Между Европой и Азией: Величие империй, архитектурные шедевры и другие причины ехать в Стамбул

Где искать достопримечательности времен Византии и что пробовать на улице

Стамбул Фото из открытых источников

Турция – одно из самых популярных мест отдыха для украинцев. Обычно это дешево, приятно и интересно. В последнее время большинство путешественников предпочитают летний отдых в Анталии.

Но настоящий колорит Турции можно почувствовать в мегаполисах. Лучшая локация для этого – Стамбул. Чем он особенный, что там делать туристам, где гулять и о другом, читайте далее в нашем материале.

Стоит ли ехать в Стамбул

Этот город также известен как Константинополь и Царьград. Сегодня он является крупнейшим в Турции и Европе. В 2020 году здесь проживало 15,46 миллионов человек. А потому Стамбул входит в первую двадцатку городов мира по численности населения.

Уникальным его делают несколько вещей. Первое – это расположение сразу на двух континентах – Европе и Азии. Мегаполис разделяет пролив длиной 30 км под названием Босфор. Он соединяет Черное и Мраморное моря. В то же время создает две части Стамбула – азиатскую с названием Анатолия, а также европейскую – Фракию.

Голубая мечеть в Стамбуле Фото из открытых источников

Вторая вещь – это история. Первое поселение здесь датируют еще 6500 годом до н. э. Позже на этой территории жили фракийские племена. Они заселили берега Босфора в конце II тыс. до н. э. и построили поселение Лигос и Семистра. А в 323-330 годах император Константин Великий построил на месте современного Стамбула новую столицу. Ее начали именовать Константинополь.

В то же время город стал столицей Византийской империи. Его пытались захватить персы, авары, болгары. Но знаковым стал 1453 год. После нескольких веков упадка город взяли турки. Именно они назвали его Стамбулом. В дальнейшем сотни лет поселение развивалось: строили дворцы, мечети и тому подобное. Сейчас этот город является одним из самых популярных для туристов не только Европы, но и мира.

Мост над проливом Босфор Фото из открытых источников

Особенности Стамбула, о которых не рассказывают в путеводителях

1. Стамбул – не столица Турции. В ХХ веке такой статус получила Анкара. Это стало возможным благодаря революции. Возглавил ее Мустафа Кемаль Ататюрк – национальный герой и что-то вроде идола для турок. Поэтому о нем лучше никогда не отзываться плохо.

Дворец Долмабахче в Стамбуле Фото из открытых источников

2. Бездомные животные не являются открытием для крупных городов. Впрочем, в Стамбуле вы будете везде видеть котиков. Они могут завтракать с вами в кафе, ходить по улицам и даже в мечетях. Если вы их покормите или поласкаете – плюсик к карме. По легенде, именно котик когда-то спас пророка Магомета от ядовитой змеи.

Котики на улице в Стамбуле Фото из открытых источников

3. Второе имя Стамбула – проблемы с трафиком. Пробки здесь намного хуже тех, которые бывают в Киеве. Лучше пользоваться общественным транспортом. Самые быстрые способы – это паромы и метро.

Панорама на Стамбул с парома Фото из открытых источников

4. Турецкое гостеприимство – это не повод прибегать к грубости. Возле кафе и ресторанов официанты могут очень настаивать на посещении их заведения и быть очень импульсивными.

5. Напоследок, Стамбул – цивилизованный город, где пересеклось много религий. Но это не отменяет большой численности исповедующих исламскую веру. К этому нужно относиться уважительно. Пять раз в день из мечетей раздается азан – призыв к общей молитве мусульман. Его слышно на весь Стамбул и этого не стоит пугаться.

Как можно добраться и сколько это стоит

В Стамбул лететь лучше из Одессы или Харькова. Билеты из этих городов несколько дешевле, чем из столицы. Например, из Харькова на 30.06 стоимость перелета на Pegasus Airlines составляет 2360 грн. Из Одессы – 1909 грн на рейсе от SkyUp. В Стамбул также совершают перелеты Ryanair, "МАУ", "Мотор Сич", Turkish Airlines и Windrose.

Самые дешевые билеты в поисковых базах – от Pegasus Airlines. "МАУ" и Turkish Airlines имеют схожую ценовую политику. Но путешествие на последнем даже в эконом-классе дополняет турецкая еда и напитки. Другие компании – удобны для тех, кому нужно в Стамбул в определенное время.

Самолет авиалиний SkyUp Фото из открытых источников

Что посмотреть в Стамбуле

Международный аэропорт "Стамбул" или Istanbul Havalimanı. Его открыли несколько лет назад. Сейчас он является крупнейшим в мире. Занимает площадь 76,5 млн кв. м. В нем обслуживают около 350 городов и 150 авиакомпаний. Рассчитан на перевозку 150 миллионов туристов в год.

Жемчужиной этого места являются разнообразные художественные выставки и экспонаты из музеев, которые знакомят путешественников с турецкой культурой. До города отсюда около 35-40 км. Туда курсируют автобусы Havaist. Билет на них сейчас стоит 30 лир. Сразу в аэропорту стоит купить Istanbul card за 10 лир – она позволит пользоваться всеми видами транспорта.

Площадь Таксим. Обычно все автобусы приезжают к ней. Можно сказать, что это транспортный центр Стамбула. Также здесь расположено немало ресторанов, кафе и баров. Самой главной ее частью является 12-метровый монумент "Республика".

Он символизирует установление республики. На нем можно увидеть скульптуры известных турецких деятелей и Ататюрка Кемаля. Неподалеку расположен Парк Гези Таксим – когда-то здесь были казармы.

Площадь Таксим в Стамбуле Фото из открытых источников

Улица Истикляль. Начинается от площади. Это одна из самых популярных улиц Европейской части Стамбула. На ней есть магазины международных брендов одежды, украшений, кафе и ресторанов. Также по улице курсирует исторический трамвай. Есть немало посольств других стран.

Кроме того, именно здесь вы сможете попробовать турецкие вкусности. Наиболее распространенными являются мидии с начинкой и жареные каштаны. Достаточно особенными являются донеры – шаурма в понимании украинцев, а также симиты – большие бублики с кунжутом.

Мидии с начинкой-самая популярная уличная еда в Стамбуле Фото из открытых источников

Галатская башня. Это одна из самых известных архитектурных достопримечательностей города. Является башней высотой в 61 метр. Построена в ХIV веке. За период своего существования играла роль оборонного укрепления, тюрьмы и обсерватории. Местные говорят, что девушка и парень в отношениях, которые поднимаются наверх, должны со временем пожениться.

Галатский мост. Пролегает через бухту Золотой Рог. Имеет конструкцию в 2 этажа. На первом – расположены рестораны и зона для пешеходов, на втором – осуществляется движение транспорта. Самый первый мост построили во времена римского императора Юстиниана. За время существования его видоизменяли 5 раз.

Галатский мост Фото из открытых источников

Софийский собор. Более известный как Айя-София. Это один из величайших памятников византийской эпохи. Расположена в историческом центре города Султанахмет. Построена в 537 году как христианский собор. Более тысячи лет собор оставался крупнейшим храмом для исповедников этой религии. Сейчас это мечеть.

Софийский собор или Ая-София в Стамбуле Фото из открытых источников

Голубая мечеть. Является одной из самых красивых в Стамбуле и считается выдающимся шедевром мировой и исламской архитектуры. Расположена на берегу Мраморного моря неподалеку Айя-Софии. Это один из символов города. Основанная в 1609 году в правление султана Ахмеда І. название такое получила от большого количества белых и голубых изникских керамических изразцов в декорациях интерьера.

Дворец Топкапы. Расположен неподалеку выше упомянутых достопримечательностей. Был главным в Османской империи до XIX века. Окружен стеной длиной 1400 метров. Именно в нем жила украинская Роксолана, жена султана Сулеймана І.

Дворец Топкапы Фото из открытых источников

Дворец Долмабахче. Расположен в районе Бешикташ и Кабаташ. Создан для султанов. За период существования их здесь проживало аж шесть. В архитектуре дворца отражено несколько стилей.

Последней известной фигурой, проживавшей здесь, был Ататюрк. Он во дворце и умер. Теперь внутри работает музей. Здесь можно увидеть дипломатические подарки, старинную мебель и чешский хрусталь. Во дворце хранятся русского художника Ивана Айвазовского.

Дворец Долмабахче Фото из открытых источников

Археологический музей Стамбула. Если у вас мало времени и вы приехали в город ненадолго, то путешествие можно закончить именно здесь. Этот музей открыли в XIX веке. В нем хранятся немало интересных достопримечательностей.

Археологический музей Стамбула Фото из открытых источников

Они охватывают периоды Древнего Египта, Ассирии, Вавилона, и тому подобное. Но самой известной достопримечательностью является Сидонский саркофаг. История – вещь спорная. Впрочем, некоторое время исследователи считали, что он принадлежал выдающемуся полководцу Александру Македонскому. Это обосновывали его изображением на самом саркофаге. Других подтверждений этому нет. Сейчас есть куча других версий.

Сидонский саркофаг Фото из открытых источников

В Стамбуле также стоит посетить азиатскую часть – это центр недорогих кафе, ресторанов и клубов. Именно здесь можно найти самый вкусный турецкий завтрак.

Напоминаем, что ранее выходил материал об отдыхе в Хорватии, где можно прочитать о городах-курортах, стоимости путешествия и других интересностях.

Также есть материал об аквапарках Украины, в котором рассказывается о нюансах такого отдыха, ценах и локациях.