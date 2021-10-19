MacBook Pro, третье поколение AirPods и новая функция Siri: Что представила Apple на осенней презентации
Голосовой помощник Siri теперь умеет подбирать музыку под настроение
Накануне компания Apple провела вторую осеннюю презентацию - показали обновленные ноутбуки, процессоры и беспроводную гарнитуру. Также интересную функцию получил голосовой помощник Siri, однако она не доступна в Украине. А вот другие новинки в нашей стране появятся.
Какие новые разработки показали в Apple рассказываем подробнее.
Новая функция Siri
Презентация началась с музыкального направления компании Apple. Первым анонсом стало то, что голосовой помощник Siri научился по запросу подобрать плейлист в Apple Music, например, для вечеринки или просто под настроение.
Такая функция будет доступна в 17 регионах по отдельной подписке за 4,99 доллара в месяц. Однако Украины нет среди этих регионов.
Чем отличаются ноутбуки MacBook Pro
Новое поколение ноутбуков MacBook Pro оснастили самыми мощными в своем классе процессорами. Как отметили на презентации, рамки дисплея сократили до 3,5 мм, но из-за этого блок камеры теперь размещается в вырезе, как у смартфонов iPhone.
Главной неожиданностью стало возвращение портов HDMI, Type-C с Thunderbolt, слота для SD карт, MagSafe. Также на левой грани находятся еще два Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.
Заметные изменения претерпела клавиатура - Apple вернула верхний блок клавиш, убрав тачбар.
MacBook Pro будет выпускаться с экранами на 14 и 16 дюймов. Дисплей старшей получил разрешение 3456x2244, в младшей - 3024х1964, оба имеют поддержку 120 Гц. Стандартная яркость экранов на уровне 1000 нит, максимальная - 1600 нит.
Ноутбук также получил алюминиевый корпус, новую систему охлаждения на основе двух кулеров и более быстрые SSD. Автономность младшей версии должна обеспечить 10 часов воспроизведения видео, старшей - 17 часов.
Новые процессоры
MacBook Pro построены на базе новых процессоров M1 Pro, но для заказа будет доступен и вариант с более производительным M1 Max. Чипы похожи на прошлогодний M1, но гораздо мощнее.
У M1 Pro 10 ядер, включая 8 высокопроизводительных и 2 энергоэффективных, а за графику отвечает 16-ядерный ускоритель. Процессор получил поддержку 32 ГБ объединенной памяти. Чип оказался вдвое мощнее, чем обычный M1, по части графики и в три раза - в плане производительности.
Версия M1 Max является еще более улучшенным вариантом - здесь уже 32-ядерный GPU, а максимальный объем объединенной памяти увеличен до 64 ГБ.
Беспроводная гарнитура
Американская компания Apple на октябрьской презентации анонсировала третье поколение беспроводных наушников AirPods. Они похожи на AirPods Pro, но без резиновых насадок и имеют укороченные ножки.
AirPods 3 поддерживают пространственное аудио (Spatial Audio) и адаптивный эквалайзер, а также имеют защиту от воды. В компании пообещали лучший звук и быструю зарядку: 5 минут заряда хватит на час использования. Кейс для зарядки теперь беспроводной.
Стоит отметить, что AirPods 3 не получили активного шумоподавления. Цена в США-179 долларов.
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Стоит отметить, что предыдущая презентация новых разработок компании Apple состоялась 14 сентября. Тогда представили новые смартфоны и умные часы.