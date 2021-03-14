Львов как на ладони: Путешествуем по местам легенд и достопримечательностям ЮНЕСКО

Достопримечательности от Львовского оперного театра до старинных замков области

Площадь Рынок-сердце Львова inlviv.in.ua

Львов – город Западной Украины, который имеет больше всего достопримечательностей. Он отличается особой атмосферой, где соединилось средневековье с настоящим. Только в 2019 году здесь побывало 2,5 млн туристов из разных уголков мира.

На протяжении веков городом правили короли. Львов сегодня – это об особенно вкусном кофе, летних террасах и шоколаде. Архитектура тоже захватывает дух. Чтобы вы знали с чего начать осмотр города, мы отобрали самые известные места.

Почему Львов

Город берет свое начало с 1256 года. Оно было основано во времена князя Даниила Романовича и названо в честь его сына – Льва. Затем, в XIV веке город захватил король Казимир III Великий, поэтому Львов стал на более чем 400 лет частью королевства Польши.

В те времена здесь проживали немцы, евреи, русины, и городок постоянно развивался. Но "большой пожар" в 1527 году почти полностью уничтожил лицо готического Львова. Восстанавливали город по проектам итальянских архитекторов в стиле ренессанса. В эти времена появляется немало монастырей и церковных организаций, книгопечатание кириллицей и латынью.

Городская Ратуша во Львове Фото из открытых источников

Уже за 2 века благодаря развитию образования, во Львове функционировало 30 ремесленных времен, а стены выдерживали осады казацкого, московского и турецкого войск. Только Карл XII смог захватить город в 1704 году.

На исходе века Львов попал под власть австрийской короны, став столицей провинции "королевства Галичины и Владимирии". В это время появляются новые улицы, а старые церкви превращаются в государственные здания. А весной 1848 года происходит революция "Весна народов", призванная демократизировать общество. В этот период возвышаются и общины Львова.

На вторую половину XIX века как раз и приходится расцвет города, а в 1861 здесь прокладывают первую железнодорожную колею: Львов-Перемышль и происходит электрификация для движения трамваев.

Современные трамваи города Фото из открытых источников

Интересные факты о Львове

Если истории недостаточно, чтобы убедить вас поехать сюда, то вот еще несколько интересных фактов, которые делают город Льва по-настоящему особенным:

Первая в Украине почта была открыта именно здесь. Ее основал итальянский бизнесмен Бандинелли, чтобы разбогатеть. Но не получилось, потому что стоимость одного письма достигала месячной зарплаты;

В книге рекордов Украины есть особый неординарный экспонат – памятник из сала в виде сердца. Он находится в Музее сала, который впервые был основан во Львове;

Опера в городе, построенная по проекту поляка Зигмунта Горголевского, признана одной из лучших в Европе;

Во Львове наибольшая концентрация музеев на площади – около 60;

В городе 104 храма разных конфессий;

Здесь насчитывается около 2500 тысяч архитектурных памятников, а сам город внесли в реестр мировых памятников ЮНЕСКО.

К тому же, в 2009 году Львов получил статус официальной культурной столицы Украины.

Львовский оперный театр Фото из открытых источников

Достопримечательности, которые не оставят равнодушными

Во Львове очень много разных культурных достопримечательностей, поэтому очень легко потеряться. Откуда же начать осмотр города?

Предлагаем вам выбрать трамвай 1 или 6 и поехать в центр. Здесь расположено сердце Львова – площадь Рынок. Она еще известна как "центр города", вокруг которого расположены памятники архитектуры XVIII-XXI вв., хотя и с основательными перестройками. Все дома раньше имели собственный цвет, но их перекрасили в серый цвет по приказу австрийских властей. А еще до XIX века у них не было номеров, поэтому их отличали по фамилии владельцев или характерному признаку.

Посередине здесь и Ратуша в стиле классицизма, которая является самой высокой в Украине, а вокруг нее четыре фонтана с античными фигурами Нептуна, Адониса, Амфитриты и Дианы. Сегодня это популярное место для встреч.

А если вы хотите выпить еще и кофе с друзьями, то посетите ул. Площадь Рынок. 6, где расположен Итальянский (Венецианский) дворик. Он был возведен еще в 1580 году влиятельным львовянином и известен как самое романтичное место. Шум с соседних улиц сюда не попадает, а летом здесь обустраивают кафе. Вход в музей стоит 30 грн, а если просто хотите посидеть, то это обойдется в 10 грн.

Итальянский дворик Фото из открытых источников

В городе нельзя обойти и Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, который расположен на проспекте Свободы, 28. Первоначально он был назван в честь Ивана Франко и построен на реке Полтва, ведь другого места просто не оставалось. Кстати, за год после открытия памятник начала проседать, еще и очень сильно, но внезапно это остановилось. Отсюда пошла известная легенда о том, что под театром живет какая-то чудо-рыбина.

Пожалуйте и к главному греко-католическому собору Святого Юры, который построен в стиле барокко. В комплексе можно осмотреть колокольню, стены, сады, террасы. А еще внутри находятся мощи святых.

Не забывайте и о Высоком замке. Но скажем по секрету: на самом деле это гора, где остались руины от военного укрепления. Камни отсюда использовали, чтобы строить каменные дома, а веками о реставрации никто и не думал. Сегодня здесь осталась только стена и смотровая площадка, которая открывает панораму на Львов.

И это далеко не все, что можно увидеть в городе. Здесь есть и Лычаковское кладбище, где стоят скульптуры высотой более двух метров еще с XVIII века, и Армянский собор, построенный в 1356 году, и уникальные кухни заведения вроде "Львовской мастерской шоколада", "Львовских пляцков", "Львовской шахты кофе".

Лычаковское кладбище Фото из открытых источников

Топ 5 мест Львовской области, которые надо посетить

Во Львове сосредоточены тысячи достопримечательностей, о которых не расскажешь даже за день или за два. Но, область ничем не хуже города. Поэтому, мы выбрали топ 5 локаций Львовской области, которые стоит посетить хотя бы раз.

Путешествие предлагаем начать с города Стрый, которое расположено в 70 км от Львова. Именно здесь вы можете осмотреть костел Рождества Пресвятой Богородицы XV века и музей-усадьбу семьи Бандеры. Кроме того, в городе можно посетить и мемориальный комплекс "Борцам за свободу Украины", который является восстановленной тюрьмой. Добраться сюда несложно любым транспортом.

Костел Рождества Пресвятой Богородицы Фото из открытых источников

Неподалеку расположен и Моршин. Воду именно отсюда многие украинцы пьют ежедневно, ведь минеральные свойства источников позволяют избавиться от хронических заболеваний. Сюда некоторые ездят, чтобы улучшить здоровье и насладиться чистым воздухом и лесом Прикарпатья.

Тем, кто обожает свежий воздух рекомендуем посетить и Национальный природный парк "Сколевские Бескиды", где раскинулась гора Прасковья, на высоте 1268 метров над уровнем моря, водопад Гуркало и живописное Журавлиное (Мертвое) озеро, в котором высокое содержание сероводорода. Все эти достопримечательности расположены неподалеку города Сколе.

В 2 км от Николаева во Львовской области можно найти и остатки древнерусского городища в Урочище Прийма. Грот считается самым древним поселением и имеет возраст более 45 000 лет. Говорят, что раньше здесь жили неандертальцы.

Напоследок, возле села Урыч есть еще один древнерусский оборонительный комплекс в форме города-крепости. Он расположен на высоте 85 метров на скалах-песчаниках. Если вы заинтересовались достопримечательностью, то нужно ехать в Тустань.

Наскальный город-крепость Фото из открытых источников

Топ-4 замков Львовской области

Замок в Подгорцах построил в XVII веке итальянский архитектор Андреа дель Аква. Внутри раньше все было поделено по цветам и тематике: мозаичной, золотой, кармазиновой. А мраморные порталы сохранились и до сих пор. К тому же, замок славится призраком женщины, которую как будто когда-то замуровали заживо. Она вроде бы ходит по коридорам и просит, чтобы ее похоронили по христианскому обряду. Чтобы добраться до достопримечательности собственным авто, нужно ехать по трассе Киев-Чоп и свернуть на Золочев недалеко от Бродов.

Замок в Подгорцах Фото из открытых источников

Нельзя забыть и об Олесском замке, который начали строить еще в XIII веке. Огромные поместья замка когда-то принадлежали сыну короля Яна III. Сегодня туристы могут увидеть ландшафтный парк с водоемами и осмотреть коллекцию произведений искусства и старинных вещей в замке. Доехать в пгт Олеско можно маршруткой Львов-Броды с АС-2.

В городе Золочев расположено еще одно оборонительное укрепление – Золочевский замок. Музей-заповедник включает в себя архитектурные ренессансные комплексы, оборонительные стены с бастионами и ландшафтный парк. А также на территории есть камни с зашифрованными надписями, которые привлекают туристов каждый год. Сюда удобнее доехать на собственном авто по трассе Н02 Львов-Тернополь-Умань. Расстояние-70 км.

Олесский замок Фото из открытых источников

Напоследок, посетите Свиржский замок, который впервые упоминается в 1427 году. Он достаточно хорошо сохранился, ведь был расположен далеко от основных путей. Здесь неоднократно проводили многочисленные съемки и фестивали. Чтобы добраться до достопримечательности, нужно ехать в село Свирж Перемышлянского района.

Львов и область имеют много достопримечательностей. В городе 2500 памятников, многие из которых занесены в ЮНЕСКО, а во Львовской области интересные курорты и старинные замки. И нельзя забывать о волшебной природе.

К слову, для тех, кто обожает странствия вдали от города, мы разработали интересный путеводитель по Хмельницкой области, где расположено много парков и скверов.

Напоминаем, что мы писали и о Житомире, где есть интересный остров любви и скала в форме человеческой головы.