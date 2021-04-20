Медицинский омбудсмен в Украине: В чем суть новой должности и как планируют выбирать кандидатов

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В случае "зеленого света" от Рады назначать уполномоченного по медицинским вопросам сможет Кабмин

В Украине может появиться медицинский омбудсмен – соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте. Пока документ проходит ознакомление в профильном комитете, рассказываем, какими функциями его авторы хотят наделить нового уполномоченного и кто сможет претендовать на эту должность.

Причины введения медицинского омбудсмена

Накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект относительно уполномоченного правительства по медицинским вопросам – медицинского омбудсмена. Авторами документа №5400 выступили народные депутаты от фракции "Слуга народа".

По словам одного из авторов Ольги Василевской-Смаглюк, она получает многочисленные жалобы пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание. "Так же часто слышу от врачей, что их права нарушаются. Часто между пациентом и врачом нет медиатора, который бы рассудил, кто прав, а кто нет. И одна, и другая сторона вынуждена защищаться в судах. Зато достаточно профессиональной медицинской экспертизы пока не существует. Пациенты теряют драгоценное время, а врачи – свою репутацию", – отметила она.

По словам депутата, целью законопроекта является реализация государственного контроля за соблюдением законодательства о здравоохранении, государственных стандартов, нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения, стандартов медицинского обслуживания, медицинских материалов и технологий и протоколов оказания реабилитационной помощи на всей территории Украины.

А в пояснительной записке к проекту закона значится, что институт медицинского омбудсмена действует в США, Великобритании. По результатам его деятельности можно сделать вывод, что введение такого института усилило контроль за функционированием медицинских учреждений, что способствовало значительному уменьшению количества обращений граждан в эти службы и улучшению медицинского обслуживания населения.

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Что предусматривает законодательная инициатива

В проекте закона прописаны основные задачи уполномоченного, а это:

контроль за реализацией права на здравоохранение;

контроль за реализацией прав пациентов;

контроль за реализацией прав медицинских работников;

посредничество в конфликте между пациентом и объектом государственного контроля.

Объектами государственного контроля являются учреждения здравоохранения всех форм собственности, субъекты хозяйствования, осуществляющие хозяйственную деятельность по медицинской практике.

Назначать уполномоченного на должность и увольнять может только Кабинет министров Украины. А кандидатуру выбирают по результатам конкурса.

Среди требований к кандидату указаны следующие:

гражданин Украины в возрасте от 30 лет;

владение государственным языком;

проживание в Украине в течение последних пяти лет;

наличие высшего юридического или высшего медицинского образования, опыт работы по специальности;

запрет на любую политическую деятельность.

Также, в случае принятия законопроекта, медицинский омбудсмен будет иметь следующие полномочия:

принимать нормативно-правовые и организационно-распорядительные акты по вопросам обеспечения и организации деятельности уполномоченного и Аппарата уполномоченного;

осуществлять мониторинг соблюдения права на здравоохранение;

открывать производство по жалобам пациентов, их законных представителей, родственников пациентов и медицинских работников в установленном порядке уполномоченным;

предоставлять консультативные заключения по соблюдению стандартов медицинской помощи по результатам проведенного производства уполномоченного;

рассматривать жалобы относительно нарушения права на охрану здоровья, в случае обоснованности жалобы в установленном порядке уполномоченным открывать производство о нарушении права на охрану здоровья, в рамках которого сотрудничать с объектами государственного контроля, получать всю необходимую для проверки жалобы информацию, в том числе по полученной медицинской помощи, медицинской услуги и медицинского обеспечения, и сообщать заявителям о результатах такого производства;

в случае необходимости в результате производства обращаться с заявлением о совершении уголовного преступления и пользоваться правами, предусмотренными Уголовным процессуальным кодексом Украины;

сотрудничать с органами исполнительной власти с целью улучшения защиты прав пациентов;

сотрудничать с целью защиты прав пациентов с объектами государственного контроля для улучшения их деятельности;

закрывать производство, если жалоба подана ненадлежащим субъектом, а также в случае, если жалоба подана с целью, противоречащей этому закону;

сотрудничать с Верховной Радой Украины с целью участия в подготовке проектов законодательных актов по защите прав пациентов, внедрения новых форм организации оказания медицинской помощи и соблюдение международных стандартов медицинского обеспечения;

участвовать в пленарных заседаниях Верховной Рады Украины в соответствии со статьей 35 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" и один раз в год докладывать Верховной Раде Украины о состоянии соблюдения законодательства о здравоохранении в пределах его компетенции;

сотрудничать с международными организациями и органами по защите прав пациентов других государств для внедрения международных стандартов соблюдения прав человека во время медицинского обслуживания в Украине;

сотрудничать с общественными организациями, профессиональными ассоциациями медицинских работников, ассоциациями пациентов, в том числе родителей больных детей и тому подобное;

осуществлять другие полномочия в соответствии с этим и другими законами;

подавать Кабинету министров Украины предложения по обеспечению эффективной реализации государственной политики в сфере охраны здоровья;

предоставлять органам государственной власти и органам местного самоуправления рекомендации по совершенствованию и улучшению реализации права каждого на охрану здоровья, права пациентов и медицинских работников и получение информации о результатах их выполнения.

Также, документом устанавливается, что конфиденциальная информация, полученная уполномоченным при исполнении его обязанностей, должна храниться как конфиденциальная после окончания срока пребывания в должности или увольнения омбудсмена.

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Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования. Однако до этого документ должны принять народные депутаты в целом, подписать глава Верховной Рады и президент Украины.