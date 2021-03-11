Мангалы, рыбалка и верховая езда: Чем может удивить экотуризм в Житомирской области

Предлагаем обзор усадеб для отдыха на территории области

Усадьба "Карпатское село" в Житомирской области Фото из открытых источников

Житомир – пятый по площади облцентр в Украине. Здесь расположено много парков, музей известного космонавта С. П. Королева и скала Чацкого. Туристам всегда есть на что посмотреть.

В отличие от города область не считают такой интересной. Многие думают, что это не совсем удачный выбор для путешественников. На самом деле это не так. Именно в Житомирской области немало локаций для зеленого туризма. Где искать места покоя и природы и как до них добраться, читайте далее в нашем материале.

Культурно-художественный центр "Полесская хата"

Расположен в селе Городское Коростышевского района. Это в 100 километрах от столицы и в 50 – от Житомира. Культурно-художественный центр – восстановленная хата XIX века. Интерьер внутри соответствует периоду постройки. Можно взглянуть на полотенца, скатерти, мебель еще того времени.

Эти предметы создают атмосферу музея. Здание построено из дерева. Крыша укрыта соломой. Есть небольшая комната для хранения продуктов. В жилом помещении – глиняный пол, печка и четыре окна. Рядом с хижиной есть хлев, покрытый камышом. В музее постоянно организовывают народные праздники, мастер-классы по вышиванию, росписи стекла и тому подобное.

Также здесь угощают национальными блюдами и напитками. Этнофестиваль "Житичи" тоже ежегодно проходит в этом месте. В селе также есть "монашеский колодец". По преданию вода из него когда-то помогла вернуть зрение слепому монаху. После этого ученые проводили не одно исследование. Удалось выяснить, что вода действительно целебная.

Как доехать: село Городское Коростышевского района, автодорога Е40 / М06.

Культурно-художественный центр "Полесская хата" в селе Городское на Житомирщине Фото из открытых источников

Усадьба "Шале София"

Расположена на окраине села Городское. Рядом есть река и природные источники. В домике, который стоит отдельно, предусмотрено несколько комнат для посетителей. Они обустроены для отдыха. Вмещают от двух до четырех человек. Фасады напоминают постройки прошлых веков.

На территории растут фруктовые деревья. Туристам предлагают отдыхать, гуляя по местности. Есть возможность собирать грибы и ягоды в лесу. Едой угощают местные. Усадьба расположена недалеко от источника "монашеский колодец". Можно отдохнуть в бане.

Как доехать: село Городское Коростышевского района, автодорога Е40 / М06.

Усадьба "шале София" в селе городское Фото из открытых источников

"Владимирская усадьба"

Расположена в селе Приворотье Брусиловского района. Здесь расположен дом на несколько этажей. Рядом есть другие уютные хижины. Главной прелестью усадьбы стала разнообразная фауна. На территории можно увидеть кур, кроликов, голубей и овец.

Туристам предлагают испытать собственные силы в верховой езде на лошадях, отдохнуть в бане и жарить барбекю. Еда натуральная, а воздух вокруг чистый. Поэтому это место является одним из известных мест для зеленого туризма в Житомирской области.

Как доехать: 20 км от города Брусилов или 6 км от автодороги М06 Киев – Чоп.

"Владимирская усадьба" в селе Приворотье Житомирской области Фото из открытых источников

"Карпатское село"

Усадьба расположена в селе Лесное Бердичевского района. Здесь сразу виден гуцульский дом. Он берет свое начало еще с 1914 года. Сегодня в нем организовывают различные праздники и мероприятия. Рядом есть колыба "Улей" – это сезонное жилье пастухов и лесорубов. Оно распространено только на Закарпатье.

В усадьбе предлагают пробовать блюда из ягненка, кататься верхом на лошади, стрелять из лука. Здесь тоже можно ходить за грибами и ягодами. Рыболовство разрешено. Напоследок, туристам предлагают посещать исторические памятники, храмы и музеи, которые расположены неподалеку. На территории достаточно тихо, а окружающая среда чистая.

Как доехать: село Лесное в Барановском районе Житомирской области.

Усадьба "карпатское село" на Житомирщине Фото из открытых источников

Украинская усадьба "Сила"

Расположена в селе Кустин. Это в 10 километрах от города Бердичев. Усадьбу можно увидеть на берегу реки Гнилопять, правого притока Тетерев. Здесь туристов ждут старые украинские хаты для отдыха. Рядом с ними обустроены специальные беседки под открытым небом. Вокруг территории дубовый лес.

Это место известно украинской домашней кухней. Часто здесь устраивают кулинарные туры. Готовят в печи тоже. Гости могут посещать мастер-классы по приготовлению. Есть возможность покататься на лошадях.

Как доехать: село Кустин, можно доехать поездом Киев – Ровно до станции "Мирославка", которая неподалеку.

Украинская усадьба "Сила" в селе Кустин Фото из открытых источников

Усадьба "Старая плотина"

Расположена в селе Облетки Радомышльского района на берегу реки Шлямарка. Когда-то здесь был хутор. Усадьба окружена дубравой. Рядом также можно увидеть ручей, цветочное поле и сосновый бор.

На территории обустроены места для отдыха. Есть мангалы для приготовления пищи, террасы, беседки на воде. Усадьбу используют для того, чтобы провести время с семьей. В лесах рядом собирают лекарственные травы, грибы и ягоды. Можно кататься на лодках или охотиться. Организаторы проводят мастер-классы по садоводству, пчеловодству и лозоплетению. Есть экологические тропы для улучшения состояния здоровья.

Как доехать: село Облетки Радомышльского района.

Усадьба "старая плотина" в селе Облетки Фото из открытых источников

Усадьба "Над Случем"

Расположена в селе Гриновцы Любарского района. Здесь есть уютные номера со всеми удобствами. Питание предлагают только натуральное. Продукты берут из приусадебного хозяйства, а молоко от козы. Рядом есть озеро с кристально чистой водой. Рыбачить разрешено. Неподалеку проводят сеансы народной и нетрадиционной медицины.

Как доехать: село Гриновцы Любарского района.

Усадьба "Над случаем" в селе Гриновцы Фото из открытых источников

Усадьба "Лилия"

Расположена в селе Кропивенка Хорошевского района. Это тоже частная усадьба. Рядом с ней есть геологические памятники. В самом селе доступна рыболовецко-спортивная база, пляж и магазин. В доме для отдыха есть все удобства. Питаться можно из приусадебных хозяйств.

Как доехать: село Кропивенка Хорошевского района автодорога Е373/М06.

Усадьба "Лилия" в селе Кропивенко Хорошевского района Фото из открытых источников

На территории Житомирской области есть другие усадьбы тоже. Все они предлагают разные услуги и отличаются друг от друга. Однако они предоставляют возможность туристам отдохнуть подальше от города на природе.

Напоминаем, что ранее выходил материал о видах туризма, в котором рассказывается об индустриальных объектах нашей страны в Запорожье и Кривом Роге и об интересных местах для путешествий с целью изучения окружающей среды.

Также есть материал о Черниговской области, где можно прочитать о дворце последнего гетмана Кирилла Разумовского, об историко-культурном заповеднике в селе Качановка и о Музее редкой книги в Нежине.