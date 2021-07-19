Лоукостеры, сервисы и дешевые билеты: Как полететь за 320 грн в Вену и бесплатно доехать куда угодно

Секреты лоукостеров, нюансы автостопа и сервисы, которые облегчат жизнь

Путешествия автостопом Фото из открытых источников

Путешествия сейчас считают недоступными. Причины у всех разные: отсутствие средств, пандемия и тому подобное. Но на самом деле путешествовать дешево – вовсе не миф или какая-то выдумка даже во времена коронавируса. И способов это делать действительно много.

В Европу можно улететь за 10 евро на лоукостерах, а в Украине вообще путешествовать бесплатно. Да и ездить между городами тоже совсем дешево. Как нам облегчили жизнь лоукостеры, где искать самые дешевые билеты и что стоит знать об автостопе, читайте далее в нашем материале.

Лоукостеры – что это, почему популярны и как они функционируют

Лоукостеры, низкотарифные и бюджетные авиакомпании – все это название одного вида авиационного транспорта, который не первый год предоставляет услуги клиентам на европейских рынках. Он является особенным, ведь позволяет путешествовать самолетами дешево. Авиакомпании снижают цены, создавая лишь базовые условия комфорта.

Сейчас лоукостеры популярны во всем мире. Их можно встретить в Северной Америке, Африке, Азии и других регионах. Но настоящего успеха они достигли в Европе. Сегодня активно развиваются в Украине и России. Самые известные лоукостеры континента – это WizzAir, Ryanair и EasyJet. На территории нашего государства достаточно популярным является SkyUp. Все эти авиакомпании позволяют летать из городов Украины в Европу по 200-1000 грн в одну сторону. И это не выдумки, а реальные цены. Например, WizzAir в сентябре предлагает билеты на рейс из Киева в Краков всего за 509 грн.

Авиа в Краков Скриншот ZIK

Причиной этого является схема функционирования лоукостеров. Она имеет несколько особенностей:

Десятки воздушных судов в компаниях-лоукостерах не являются новинкой. В начале XXI века Ryanair вообще заказала 151 самолет модели 737 в Boeing;

Количество позволяет уменьшить стоимость. Кроме того, самолеты обычно находятся в воздухе, а потому могут делать более 5 рейсов за день. Простым языком – это что-то вроде "воздушной маршрутки". Минимум времени на земле – максимум в воздухе.

Если предыдущий пункт звучит ненадежно, стоит прочитать этот. Обычно воздушный флот лоукостеров гораздо моложе, чем у престижных авиакомпаний. Новые самолеты – это возможность сохранить средства на топливо и обслуживание.

Лоукостеры не используют крупные аэропорты. Это дополнительные расходы и плата за места. Обычно посадку проводят за 50-55 минут на общественном транспорте от крупных городов.

Лоукостер EasyJet Фото из открытых источников

Куда можно лететь на лоукостерах и сколько это стоит

Лететь можно куда угодно. Перед поездкой только стоит проверить режим въезда в страну на официальной карте от МИД Украины. Дальше можно искать билеты. Для этого есть такие сервисы:

tickets.ua;

skyscanner;

официальные сайты авиакомпаний.

Сегодня самым удобным считается второй вариант. Впрочем, на сайты лоукостеров заходить тоже стоит – только так вы сможете увидеть акции от компаний. И если вы до сих пор думаете, что попасть в страну мечты невозможно, то это не так.

На сайте Ryanair сейчас есть немало выгодных предложений. Билет в одну сторону в Вену стоит 9,99 евро – около 320 грн. Такой тариф будет в сентябре. Если вы хотите еще успеть отдохнуть летом, вот несколько идей:

Киев – Братислава – 9,99 евро;

Киев – Катовице – 8,79 евро;

Киев – Неаполь – 17,99 евро;

Одесса – Будапешт – 9,74 евро;

Одесса – Барселона – 18,74 евро.

Предложения Ryanair Скриншот ZIK

В то же время WizzAir предлагает билеты из Киева в Гамбург за 939 грн. На сентябрь самый распространенный тариф – 1349 грн. Также есть рейсы в Таллинн за 1519 грн. Долететь до Риги из Киева осенью будет стоить около 669 – 839 грн. Столько же нужно будет отдать за путешествие в Вену из Харькова: стоимость перелетов на сентябрь колеблется в пределах 669 – 1349 грн.

Стоимость билетов по направлению Киев-Гамбург Скриншот ZIK

За путешествия на украинском лоукостере SkyUp придется платить больше. Их преимущество – много направлений. Кроме того, ими достаточно выгодно летать в пределах Украины. В сентябре перелет из Одессы в Киев будет стоить 753 грн. Время в воздухе – час. За билет на автобусный рейс нужно платить от 200 до 600 грн. И ехать придется больше шести часов.

Внутренние рейсы от SkyUp Скриншот ZIK

Не стоит и забывать о других авиалиниях, которые считают бюджетными:

AirBaltic;

Bees Airlines;

Pegasus Airlines.

Vueling Airlines.

Лоукостеры Европы и Украины коллаж ZIK

Дешевые поездки на автобусах

В ХХІ веке странствовать – это тренд. И сейчас касса автовокзала не является единственным местом, где покупают билеты. Это можно сделать онлайн. Самый удобный способ – busfor.ua. На этом сайте есть полная база направлений. В ней вы найдете не только областные центры, но и небольшие города.

Сегодня самые дешевые дестинации у города Украины из столицы выглядят следующим образом:

Киев – Одесса – от 279 до 667 грн;

Киев – Львов – от 400 до 580 грн;

Киев – Харьков – от 244 до 572 грн;

Львов – Каменец-Подольский – от 350 до 529 грн.

Иногда выгодные предложения встречают на официальных сайтах перевозчиков.

Поисковый сервис Busfor Скриншот ZIK

Автостоп и BlaBlaCar

Автостоп – один из лучших способов путешествовать бесплатно. Все, что надо – водитель, который согласится вас подвезти в попутном направлении. Обычно такая услуга бесплатна. Впрочем, в последнее время некоторые водители просят символическую сумму за топливо.

Странствия таким способом имеют несколько нюансов и особенностей. Например, вы никогда не поймаете авто в черте города. Лучше это делать уже на трассе. Путешествовать таким образом можно одному. Однако обычно водители больше всего доверяют парам. Если вас трое, то вероятность остановки чрезвычайно мала. Кроме того, нужно помнить о других вещах:

Опрятность – ваш залог успеха;

Если выбираете такой способ передвижения, лучше иметь бумажную карту с собой;

Время ожидания во время таких путешествий неизвестно. Это может быть полчаса, два или даже больше.

Турист путешествует автостопом Фото из открытых источников

Если вы хотите избежать потери времени и опасностей, то можно воспользоваться поисковым сервисом BlaBlaCar. В нем есть немало недоступных направлений. Вы выбираете дату, населенный пункт и ищете самое выгодное предложение. Недостатком является то, что за поездку придется платить.

Цены довольно разные. В последнее время на платформе большинство предложений от разнообразных перевозчиков. Из-за этого стоимость спрогнозировать трудно. Иногда бывает, что цена на автобус бывает выше поездки в машине с водителем и наоборот. Но путешествиям это не мешает.

Напоминаем, что ранее выходил материал о достопримечательностях вдоль трассы М06 Киев – Чоп, в котором рассказывается об "украинском Диснейленде", руинах крепости Звягель и оборонительной линии Сталина.

Также есть материал о топ-местах для отдыха на выходные: медвежьих приютах, вокзалах в форме кораблей и рисовых полях Бессарабии.