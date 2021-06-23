Медосмотры, спорт в школах и парки для занятий: Что предусматривает президентская программа "Здоровая Украина"
Новая программа призвана увеличить продолжительность жизни граждан
В Украине анонсировали старт новой оздоровительной программы. Она должна охватить все возрастные группы, популяризировать занятия спортом и здоровый образ жизни. Украинцам обещают создать условия для повышения физической активности. И реализация ее, по словам главы страны, начнется совсем скоро.
О главных новациях программы "Здоровая Украина" рассказываем подробнее.
Что известно о программе "Здоровая Украина"
Накануне президент Украины Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина". Она призвана сделать здоровый образ жизни частью украинского менталитета и увеличить продолжительность жизни населения.
Владимир Зеленский назвал цифры, отражающие среднюю продолжительность жизни в Украине, "сейчас неутешительные".
"В Украине средняя продолжительность жизни составляет 72 года. По этому показателю мы занимаем 115-е место в мире. Но самое страшное здесь не рейтинги, а то, что численность населения Украины уменьшается каждый год. Чтобы понять эту угрозу, достаточно посчитать, сколько нас будет через 10-20 или 50 лет, если мы не изменим эту ситуацию кардинально", – сказал президент.
Он добавил, что "в Украине здоровье и активный образ жизни должны быть популярны и стать неотъемлемой частью жизни всего общества".
В Офисе президента рассказали, что новая программа охватывает все возрастные группы людей и имеет широкую географию.
"Программа не только для Киева, Одессы, Львова, Харькова или Днепра. Она дойдет до каждого маленького городка Украины", – подчеркнул руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Власти пообещали сделать спорт доступным для всех. Чтобы каждый украинец чувствовал, что без этого невозможно. Это касается людей любого возраста. Украинцы заслуживают долгой и качественной жизни.
И начать намерены с самых молодых, ведь в детстве формируется соответствующий образ жизни.
Какие изменения коснутся школьников
Глава страны сообщил, что первой составляющей программы "Здоровая Украина" должна стать модель здоровой школы. Она включает восемь компонентов:
- образовательное пространство;
- образование в области здоровья и безопасности;
- физическую культуру и двигательную активность;
- здоровое питание;
- медицинскую службу;
- психологическую службу;
- подготовку и здоровье учителей;
- привлечение семьи и сообщества.
Что касается пересмотра школьного питания, то работа началась раньше. Уже с 1 сентября школьников будут кормить другими блюдами соответствующие нормы правительство утвердило еще в марте этого года.
Ознакомиться с утвержденным меню можно по ссылке.
Как планируют популяризировать физическую активность
В последние годы молодое поколение украинцев больше внимания уделяет спорту. Однако спортивных площадок для тренировок не хватает, особенно в небольших населенных пунктах. К тому же оснастки на многих из них остались еще на советском уровне.
А среди людей старшего возраста физическая активность не пользуются большой популярностью. По мнению Владимира Зеленского, это происходит по разным причинам, в частности, и из-за отсутствия доступной спортивной инфраструктуры – удобной, современной, бесплатной, и еще важнее – рядом с домом.
Президентская инициатива предусматривает создание по всей стране десятков тысяч спортивных площадок, где будет стенд с QR-кодом и виртуальным тренером, который будет советовать людям упражнения.
"Причиной более 60% преждевременных смертей в Украине являются болезни системы кровообращения, в частности инфаркты и инсульты. Их появлению, а также появлению многих болезней, способствуют различные факторы риска – это отсутствие физической активности, лишний вес, курение, алкоголь и неправильное питание. К сожалению, образ жизни взрослых украинцев включает сразу несколько таких факторов риска. И к сожалению, около 70% украинцев не занимаются регулярно какой-либо физической активностью", – отметил глава государства.
По его словам, вскоре в каждом городе появятся локации с виртуальным тренером. В парках будет табличка "Тренируйся здесь", нужно навести камеру смартфона на QR-код, выбрать уровень сложности и выполнять комплекс упражнений, соблюдая рекомендацию тренера.
Однако это не все новации для людей старшего возраста.
Предупредить значит победить
Согласно предложенной программе для украинцев в возрасте от 55 лет планируют ввести обязательные медицинские обследования.
"Для лиц старше 55 лет, будут введены так называемые медицинские check up, полные медицинские обследования каждые два года, а для некоторых категорий – каждый год", – отметил Зеленский.
Также глава государства отметил, что, согласно статистике, в Украине 85% преждевременных смертей вызваны неинфекционными заболеваниями, в частности болезнями системы кровообращения и онкозаболеваниями, а их самой большой проблемой является поздняя диагностика.
"Ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, затрачивая гораздо меньше средств, а самое главное – давать больше шансов (на жизнь, – ред.)", – добавил президент.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что речь идет о регулярном мониторинге анализа крови.
"Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, происходящие в организме, а также об определенных скрининговых программах раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию", – отметил чиновник.
Он также подчеркнул, что в приложении "Дія" запустят цифровой кабинет пациента, в котором можно будет отслеживать прохождение медицинских чекапов.