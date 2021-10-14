Лягушачьи лапки или ядовитая рыба: Топ блюд стран мира, которые стоит попробовать каждому

Национальные блюда и не только, которые достойны внимания

Фото из открытых источников

Гастрономический туризм становится все популярнее в Украине. Сыры Закарпатья, вина Бессарабии или известные полтавские галушки - лишь несколько примеров того, почему стоит путешествовать. Но в мире блюд гораздо больше.

Кухня каждой страны является неповторимой. В некоторых уголках планеты предпочитают лягушачьи лапки, а в других – рыбу, которая может отравить. Впрочем, все это лишь часть культуры. Какие блюда стоит обязательно попробовать в разных странах, читайте далее в нашем материале.

Австрия

Венский шницель - популярный еще с XIX века. Является одним из самых известных блюд австрийской кухни. К столу подается в виде очень тонкого шницеля из телятины в панировке из муки, яйца и сухарей. Жарят его в большом количестве сливочного масла или свиного жира.

Венский шницель Фото из открытых источников

Аргентина

Асадо – считается национальным блюдом страны. Впрочем, его можно встретить в Перу, Чили, Колумбии и Парагвае. Для приготовления используют мясо, домашнюю колбасу, почки, кровянку. Иногда добавляют цыпленка или телятину.

Огонь для костра разводят лишь с дерева квебрахо или угля. После этого все хорошо прожаривают. Обычно получается полкилограмма мяса на человека. Подают к столу с хлебом, салатом и красным вином. Важную роль также играет соус чимичурри.

Асадо-популярное аргентинское блюдо Фото из открытых источников

Грузия

Хинкали - блюдо, подобное вареникам и пельменям. Довольно похоже на тюркские манты и монгольские буузы. Важнейшими в хинкали является форма теста - на конечности одной должно быть не менее 18 складок.

Внутри блюда бульон и мясной фарш – как правило, из телятины или свинины. Иногда это может быть баранина. Готовят с помощью варки. Реже - на огне. Едят хинкали руками – это нужно, чтобы не разлить бульон из теста.

Хинкали Фото из открытых источников

Ирландия

Ирландское рагу - национальное блюдо страны. Имеет довольно простой рецепт. Баранину режут небольшими кусочками и ставят в глубокую посуду. Затем добавляют картофель, лук, петрушку и тмин. Все это заливают водой и тушат на медленном огне около часа.

Ирландское рагу Фото из открытых источников

Испания

Эскуделья – типичное блюдо каталаноской кухни. В Валенсии она известна под названиями пучеро-и-пилотес или калдо-и-пилотес. В нее входит очень большая фрикаделька, приправленная петрушкой и чесноком. Также кладут сельдерей, капусту или морковь. Это могут быть и другие овощи. Иногда добавляют рис.

Подается как два отдельных блюда. Первая - это сама эскуделья: суп из бульона с макаронами и рисом. Вторая - все мясо, которое использовали во время приготовления. Его называют карн д'олья.

Эскуделья-популярное испанское блюдо Фото из открытых источников

Италия

Итальянская паста – не менее известная, чем пицца. Имеет немало разнообразных видов, но в мире достаточно популярной остается одна. Это - паста Болоньезе. Особенным ее делает не только фарш, но и одноименный соус.

Его готовят из таких ингредиентов: говядина, панчетта, лук, морковь, сельдерей, томатная паста, мясной бульон, красное вино. Некоторые добавляют сливки или молоко. В Италии также любят пасту Карбонара и Пенне Арабьята.

Итальянская паста Фото из открытых источников

Китай

Пекинская утка - это самое известное блюдо китайской кухги. Ее рецепт известен еще из династии Юань. Утку запекают в специальной печи, но натирают медом. Ее кожура должна быть хрустящей. К столу подается с молым луком, соусом хойсин или с лопухами и мандариновыми лепешками. Попадаются другие компоненты - например, огурцы, которые нарезаны соломкой.

Пекинская утка Фото из открытых источников

Корея

Пулькоги - блюдо корейской кухни. В переводе слово буквально означает "огненное мясо". Готовится из говядины или телятины на открытом огне. Иногда используют курятину или свинину.

Мясо маринуют в смеси соевого соуса, сахара, кунжутного масла, чеснока, черного перца и других ингредиентов. Это могут быть грибы, репчатый лук, чеснок. Иногда пулькоги сервируют с листовыми овощами-капустой, и тому подобное.

Пулькоги Фото из открытых источников

Венгрия

Гуляш – горячее блюдо, которое сегодня популярно на территории Венгрии и Чехии. Готовят ее из говядины или телятины. Мясо нарезают небольшими кусочками и тушат с луком.

Затем добавляют томаты, лавровые листья, различные виды перцев и заправляют мукой и молотой сладкой паприкой. К столу подают с гарниром. Это может быть картофельное пюре, макароны или отварной рис.

Гуляш-традиционное блюдо Венгрии и Чехии Фото из открытых источников

Финляндия

Поронкяристус – это жареная оленина. Блюдо довольно популярно в Лапландии. Обычно берут холодное мясо и режут тоненькими кусками. Затем жарят на сливочном масле. Добавляют сел или черный перец. К столу подают с пюре и солеными огурцами.

Жареная оленина Фото из открытых источников

Франция

Лягушачьи лапки - считаются изысканным деликатесом. Для приготовления используют лишь верхнюю часть ножек земноводных – бедра. Их замачивают в воде на десять часов, но жидкость часто меняют.

Лапки могут мариновать или просто жарить на сливочном масле с луком. Некоторые предпочитают суп с луком-шалот и белым вином. Для обработки используют кляру из муки и яиц или обычную панировку из сухарей.

Лягушачьи лапки-французский деликатес Фото из открытых источников

Япония

Рыба фугу - традиционное блюдо японской кухни. Имеет большую популярность и считается деликатесом. Для ее приготовления используют ядовитую рыбу видов скелезубових. Она содержит смертельную дозу тетродоксина во внутренних органах.

Готовят ее только повара с лицензией. Неправильный процесс термической обработки может привести к смерти. В префектуре Исикава изготавливают еще один деликатес - икру рыбы фугу.

Рыба фугу Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о кухне Германии, в котором рассказывается о разных сортах пива, белых колбасках и кенигсбергских клопсах.

Также есть материал о Японии, где можно прочитать о самые интересные традиции страны: от сна на работе до правил посещения частных домов.