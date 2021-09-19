Михайлово чудо: История, традиции празднования и запреты в этот день
В этот день у архангела Михаила просят счастья, мира в семье и здоровья
В христианской традиции 19 сентября принято чествовать святого архангела Михаила и вспоминать о Михайловом чуде.
Рассказываем об особенностях праздника, запретах и приметах этого дня.
Чем знаменателен праздник
Согласно церковным верованиям, архангел Михаил победил падшего ангела и сбросил его и его соратников в ад. Считается, что с тех пор Михаил возглавляет Господне воинство и встречает души умерших у врат рая.
В христианстве есть история, согласно которой архангел Михаил исцелил от немоты дочь жителя города Хоны, вблизи Иераполя. Отец возвел в честь архангела храм, пономарем в котором более полувека служил благочестивый Архип Херотопский.
Однажды язычники решили разрушить храм, соединив и направив на него две горные реки. Тогда Архип начал молиться архангелу Михаилу. Тот появился возле храма и прорубил в горе расселину, в которую ушла вся вода. Название города Хоны в переводе и означает "расселина".
Чудом в празднике Архангела Михаила священники видят именно спасение людей и самой церкви. По преданию, древние предки в этот день старались соблюдать пост, тяжело не работать, ведь "святой Михаил в виде бедного старца ходит по земле и проверяет, как его уважают".
Архангел Михаил также считается борцом против ереси и зла, сильным защитником веры. Поэтому в этот день надо "следить за языком", делать добрые дела и молиться.
Как отмечают праздник в Украине
В этот день принято ходить друг к другу в гости. Раньше в этот день собирались на братчину – собрание сельского или городского сообщества, на которых решались внутренние вопросы.
Хозяйки накрывали столы пирогами с разнообразными начинками из нового урожая. Также в этот день принято молиться Чудотворцу Михаилу и ставить свечу за здравие. Обычно у Михаила просят счастья, мира в семье и здоровья.
Обязательно на Михайлово чудо нужно решить семейные дела и частные проблемы и забыть обо всех неурядицах и ссорах.
Запреты на Михайлово чудо
Как и на все религиозные праздники запрещено работать, однако в этот день разрешается выполнять мелкую домашнюю работу. Все дела советуют завершить к обеду.
Также 19 сентября не стоит ссориться с близкими. Считается, что отрицательная энергия вернется к тому, кто ругается, в многократном размере.
В этот день запрещается выбрасывать пищу, ее советуют отдавать людям или животным.
Большим грехом считается на Михаила сеять, пахать и выкапывать овощи, рубить дрова, выполнять тяжелую домашнюю работу, печь хлеб и пироги.
Не желательно излишне работать и переносить тяжелую работу на другого человека.
Народные приметы на Михайлово чудо
В этот день примечали погоду, чтобы спрогнозировать погодные условия на зиму. Поэтому, если:
- утром в праздник на деревьях есть иней – будет много снега зимой;
- листья с осины падают "лицом вверх" – зима будет холодной, а если наоборот – теплой;
- тепло на Михайлов день – осень будет долгой;
- на Михайлово чудо листья на верхушке березы имеют зеленый цвет, то это к ранней зиме;
- облака вечером имеют синий цвет – это к изменениям в погоде.
Считалось, что после праздника можно ожидать первые заморозки.