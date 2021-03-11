Летнее или зимнее: Почему и когда Украина может перейти на единое время

Зимнее время считают более естественным для Украины

Перевод часов Фото из открытых источников

Вопрос необходимости отмены перевода часов для украинцев не нов - его обсуждают едва ли не каждый год. Однако в 2021 году народные депутаты приблизились вплотную к принятию решения. Украинские власти предлагают навсегда отказаться от летнего времени, установив единое "киевское" время. Возможно уже в этом марте украинцам не придется переводить часы на час вперед.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Отмена летнего времени в Украине

В начале марта Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине", которым предлагается отменить сезонный перевод часов раз в полгода.

Соответствующий документ направил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Он убежден, что перевод стрелок часов каждый год имеет негативные последствия для биоритма человека.

По словам нардепа, фактически вся Украина находится в пределах одного часового пояса, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.

В то же время первый вице-спикер напомнил, что еще в 2019 году Европарламент решил прекратить сезонный перевод часов с 2021 года.

Если закон примут полностью, то в Украине больше не будет перехода на летнее время, а постоянно будет оставаться нынешнее зимнее время, или UTC+2 по международной шкале. Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории.

При этом, предполагалось, что на "летнее" время в конце марта часы все еще нужно будет переводить в ночь с 27 на 28 число (на час вперед). А вот в октябре 2021 года в ночь с 23 на 24 октября может быть последний перевод часов (на час назад).

Однако, чтобы не переходить на летнее время в этом году (28 марта), ряд депутатов предлагает принять этот законопроект как можно скорее - поэтому инициативу ко второму чтению будут готовить по сокращенной процедуре. А в партии "Слуга Народа" не исключают, что примут закон до конца марта - в таком случае перехода на летнее время уже не будет.

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Различные рабочие графики

Одобренный в первом чтении проект закона может пополниться новой нормой. Автор документа пояснил, что речь идет об особенности формирования графика рабочего дня в регионах. Так, в парламенте хотят предоставить органам местного самоуправления возможность по своему усмотрению самостоятельно "двигать" его начало и окончание.

"Если они видят, что какой-то разрыв во времени есть, то они, не отменяя киевское время, могут установить, что работа в определенном регионе будет, например, на полчаса позже или раньше начинаться. Но это никоим образом не будет влиять на единое киевское время на всей территории Украины", - отметил он.

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Плюсы и минусы перехода на летнее время

Главной необходимостью внедрения летнего времени называют экономию электроэнергии. Благодаря переходу на летнее время, вроде, рабочие часы больше приходятся на световой день - это экономит энергию, что в свою очередь лучше для экологии.

Сторонники такой практики считают, что переход на летнее время позволяет людям лучше использовать "светлые" часы дня, а также уменьшает количество ДТП и преступлений в вечерние часы.

Среди минусов перевода часов называют негативное влияние на здоровье человека и биоритмы. Эксперты доказали, что в момент перехода увеличивается количество инсультов и вызовов скорой помощи. Так после перехода на летнее время:

на 11% увеличивается количество несчастных случаев по сравнению с предыдущей рабочей неделей (на 15 день – до 29%).

на 8-10% увеличивается количество людей с высоким уровнем психоэмоционального стресса.

в 2,5 раза растут показатели конфликтности людей.

на 12% увеличивается количество вызовов скорой помощи в первые пять дней по сравнению с предыдущей пятидневкой.

Последствия перевода часов Слово и Дело

К тому же, не доказано, что использование летнего и зимнего времени значительно экономит энергоресурс.

Как подготовиться к смене времени

Вероятно, в этом году украинцы еще два раза будут переводить часы. Поэтому, чтобы минимизировать негативные последствия для организма, нужно: