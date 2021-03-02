Луцк от А до Я: Какие легенды прячут мосты и почему стоит отдыхать на Шацких озерах

Подборка самых интересных мест Волыни, которые стоит посетить каждому

Шацкие озера в Волынской области Фото из открытых источников

На Западной Украине расположен один из древнейших городов, который существует уже много веков. Луцк впервые упоминали еще в Ипатьевской летописи 1085 года, когда потомки князя Ярослава Мудрого вели междоусобные войны.

Сегодня город имеет ведущие позиции в культурной, экономической и политической жизни Волыни. Кроме того, это центр международной торговли, ведь граница с другими странами достаточно близко. Чем именно Луцк и Волынская область привлекают туристов ежегодно, читайте в нашем материале.

Основание города

Археологические исследования указывают на то, что град на территории современного Луцка возник около 1000 лет назад. Город строили на острове реки Стырь. Это было необходимо для обороны. Кстати, отсюда происходит и древнее название "Луческ": из-за географического расположения на повороте (луке) водоема.

В XII веке здесь уже были мощные деревянные укрепления. Они неоднократно выдерживали осады монголо-татарских нашествий, но в 1267 году князь Василько по требованию ханского воеводы Бурондая "разметал" Бродские укрепления.

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Луцк стал важным в жизни Волынской земли в XIV веке. Это связано с княжением Любарта-Димитрия, который изменил форму фортификационных укреплений и заменил деревянные элементы кирпичными. Кстати, он и сосредоточил здесь административные, церковные и судебные органы управления, что позволило городу довольно долго быть центром Волыни даже после его смерти. Но с конца XVI в. замок теряет значение оборонительной твердыни. Уже в 1600-х годах город опустошают наводнения, эпидемии и пожары. Все это сопровождал гнет Речи Посполитой.

Замок Любарта-главная архитектурная достопримечательность Луцка Фото из открытых источников

В XIX в. Луцк снова становится экономическим и общественным центром. Во времена Первой мировой войны здесь создают социально-политические общества "Украинская община" и "Просвита. После жестких боев город восстанавливался довольно быстро. Особенно стремительным был период после 1973 года, когда начали строить промышленные предприятия.

После обретения независимости Украины Луцк стал снова ведущим город в жизни Волыни.

Легенда о любви девушки из Луцка

Несколько лет назад журналист и писатель Феодосий Мандзюк издал книгу с интересным названием "Легенды старого Луцка". В ней он соединил архивные данные и предания, которые прошли сквозь века. Предлагаем одну из легенд о любви, которые описаны в его труде.

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Если вы хотите увидеть место, где все происходило, то поезжайте в район Старого города. С вокзала туда едет 4 автобус. Выходить нужно на остановке "Электротермометрия". Отсюда будет 450 метров до улицы Ковельской, где находится мост через Стырь. Его называют Братским или Базилянским.

Братский мост сегодня район. луцк

По преданию когда-то здесь имела место довольно интересная история любви. В городе жил польский господин, которого звали Криштоф. Он был влюблен в Лену, поэтому предложил ей жениться. Девушка согласилась, но господину нужно было покинуть Луцк. Поэтому он должен был выполнить ее условие: остаться в городе.

Но дела есть дела. Пообещав Лене быстро положить конец прошлому, Криштоф отправился в путь. Когда он пересекал Братский мост, решил бросить пару монет в реку. Однако ветер подхватил все деньги, которые у него были, а река отнесла их течением. Пытаясь выловить хотя бы что-то, он махнул на все рукой и пошел назад к Елене. Так он и выполнил обещание вернуться быстро.

А из этой истории пошла примета, что нужно бросать монету с моста, чтобы вернуться обратно.

Замок Любарта

Если пройти километр по улице Ковельской в сторону Центрального рынка, то вы найдете визитную карту. Кстати, мы каждый день видим эту памятку. И если вы до сих пор не поняли где, то посмотрите на оборот 200-гривневой купюры, которая была признанной самой красивой в мире.

Замок Любарта – это сооружение, ради которого в Луцк едут со всей страны. Кроме того, жители здесь верят в его волшебную силу. Впервые оборонительное укрепление вспоминают в 1075 году. Деревянный замок стоял целых два века и выдерживал осады продолжительностью в 6 месяцев. Лишь в 1340 году литовский князь Любарт женился на местной княжне и за сорок лет построил голову въездной башни крепости и две других.

Его дело продолжил Витовт и Свидригайло. Последний достроил замок. В его правление он и стал похож на современный. Сейчас эта крепость имеет неправильную треугольную форму, где на углах расположены три башни: Стыровая, въездная и Владычья. Кстати, в легенде говорится о том, что они символизируют Веру, Надежду и Любовь. Крепость построена в готическом архитектурном стиле. Посетить замок Любарта можно с 10 до 19 часов в любой день недели. Входной билет стоит 20 грн для взрослых и 10 грн для студентов и детей.

Замок Любарта с высоты птичьего полета Фото из открытых источников

Для чего попасть в подземелье Луцка

В Луцке есть много подземных ходов. Некоторая часть расположена под Замком Любарта. Ходят легенды о том, что они ведут в Острог и Дубно. Правда, тщательных исследований пока никто не проводил. И никто не знает будут ли, ведь достаточно быстро на местах возможных тоннелей встают новостройки.

Но нас интересует другая система подземных переходов, которая расположена под Луцким костелом Петра и Павла. Здесь на трех уровнях есть сакральные объекты, гробницы и тюрьма. Это считается одним из самых загадочных тоннелей Украины. В подземном комплексе есть три яруса, а высота в некоторых местах достигает до 6-ти метров. Их строили по трем причинам: спрятаться от врагов, хранить продукты или заключать в тюрьму преступников.

Подземные ходы под Луцком Фото из открытых источников

Говорят, что именно эти ходы когда-то вели в Старый город. Сейчас здесь похоронены многие знатные лучане, среди которых встречаются и римско-католические епископы. Вход сюда стоит 50 грн для взрослых, по студенческому 25 грн и находится всего в 200 метрах от замка.

Напоследок, стоит отметить, что в Луцке есть много других подземных ходов. Некоторые ведут прямо к реке Стырь до сих пор, а местами они обрываются провалами.

Самые интересные достопримечательности Луцка

На территории Старого города стоит взглянуть и на дом Голованя. Это памятник, который создал Волынский архитектор Ростислав Метельницкий. Двор, потолки и крыша украшены скульптурами разных стилей. На фронтоне здесь есть барельеф, где изображены все члены семьи художника. Все имеет вес где-то в 1500 кг. Всего туристы смогут осмотреть более 500 скульптур и различных композиций.

В этом районе, недалеко от костела св. Петра и Павла, расположено архитектурное сооружение конца XVIII века – двухэтажная Каменица. В ней на протяжении 1890-1891 проживала семья косачей, известной поэтессы Леси Украинки. Свое первое стихотворение Лариса Косач написала именно в Луцке. Теперь в этом здании открыта "Лесина гостиная", где стоят старая мебель, пианино, фарфоровая посуда. Также на полках и книги, которые читала поэтесса. Цену входного билета нужно уточнять на месте, но экскурсия для взрослых стоит 150 грн.

Дом архитектора Голованя find-way.com.ua

К тому же, в Луцке стоит посетить такие места:

Центральный парк культуры и отдыха – улица Глушец, имеет несколько тематических аллей, платный зоопарк на территории, пляж и причал на берегу реки Стырь;

Лютеранская кирха – памятник архитектуры ХХ века на улице Лютеранской, 1;

Музей колоколов – улица Кафедральная 1а, здесь представлена коллекция колоколов XVII – нач. ХХ вв., а также маленькие колокольчики, которые предназначались для почтовых карет в древности.

И это лишь маленькая часть того, что можно увидеть в городе.

Лютеранская кирха Фото из открытых источников

Самые глубокие озера и Олицкий замок

Волынская область известна своей природой. Тем, кто ищет место для тихого отдыха, стоит посетить Шацкие озера. Они расположены в непосредственной близости от границы Польши и Белоруссии. Ехать сюда лучше через Ковель. Отсюда до озер можно добраться автобусом. Автостанция будет рядом с железнодорожным вокзалом. Озера расположены в национальном природном парке и имеют 24 уникальных водоема. Кстати, вода в них немного минерализованная, поэтому время от времени туристы пьют ее.

На Волыни также стоит Олыкский замок в селе Олыки. Он принадлежал семьям Радзивиллов и был первым бастионом на территории Украины. Рядом с ним был и сад, а башня с часами встречала у другого входа в замок встречала гостей. Интересно то, что с высоты птичьего полета сооружение напоминало форму почти правильного квадрата. За время существования здесь было то два, то три этажа.

Олицкий замок find-way.com.ua

Также внутри были пекарни, кухни и залы с многочисленными картинами. Более того, в здании хранились китайские вещи, привезенные в XVIII веке. Сегодня в этом здании психиатрическая больница. Правда, она занимает небольшую часть, поэтому другие залы могут осматривать туристы без помех.

И это далеко не все достопримечательности, которые можно посетить. На просторах области много национальных заповедников, где вас ждут живописные пейзажи и спокойствие. Есть и другие интересные достопримечательности.

К слову, если вы обожаете острые ощущения и обожаете мистику, у нас есть материал о замках с привидениями и туристических аттракционах, где происходили вещи, которые ученые до сих пор не объяснили.

Напоминаем, что мы писали о вокзалах как их создавали и чем они могут удивить туристов и почему в Черновцах и Одессе всегда звучит музыка для пассажирских поездов.