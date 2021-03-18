По следам опришков, по водопадам и заповедникам: Куда стоит поехать на Прикарпатье

Обзор водопадов, озер и памятников культуры и архитектуры Иввано-Франковской области

Галицкий замок в Ивано-Франковской области Фото из открытых источников

Ивано-Франковская область – часть Прикарпатья. Это место, куда стоит поехать не только на день. Здесь расположены скально-пещерные комплексы, национальные заповедники и озера. Также здесь есть уникальные музеи и достопримечательности еще до нашей эры.

Куда лучше поехать отдохнуть и на что стоит посмотреть в Ивано-Франковской области, читайте далее в нашем материале.

"Скалы Довбуша"

Скально-пещерный комплекс расположен недалеко от села Бубнище. Это территория Поляницкого регионального парка. Памятник – скалистые выступы песчаников, которые образовались миллионы лет назад. Они окутаны буково-еловым лесом.

По преданию в XVII–XVIII веках здесь жили партизаны – участники повстанческого крестьянского движения против польской шляхты, молдавских бояр, и тому подобное. Сегодня местность привлекает карпатскими видами, которые открывают скалы. Также это популярная локация для альпинистов.

Скально-пещерный комплекс "Скалы Довбуша" возле села Бубнище на Прикарпатье Фото из открытых источников

Карпатский трамвай

Является рекламным названием Выгодской узкоколейной железной дороги. Это целая сеть горных путей. Она расположена вблизи пгт Выгода Долинского района. Ее построили в XIX веке, чтобы вывозить древесину с гор. Сегодня осталось около 7 километров полотна. В некоторых направлениях путей фактически нет. На выезде из выгоды можно увидеть одну из самых известных туристических достопримечательностей – памятник Карпатскому трамваю.

Обсерватория "Белый слон"

Расположена на высоте 2028 метров над уровнем моря в Верховинском районе на горе Поп-Иван. Населенный пункт – село Яворник. Строительство началось в 1936 г. Торжественное открытие состоялось в 1938. В прошлом обсерватория была астрономической и метеорологической станцией. Сооружение имеет черты конструктивизма. Толщина стен около 1,5 метров. Была разрушена после Второй мировой войны. Сегодня проходят реставрационные работы усилиями Варшавского и Прикарпатского университетов. Проект поддерживает ЕС.

Обсерватория "Белый слон" на горе Поп Иван Черногорский Фото из открытых источников

Галицкий национальный природный парк

Расположен недалеко от областного центра Ивано-Франковска. Название получил от города Галич на севере. Имеет площадь около 14 тысяч гектаров. Здесь течет река Днестр, которая питает животный и растительный мир местности. На территории также имеется большое количество редких растений, пещеры и карстовые скалы. Здесь встречается 37 видов животных, которые занесены в Красную книгу Украины.

Манявский водопад в Ивано-Франковской области Фото из открытых источников

Водопады Ивано-Франковской области

Манявский водопад. Является гидрологической достопримечательностью всеукраинского значения. Расположен недалеко от села Манявы в пределах Богородчанского района. Это один из самых высоких водопадов Карпат. Высота падения воды около 20 метров. Внизу можно увидеть небольшой каньон, который образовала р. Манявка. Ниже по течению есть несколько порогов.

Манявский водопад в Ивано-Франковской области Фото из открытых источников

Мизунский водопад. Расположен недалеко от села Новый Мизун, в урочище "Кривуля". Имеет всего три каскада высотой около 3 метров. Является популярным местом отдыха для туристов. Маршрут Карпатского трамвая пролегает рядом.

Водопад Пробой. Расположен в городе Яремче. Высота падения воды здесь 8 метров. Он образован в нижней части каньона реки Прут. Является популярным туристическим объектом. Над водопадом возвели мост, с которого можно прыгать. В этой местности стоит быть осторожными. Любознательные путешественники, которые становятся на мокрые камни выше самого водопада, часто падают вниз.

Водопад пробой в г. Яремче Фото из открытых источников

Озера

Росохан. Является горным озером и гидрологической достопримечательностью. Расположен на склонах хребта Аршица, в горном массиве Горганы. Это к северо-западу от деревни Осмолода. Имеет площадь 4,7 гектара. Питается с помощью атмосферных осадков. Флора типична для карпатских лесов. Местность известна животным миром. Здесь встречаются лисы, благородные олени, зайцы-русаки и косули.

Озеро Росохан на склонах хребта Аршиця Фото из открытых источников

Маричейка. Озеро расположено на северо-восточном склоне горы Шурин. Ближайший населенный пункт – село Яворник. Имеет длину 88 метров и ширину 45 м. Глубина около одного метра. Вокруг водоема густой еловый лес. Субальпийские луга. Питается подземными и атмосферными водами. Уже в ХХ веке рядом с озером проходил туристический маршрут из Буркута к горе Поп-Иван Черногорский.

Озеро Маричейка в Карпатском национальном заповеднике Фото из открытых источников

Молодости. Озеро расположено в Буковеле. Его открыли в 2014 году. Является искусственным и имеет площадь в 6,8 гектаров. Глубина достигает 15 метров. Обустроенный пляж длиной в 2 км. Проект стоил почти 150 миллионов гривен. Для туристов есть шезлонги, кафе и различные водные развлечения. Здесь можно увидеть водные горки, покататься на катараманах или заниматься каякингом.

Новости по теме: Окутанные легендами и спрятанные в горах: Где искать самые живописные озера Украины

Национальный заповедник "Древний Галич"

Является комплексом памятников истории и культуры Галицкого-Волынского государства XII-XIII века. Большинство из них расположено в пределах села Крылос и города Галич. Создан в 1994 году. Имеет площадь почти 80 км2. Здесь можно увидеть такие достопримечательности:

Церковь Рождества Христова. Расположена в городе Галич. Является памятником архитектуры XIII в. Точная дата постройки неизвестна. На протяжении существования ее неоднократно разрушали татары. Восстановлена лишь во второй половине XVIII века. В это время приобрела современный вид.

Церковь Рождества Христова в городе Галич Ивано-Франковской области Фото из открытых источников

Галицкий замок. Также известен как Старостинский. Расположен в городе Галич. Раньше был фортификационным сооружением оборонительного значения. Имел предшественника еще в XII веке. Современные формы приобрел за две сотни лет. Кто именно был автором – неизвестно. Сохранились свидетельства, что его отстраивали почти сто лет. В исторических источниках отмечается, что процесс продолжался от XIV до XV в.

Сегодня туристы могут увидеть руины стен западной башни. Также есть остатки оборонительных стен с бойницами. На территории сооружения сохранилось немало подвальных помещений. Недавно проводили реставрационные работы, чтобы одну из башен и часовню св. Екатерины.

Галицкий замок в Ивано-Франковской области Фото из открытых источников

Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья. Расположен в деревне Крылос. Его основали в 1979 году. Здесь туристы смогут познакомиться с культурой жителей Прикарпатья XVII – XX веков. Площадь – 4,5 гектара. Музей разделен на села-экспозиции, представляющие Гуцульщину, Бойковщину, Покутье и Ополье. Экспозицию музея составляют не только избушки, но коллекции посуды, одежды и вышивки.

Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья в селе Крылос Фото из открытых источников

Галичина могила. Расположена в селе Крылос. Курган является одной из старейших достопримечательностей региона. На этом месте люди встречались еще с каменного века. Украинский историк М. Грушевский высказывал мнение о том, что в могиле похоронен воин-правитель, который был основателем Галича. Подтверждения этому нет. Сегодня здесь обустроен музей, где туристы могут взглянуть на экспонаты времен еще до нашей эры.

Галичина могила в национальном заповеднике "Древний Галич" в Ивано-Франковской области Фото из открытых источников

Интересные музеи

Музей "Писанка". Расположен в городе Коломыя. Не первый год привлекает туристов внешним видом здания. Сооружение имеет форму декоративного яйца высотой 14 метров. Это единственный музей такого типа в мире. Внутри можно увидеть коллекцию из более 6000 писанок из разных регионов Украины. Некоторые изготавливали еще в XIX веке.

Музей Писанки Фото из открытых источников

Музей гуцульской магии. Расположен в пгт Верховина. Здесь представлена экспозиция, посвященная мольфарам и знахарям – гуцульским чародеям. Можно посмотреть на вещи и предметы, которые используют целители.

Музей гуцульской магии в пгт. Верховина Фото из открытых источников

Музей гуцульского быта им. Р. Кумлика. Расположен в пгт Верховина. Организованный этнографом и музыкантом Романом Кумликом (1948-2014) в 2000 году. Экспозиция охватывает две комнаты. Здесь можно увидеть предметы быта, гуцульскую одежду, орудия труда и вещи, касающиеся жизни гуцулов. Экспозиция занимает две небольшие комнаты. Жемчужиной коллекции являются музыкальные инструменты. Внутри хранят цимбалы, трембиты, рога и тому подобное.

Музей гуцульского быта им. Р. Кумлика в пгт. Верховина Фото из открытых источников

Дом-музей кинофильма "Тени забытых предков". Расположена в пгт Верховина. Музей основан в 2000 году. В этом здании проживал режиссер фильма Сергей Параджанов. Всем гостям предлагают посмотреть киноленту, посмотреть на вещи главных героев и разнообразные фотографии.

Дом-музей кинофильма "Тени забытых предков" в пгт. Верховина Фото из открытых источников

Что еще стоит увидеть

Буковель. Это крупнейший горнолыжный курорт Украины, который расположен недалеко от города Яремче. Здесь есть около 60 разнообразных трасс. Сезон может длиться от ноября до апреля. Если ехать сюда собственным авто, то в селе рядом можно увидеть уникальную достопримечательность – перевернутый дом.

Перевернутая хата в с. Поляница Ивано-Франковской области Фото из открытых источников

Село Дземброня. Здесь расположена горная река Черный Черемош. Она имеет длину 87 километров. Это популярное место экстремального туризма. Каждый год весной сюда приезжают ценители рафтинга.

Рафтинг горной рекой Фото из открытых источников

Гора Поп-Иван Черногорский. Является одной из самых высоких в Украине. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота 2020,5 метров. Состоит из песчаников. Для туристов есть несколько троп. Все они берут начало от с. Дземброня.

Поп Иван Черногорский-одна из самых высоких гор в Украине Фото из открытых источников

Это лишь маленькая часть туристических достопримечательностей Прикарпатья. Сюда стоит заглянуть, но нужно помнить, что одного дня для всех достопримечательностей достаточно не будет.

Напоминаем, что ранее выходил материал об Ивано-Франковске, где можно прочитать о Станиславском море, музеях города и подземных ходах польских князей Потоцких.

Также есть материал о Винницкой области, в котором рассказывается о метеоритномй кратере возле города Ильинцы, наскальном монастыре и старых крепостях.