президента в ближайшие три года планируется высадить в Украине один миллиард деревьев. "Одним из главных союзников в борьбе с изменениями климата являются наши лесные ресурсы. К сожалению, лесная отрасль не испытывала никакого реформирования фактически 50 лет. Мы начали преобразования, которые изменят систему управления лесами, введут лучшие европейские практики и сделают эту отрасль максимально открытой", – добавил Зеленский.

По его словам, новые правила продажи древесины призваны ликвидировать "серый" рынок в Украине. В частности, на электронных аукционах – прозрачно и без коррупционных рисков – должно реализовываться 100% необработанной древесины.

Гомольшанские леса на Харьковщине Фото из открытых источников

Согласно президентскому указу, правительство должно:

разработать в двухмесячный срок и внести на рассмотрение ВР законопроект относительно усовершенствования системы охраны, защиты и воспроизводства лесов, в том числе самосущих, стимулирования лесоразведения, сохранения и восстановления природных экосистем;

разработать и утвердить государственную целевую программу "Масштабное облесение Украины", направленную на решение проблемных вопросов лесоустройства, прежде всего по охране, защите, использованию и воспроизводству лесов.

Чтобы популяризировать свою идею и увеличить зеленые насаждения Украины, Владимир Зеленский предложил участникам заседания палаты регионов Конгресса местных и региональных властей создать 1551 новый парк. "То есть один новый парк в каждой общине. Другими словами – давайте сажать вместе", – отметил глава страны.

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Сколько средств нужно на высадку лесов

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов подсчитали, что высадка 1 млрд деревьев в ближайшие три года потребует 2 млрд грн.

Глава ведомства Роман Абрамовский отметил: "Большая часть будет предоставлена благодаря деятельности государственных лесных хозяйств без привлечения средств из государственного бюджета".

Также в ведомстве рассказали, что планируют увеличивать расходы бюджета за счет деятельности лесных хозяйств. "Уже в этом году, как сказал президент, по итогам первого квартала доход лесной отрасли увеличился на 1 млрд грн", – добавил Абрамовский.

Министр отметил, что по итогам года возможно будет увеличить поступления в госбюджет и в разы увеличить прибыльность отрасли благодаря разрушению схем по продаже древесины и проведению прозрачных аукционов, а также за счет конкурентной борьбы за дефицитный ресурс.

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Как планируют реализовать инициативу на практике

После объявления амбициозного плана озеленения страны министр защиты окружающей среды рассказал, что высаживать планируют не трехлетние-пятилетние саженцы, а сеянцы. По его словам, сажать сеянцы – процесс не сложный и быстрый, поэтому можно справиться за три года.

Сажать деревья можно весной и осенью, а учитывая большое количество осадков в этом году, озеленение можно проводить и сейчас.

Под миллиард сеянцев, подсчитали в "Гослесагенстве", нужно 170 тысяч гектаров территории. И эти территории они нашли.

"Где сажать? Украина имеет почти 6 млн га деградированных непродуктивных земель, около 500 тыс. самосіяних лесов, которые нужно, как минимум, сохранить", – отметили там.

Трикратский лес на Николаевщине Фото из открытых источников

Министр защиты окружающей среды добавил, что будут высаживать берегозащитные леса, а это лесополосы на полях. Если будут высаживать сеянцы, то часть из них не приживется, а часть впоследствии придется срезать, чтобы не мешали друг другу. А те деревья, которые высадят на непродуктивных землях, говорит, за лет 20 возродят угодья и можно будет снова поля обрабатывать.

Также Роман Абрамовский отметил, что высаживать будут смешанный лес, он практически не горит. "Сажать сосну в условиях климатического повышения температуры, уменьшения влаги и повышения сухости бессмысленно, через 50-70 лет ее нужно будет вырезать или она сгорит. Данный миллиард деревьев будет высажен исключительно на новых землях. Наша цель – увеличить количество лесов с 15,9% до 17,9% от общей площади территории Украины, где около 100 тысяч гектаров лесного фонда не покрыты лесом", – рассказал глава ведомства.

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По данным Государственного агентства лесных ресурсов, сейчас общая площадь лесного фонда Украины – 10,4 миллиона гектаров, из них 9,6 миллиона гектаров – деревья и другие растения. В 2020 году высадили 180 млн молодых деревьев по всей Украине.