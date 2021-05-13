Курс на сбережение: Как перевести в Украине жилье с централизованного на индивидуальное отопление

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Действующее законодательство позволяет владельцам квартир отказываться от потребления горячей воды и отопления

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине неуклонно растут. Самыми дорогими среди них в многоквартирных домах являются централизованное теплоснабжение (ЦО) и горячее водоснабжение (ГВС). Одним из способов уменьшить стоимость ЖКУ является отключение квартиры от указанных благ и обустройство индивидуального теплового пункта.

Рассказываем подробнее, как законным способом это сделать.

Кто может отказаться от ЦО и ГВС

Приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 26.07.2019 №169 "Об утверждении Порядка отключения потребителей от систем централизованного отопления и поставки горячей воды" предусмотрена процедура отключения квартиры от ЦО и ГВС.

Владельцы квартир имеют право прекратить использование комуслуг, если на день вступления в силу Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" не менее половины квартир и нежилых помещений этого дома отсоединены от ЦО и ГВС, и устроить систему индивидуального теплоснабжения (отопления и/или горячего водоснабжения) в такой квартире.

Информация о перечне многоквартирных домов, в которых не менее половины квартир и нежилых помещений отсоединены (отключены) от ЦО и ГВС, размещается на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления, исполнителей соответствующих коммунальных услуг.

Не допускается принудительное отделение от ЦО и ГВС владельцев квартир, если соседи отказались от получения таких комуслуг.

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Как получить разрешение на отключение комуслуг в квартире

Законодательством предусмотрена следующая процедура отсоединения жилого помещения от централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения.

1. Для отсоединения (отключения) от ЦО и ГВС владелец квартиры должен обратиться в орган местного самоуправления с письменным заявлением в произвольной форме с указанием причины отсоединения (отключения) и подает информацию о намерении устройства системы индивидуального теплоснабжения (отопления и/или горячего водоснабжения) такой квартиры.

2. Заявление от собственника квартиры передается на рассмотрение Комиссии, которую она должна рассмотреть на ближайшем заседании с участием заявителя или его уполномоченного представителя.

3. Комиссия предоставляет заявителю рекомендации относительно возможных вариантов устройства системы индивидуального теплоснабжения и по сбору исходных данных и технических условий для изготовления соответствующей проектной документации. Выписка из протокола комиссии с результатами рассмотрения обращения предоставляется заявителю в течение 10 рабочих дней.

4. Владелец должен разработать проект отключения теплоснабжения, который изготавливается согласно государственных строительных норм и правил и должен обеспечить изоляцию транзитных стояков, а также, в случае необходимости, перенос транзитных стояков. Также, при необходимости, владелец должен изготовить проект установки системы индивидуального теплоснабжения.

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Как проводятся технические работы по отключению комуслуг в квартире

Обособление квартиры от ЦО и ГВС осуществляется в межотопительный период не позднее 01 октября образом, что не препятствует поставке тепловой энергии и горячей воды в другие квартиры, которые пользуются этими услугами.

Все расходы, связанные с отделением квартиры от ЦО и ГВС, осуществляются за счет собственника.

Технические работы по отключению квартиры от ЦО и ГВС осуществляется исполнителем работ по обслуживанию внутридомовых систем теплоснабжения или снабжения горячей воды (далее - исполнитель).

Чтобы провести технические работы владелец квартиры должен сообщить о решении поставщика соответствующей коммунальной услуги и исполнителю путем подачи письменного заявления в произвольной форме.

К заявлению прилагается копия выписки из протокола заседания комиссии о рассмотрении вопроса об отделении такой квартиры от ГО и ГВС, а также копия проекта такого отделения.

Дату и время проведения соответствующих работ поставщик комуслуги сообщает владельцу квартиры письменно. Она должна быть не ранее 15 календарных дней и не позднее 30 календарных дней с даты отправки такого сообщения владельцу.

Если сообщение от исполнителей работ поступило владельцу после 1 октября, то работы переносятся на следующий межотопительный период.

После завершения работ по отделению квартиры от ЦО и ГВС составляется акт об отсоединении квартиры от сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды - по одному экземпляру для:

владельца,

представителя исполнителя коммунальной услуги по поставке тепловой энергии,

представителя исполнителя коммунальной услуги по снабжению горячей воды,

исполнителя работ по обслуживанию внутридомовых систем теплоснабжения,

исполнителя работ по обслуживанию внутридомовых систем снабжения горячей водой.

Такой акт подписывается присутствующими во время выполнения работ.

После подписания акта исполнитель соответствующей коммунальной услуги уведомляет владельца о пересмотре условий или расторжении договора о предоставлении услуги.

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Переход на автономное или индивидуальное отопление позволит снизить стоимость теплоснабжения. Однако это потребует значительных затрат для его организации.