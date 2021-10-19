MacBook Pro, третье поколение AirPods и новая функция Siri: Что представила Apple на осенней презентации

Голосовой помощник Siri теперь умеет подбирать музыку под настроение

Фото из открытых источников

Накануне компания Apple провела вторую осеннюю презентацию - показали обновленные ноутбуки, процессоры и беспроводную гарнитуру. Также интересную функцию получил голосовой помощник Siri, однако она не доступна в Украине. А вот другие новинки в нашей стране появятся.

Какие новые разработки показали в Apple рассказываем подробнее.

Новая функция Siri

Презентация началась с музыкального направления компании Apple. Первым анонсом стало то, что голосовой помощник Siri научился по запросу подобрать плейлист в Apple Music, например, для вечеринки или просто под настроение.

Такая функция будет доступна в 17 регионах по отдельной подписке за 4,99 доллара в месяц. Однако Украины нет среди этих регионов.

Чем отличаются ноутбуки MacBook Pro

Новое поколение ноутбуков MacBook Pro оснастили самыми мощными в своем классе процессорами. Как отметили на презентации, рамки дисплея сократили до 3,5 мм, но из-за этого блок камеры теперь размещается в вырезе, как у смартфонов iPhone.

Главной неожиданностью стало возвращение портов HDMI, Type-C с Thunderbolt, слота для SD карт, MagSafe. Также на левой грани находятся еще два Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

Ноутбук MacBook Pro Apple

Заметные изменения претерпела клавиатура - Apple вернула верхний блок клавиш, убрав тачбар.

MacBook Pro будет выпускаться с экранами на 14 и 16 дюймов. Дисплей старшей получил разрешение 3456x2244, в младшей - 3024х1964, оба имеют поддержку 120 Гц. Стандартная яркость экранов на уровне 1000 нит, максимальная - 1600 нит.

Ноутбук также получил алюминиевый корпус, новую систему охлаждения на основе двух кулеров и более быстрые SSD. Автономность младшей версии должна обеспечить 10 часов воспроизведения видео, старшей - 17 часов.

Новые процессоры

MacBook Pro построены на базе новых процессоров M1 Pro, но для заказа будет доступен и вариант с более производительным M1 Max. Чипы похожи на прошлогодний M1, но гораздо мощнее.

У M1 Pro 10 ядер, включая 8 высокопроизводительных и 2 энергоэффективных, а за графику отвечает 16-ядерный ускоритель. Процессор получил поддержку 32 ГБ объединенной памяти. Чип оказался вдвое мощнее, чем обычный M1, по части графики и в три раза - в плане производительности.

процессоры M1 Pro и Мах Apple

Версия M1 Max является еще более улучшенным вариантом - здесь уже 32-ядерный GPU, а максимальный объем объединенной памяти увеличен до 64 ГБ.

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Беспроводная гарнитура

Американская компания Apple на октябрьской презентации анонсировала третье поколение беспроводных наушников AirPods. Они похожи на AirPods Pro, но без резиновых насадок и имеют укороченные ножки.

AirPods 3 Apple

AirPods 3 поддерживают пространственное аудио (Spatial Audio) и адаптивный эквалайзер, а также имеют защиту от воды. В компании пообещали лучший звук и быструю зарядку: 5 минут заряда хватит на час использования. Кейс для зарядки теперь беспроводной.

Стоит отметить, что AirPods 3 не получили активного шумоподавления. Цена в США-179 долларов.

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Стоит отметить, что предыдущая презентация новых разработок компании Apple состоялась 14 сентября. Тогда представили новые смартфоны и умные часы.