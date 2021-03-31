Легализация е-паспортов в Украине: Что предусматривает инициатива и как ею воспользоваться
Е-паспорта автоматически загружаются в приложение "Дія"
Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к бумажным. И уже с конца августа этого года можно предоставлять электронные версии документов для подтверждения личности.
В каких ситуациях можно использовать е-паспорта и как воспользоваться услугой рассказываем дальше.
Е-паспорта приравняли к бумажным
Накануне Верховная Рада приняла закон о легализации электронных паспортов, который позволяет их использование на уровне с бумажными.
Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата. Согласно ему, наша страна становится первой в мире, приравнявшей электронную документацию к бумажной.
В частности, электронные паспорта граждан Украины и для выезда могут удостоверять личность и подтверждать гражданство на территории страны. В е-документах будет указана информация о месте жительства и код налогоплательщика. Они будут формироваться бесплатно и по желанию лица.
Электронные копии е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу могут подаваться и применяться в тех же случаях, когда законодательством предусмотрено представление и применение копий паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Лицо также может отдельно подавать информацию (сведения, данные), содержащаяся в е-паспорте, е-паспорте для выезда за границу, в порядке и способом, предусмотренным для представления электронных копий е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу.
При этом использование е-паспортов для пересечения границы и въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее не предвидится.
Заключительными положениями предусмотрено, что закон вступит в силу с 23 августа 2021 года. То есть с 23 августа каждая организация будет принимать цифровые паспорта в "Дії".
Проверка паспортов в приложении "Дія"
Документы в приложении вводятся по принципу people-to-people. То есть каждый может самостоятельно проверить действительность цифрового документа. В приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя "Дії".
- Нажмите на иконку считывателя в правом верхнем углу.
- Наведите камеру смартфона на QR – паспорт проверится автоматически.
- Приложение оповестит вас о результате проверки.
Убедитесь, что вы подключены к интернету, иначе коды для проверки не сгенерируются.
Как подтвердить личность е-паспортом
Чтобы подтвердить свою личность в случае необходимости с помощью сканирующего устройства:
- предъявите цифровой паспорт с фото в действии;
- нажмите на него, чтобы увидеть QR / штрихкод;
- коды можно считать сканером или планшетом.
При подтверждении лица с "Дії" персональные данные лица не передаются.
Верификация документов уже работает в бизнесе и государственных учреждениях, которые подключились к "Дії".
Как передать копию е-паспорта
Чтобы предоставить копию документа, нужно выполнить следующие действия:
- открыть паспорт в "Дії";
- нажать на него, чтобы появилася оборотная сторона с QR/штрихкодами;
- предоставить штрихкод менеджеру для сканирования;
- после получения уведомления о подтверждении запроса, его нужно подтвердить.
"Дія" сформирует цифровую копию паспорта с е-подписью "Дії" и передаст в систему запрашивающего.
Паспорта-книжечки образца 1994 года и не биометрические загранпаспорта не отражаются в "Дії" и нет возможности делиться их копиями.
*****
Е-паспорта не нужно загружать в приложение – они автоматически подтягиваются из реестров.