Летняя сессия ПАСЕ, санкции против Беларуси и проигрыш сборной Украины на Евро-2020: Главное за выходные

Украинцы провели первый из двух длинных уик-эндов июня

Фото из открытых источников

Накануне началась летняя сессия ПАСЕ, на которой планируют рассмотреть ситуацию с крымскими татарами на временно неподконтрольной территории Украины.

Среди прочего стало известно, какие компании и официальные лица Беларуси попали под санкции Европейского Союза и США.

К тому же в воскресенье украинцы отметили два праздника – День Святой Троицы и День медика.

О главных новостях выходных рассказываем подробнее далее.

Летняя сессия ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы накануне начала летнюю сессию. На повестке дня будет вынесен вопрос резолюции по правам крымских татар в оккупированном Крыму.

Резолюцию предложила представитель делегации Исландии Сунна Торхилдур. В документе рассказывается о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму, их преследовании и других нарушениях гуманитарного права.

Санкции против режима Лукашенко

Евросоюз принял решение заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 компаний.

Фото из открытых источников

В санкционный список попали несколько белорусских бизнесменов, а также члены семьи Александра Лукашенко. Кроме того, санкции вводятся против ректоров, прокуроров, судей, милиционеров и высокопоставленных военнослужащих Республики Беларусь.

США также ввели новый пакет санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси. В список попали шесть юридических и 16 физических лиц.

Украина на Евро-2020

Сборная Украины по футболу проиграла сборной Австрии в заключительном поединке группового этапа чемпионата Европы 2020 года со счетом 1:0. Таким образом Украина заняла третье место в группе.

Украина на Евро-2020 Фото из открытых источников

Итоговое турнирное положение: Нидерланды – 9 очков, Австрия – 6, Украина – 3, Северная Македония – 0.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 22 июня в Украине обнаружили 2 230 142 случая коронавируса, 2 152 969 человек выздоровели, 52 053 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 296 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 22 ребенка и 2 медработника. За сутки умер 21 человек, выздоровело – 829 пациентов, госпитализированы 318 человек.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 22 июня обнаружили 179 554 627 случаев коронавируса, 164 260 073 человека выздоровели, 3 888 852 – умерли.

Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, получивший название Delta-plus.

Взрыв в многоэтажке Киевской области

Накануне в центре села Белогородка под Киевом, произошел мощный взрыв в пятиэтажке. После взрыва разгорелся масштабный пожар.

Фото из открытых источников

Пожар был локализован в 16:28. В одной из квартир обнаружили тело одного погибшего. Всего от взрыва пострадало 8 человек.

В МЧС предполагают, что инцидент произошел из-за неустановленного взрывного устройства, не исключается, что это была граната.

Выборы в парламент Армении

В Армении, по состоянию на утро 21 июня, на выборах в парламент побеждает партия и. о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Она получила 53,92% голосов.

На втором месте блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" с 21,04% голосов. Следующий блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею "(5,23% голосов).

Вспышка кишечной инфекции на Прикарпатье

В воскресенье, 20 июня, в Ивано-Франковской области произошла вспышка кишечной инфекции. В инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция были госпитализированы 10 человек.

Все они употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе.

Во вторник, 22 июня стало известно, что число пострадавших возросло до 11 человек.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 21 июня на Донбассе было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Нарушения зафиксировали вблизи Красногоровки, Гнутово, Луганского, Песков, Водяного, Майорска.

По состоянию на 7:00, 22 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня вблизи Золотого-4, Марьинки, Авдеевки.

Боевых потерь в результате обстрелов нет.

Прогноз погоды

По данным синоптиков сегодня на части территории Украины прогнозируют дожди с грозами. В то же время сохранится жаркая погода – местами будет до +36 градусов.

Жарче всего будет в восточных областях. В Луганской области обещают до +36 градусов.

Ночью будет также достаточно тепло, термометры покажут +17...+19 градусов, а в восточных областях +21...+23 градуса.

Прогноз погоды на 22 июня Укргидрометцентр

В западных областях ночью температура опустится до +15...+17, в Закарпатской области – до +11...+13.

В столице осадков не ожидается. Зато удержится жара на уровне +30...+32 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до +20...+22 градусов.

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Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой стала новость о проигрыше украинской сборной на Евро-2020.

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