Легендарная тюрьма, пляжи и ледники: Как и где путешествовать в Калифорнии и сколько это стоит

Путешествие в сказочный мир Диснейленда и солнечного западного побережья

Мост "Золотые Ворота" в Сан-Франциско Фото из открытых источников

Недорогой тур в Египет или Турцию не является новинкой для туристов из Украины. Отдых в европейских странах тоже не требует много средств. За 13-15 тысяч гривен на двоих вполне реально загорать где-то у берегов Средиземного моря.

А что же там за океаном? Действительно ли туда невозможно попасть? Сегодня мы попытаемся это выяснить на примере штата Калифорнии, США. Чем он особенный, сколько стоит отдых, как оформить визу и что вообще смотреть там, читайте далее в нашем материале.

Калифорния – штат золота, звезд и испанского языка

Калифорния – это штат на западном побережье США. Здесь проживает более 39 миллионов человек. Это делает Калифорнию крупнейшим американским штатом по количеству населения. На этой территории когда-то жили индейцы. С 1769 года береговые области колонизировала Испания. Затем они были частью Мексики, которая провозгласила независимость в 1821 году.

Известный знак Голливуда в Лос-Анджелесе Фото из открытых источников

Последняя пренебрегала Калифорнией более 25-ти лет. Поэтому в результате Американско-мексиканской войны (1846-1848) территория отошла к США. Захватить ее смогли лишь 500 солдат и моряков. В последующие годы Калифорнию охватила золотая лихорадка. Дополнительно сюда эмигрировали более 90 000 человек. Довольно много было и с территорий Мексики.

В 1850 г. Калифорния стала 31-м штатом Соединенных Штатов. Сегодня он является одним из самых популярных в стране. Путешественники отовсюду едут сюда, чтобы взглянуть на Голливуд, отдохнуть на пляжах Лос-Анджелес и увидеть собственными глазами известный мост в Сан-Франциско, а также столицу – город Сакраменто.

Сакраменто-столица штата Калифорния Фото из открытых источников

Как путешествовать и сколько это стоит

У Украины нет безвизового режима с Соединенными Штатами. Это делает путешествия несколько сложнее, чем в Европу. Если вы намерены посетить эту страну, то стоит готовить документы минимум за полгода. Нужно будет оформить неиммиграционную визу. Процедура выполняется на официальном сайте. Там есть пошаговая инструкция. Сначала вы заполняете анкету DS-160, затем оплачиваете консульский сбор и проходите собеседование.

Перелеты в США обычно длинные и изнурительные. Путешествие может длиться от 15 до 50 часов в зависимости от пересадок – вас будет ждать минимум одна. Билет из Киева в Сан-Франциско в сентябре 2021 года стоит от 11 196 грн. Предложений вдоволь: от WizzAir, Ryanair, Turkish Airlines и других авиакомпаний.

Билеты в Сан-Франциско Скриншот ZIK

Есть другие направления тоже. Например, из Львова в Лос-Анджелес билет в одну сторону на сентябрь будет стоить от 17 700 грн. Самый быстрый перелет продлится около 20 часов. Из Города Льва предложений относительно немного.

В общем, если вы хотите улететь в Калифорнию, то стоит искать сообщение в любой другой крупный город:

Сан-Хосе;

Сакраменто;

Сан-Диего;

Фресно;

Окленд.

Цены на Авиа из Львова Скриншот ZIK

С жильем проблем не будет. За ночь в гостинице на двоих придется отдать от 2 827 грн. Средняя цена – 3000-4000 грн. Есть вариант аренды койки в хостеле. Он подходит тем, кто путешествует без компании. Ночь будет стоить от 1000 грн.

Аренда гостиниц Скриншот ZIK

Куда ехать и что смотреть

Йосемити. Многие приезжают в Калифорнию, чтобы посмотреть на этот национальный парк. Он расположен в округах Туолеми и Марипоса. Имеет площадь 3081 км². В результате эрозии различных типов здесь появились долины, каньоны и другие образования рельефа. Сюда приезжают экстремалы со всего мира, чтобы испытать свои силы во время покорения скалы Эль Капитан высотой 2307 метров над уровнем моря.

Скала Эль Капитан Фото из открытых источников

На территории парка есть многочисленные водоемы и ледники. Туристы могут увидеть большое количество водопадов. Самый известный из них зовется Йосемити. Это самый высокий водопад в Северной Америке. В Йосемите встречаются несколько видов секвоядендронов – самых длинных деревьев в мире. Они появились здесь еще до начала ледникового периода.

Сан-Франциско. Это город на западном побережье США. Это одновременно порт, а также средоточие торговли и индустрии. Здесь расположены важнейшие исследовательские институты. Также в городе есть самая развитая система общественного транспорта Калифорнии. В нее входят знаменитые исторические канатные трамваи.

Канатный трамвай в Сан-Франциско Фото из открытых источников

Сюда стоит заглянуть, чтобы посетить несколько достопримечательностей. Одна из таких – это мост "Золотые врата". Он имеет длину более 2,5 км и высоту опор 227,4 м над водой. Мост возводили в сейсмической зоне Сан-Андреас, а потому он является устойчивым к землетрясениям.

Второе место, которое стоит посетить, это Алькатрас. Это остров в заливе Сан-Франциско. На нем ранее был маяк и одноименная федеральная тюрьма – неофициально известная как "Скала". В ней отбывал наказание Аль Капоне – американский гангстер итальянского происхождения и несколько других врагов государства: Джордж "Пулемет" и Джеймс Болгер.

Тюрьма Алькатрас Фото из открытых источников

Считается, что за 29 лет эксплуатации острова в качестве тюрьмы не совершено ни одного успешного побега. Всего было 14 попыток. Они заканчивались казнями, расстрелами, иногда даже убийствами охранников. Относительно успешных побегов до сих пор ходят мифы, и никто не знает точно, удалось ли кому-то покинуть Алькатрас. Сегодня остров – это музей, где всегда ждут туристов.

Напоследок, не забудьте посетить Чайна-таун. Это самый старый и самый большой китайский квартал Северной Америки. В нем вы сможете лучше узнать культуру Китая. Вас также будут ждать немало кафе и ресторанов китайской кухни.

Чайна-таун Фото из открытых источников

Лос-Анджелес. Расположен на юго-западе Калифорнии. По численности населения – это второй город в США. Если вы попадете сюда, то сразу ехать стоит в район Голливуда. Традиционно его связывают с американской киноиндустрией. Здесь также живет немало звезд. Главная достопримечательность района – Аллея Славы, являющаяся тротуаром, в который вложено более 2600 пятиконечных звезд с именами знаменитостей, сделавших многое для развития киноиндустрии.

В Лос-Анджелесе стоит посетить и пляж Санта-Моника. Здесь вы увидите известное колесо обозрения, а также Пирс. Обычно есть немало серферов, которые пытаются поймать волны Тихого океана. На набережной расположено много ресторанов и кафе, если вы хотите перекусить.

Пляж Санта-Моника Фото из открытых источников

Напоследок, Лос-Анджелес ассоциируют еще с одной достопримечательностью – Диснейлендом. На самом же деле она расположена в другом городе – Анагайм. Лишь в 45 км от Лос-Анджелеса вы имеете возможность попасть в настоящую сказку американского предпринимателя и художника-аниматора Уолта Диснея. Внутри вас будут ждать аттракционы, разнообразные скульптуры и композиции.

Монтерей. Это город, расположенный между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Ранее его посещали более 2 миллионов туристов ежегодно. Когда-то здесь была столица Калифорнии. Сейчас сюда приезжают, чтобы посмотреть на один из лучших аквариумов мира. Довольно известным является и подводный каньон.

Монтерей Фото из открытых источников

Напоследок, не забывайте о столице штата – Сакраменто, а также других крупных городах.

Напоминаем, что ранее выходил материал о мостах мира, в котором можно подробнее прочитать о "Золотых Воротах" в Сан-Франциско и других уникальных проектах в США.

Также есть материал об отдыхе в Стамбуле, в котором рассказывается о ценах на авиа, памятниках эпохи Византийской империи и выдающихся мечетях.