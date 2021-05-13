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Курс на сбережение: Как перевести в Украине жилье с централизованного на индивидуальное отопление

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Фото из открытых источников

Действующее законодательство позволяет владельцам квартир отказываться от потребления горячей воды и отопления

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине неуклонно растут. Самыми дорогими среди них в многоквартирных домах являются централизованное теплоснабжение (ЦО) и горячее водоснабжение (ГВС). Одним из способов уменьшить стоимость ЖКУ является отключение квартиры от указанных благ и обустройство индивидуального теплового пункта.

Рассказываем подробнее, как законным способом это сделать.

Кто может отказаться от ЦО и ГВС

Приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 26.07.2019 №169 "Об утверждении Порядка отключения потребителей от систем централизованного отопления и поставки горячей воды" предусмотрена процедура отключения квартиры от ЦО и ГВС.

Владельцы квартир имеют право прекратить использование комуслуг, если на день вступления в силу Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" не менее половины квартир и нежилых помещений этого дома отсоединены от ЦО и ГВС, и устроить систему индивидуального теплоснабжения (отопления и/или горячего водоснабжения) в такой квартире.

Информация о перечне многоквартирных домов, в которых не менее половины квартир и нежилых помещений отсоединены (отключены) от ЦО и ГВС, размещается на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления, исполнителей соответствующих коммунальных услуг.

Не допускается принудительное отделение от ЦО и ГВС владельцев квартир, если соседи отказались от получения таких комуслуг.

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Как получить разрешение на отключение комуслуг в квартире

Законодательством предусмотрена следующая процедура отсоединения жилого помещения от централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения.

1. Для отсоединения (отключения) от ЦО и ГВС владелец квартиры должен обратиться в орган местного самоуправления с письменным заявлением в произвольной форме с указанием причины отсоединения (отключения) и подает информацию о намерении устройства системы индивидуального теплоснабжения (отопления и/или горячего водоснабжения) такой квартиры.

2. Заявление от собственника квартиры передается на рассмотрение Комиссии, которую она должна рассмотреть на ближайшем заседании с участием заявителя или его уполномоченного представителя.

3. Комиссия предоставляет заявителю рекомендации относительно возможных вариантов устройства системы индивидуального теплоснабжения и по сбору исходных данных и технических условий для изготовления соответствующей проектной документации. Выписка из протокола комиссии с результатами рассмотрения обращения предоставляется заявителю в течение 10 рабочих дней.

4. Владелец должен разработать проект отключения теплоснабжения, который изготавливается согласно государственных строительных норм и правил и должен обеспечить изоляцию транзитных стояков, а также, в случае необходимости, перенос транзитных стояков. Также, при необходимости, владелец должен изготовить проект установки системы индивидуального теплоснабжения.

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Как проводятся технические работы по отключению комуслуг в квартире

Обособление квартиры от ЦО и ГВС осуществляется в межотопительный период не позднее 01 октября образом, что не препятствует поставке тепловой энергии и горячей воды в другие квартиры, которые пользуются этими услугами.

Все расходы, связанные с отделением квартиры от ЦО и ГВС, осуществляются за счет собственника.

Технические работы по отключению квартиры от ЦО и ГВС осуществляется исполнителем работ по обслуживанию внутридомовых систем теплоснабжения или снабжения горячей воды (далее - исполнитель).

Чтобы провести технические работы владелец квартиры должен сообщить о решении поставщика соответствующей коммунальной услуги и исполнителю путем подачи письменного заявления в произвольной форме.

К заявлению прилагается копия выписки из протокола заседания комиссии о рассмотрении вопроса об отделении такой квартиры от ГО и ГВС, а также копия проекта такого отделения.

Дату и время проведения соответствующих работ поставщик комуслуги сообщает владельцу квартиры письменно. Она должна быть не ранее 15 календарных дней и не позднее 30 календарных дней с даты отправки такого сообщения владельцу.

Если сообщение от исполнителей работ поступило владельцу после 1 октября, то работы переносятся на следующий межотопительный период.

После завершения работ по отделению квартиры от ЦО и ГВС составляется акт об отсоединении квартиры от сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды - по одному экземпляру для:

  • владельца,
  • представителя исполнителя коммунальной услуги по поставке тепловой энергии,
  • представителя исполнителя коммунальной услуги по снабжению горячей воды,
  • исполнителя работ по обслуживанию внутридомовых систем теплоснабжения,
  • исполнителя работ по обслуживанию внутридомовых систем снабжения горячей водой.

Такой акт подписывается присутствующими во время выполнения работ.

После подписания акта исполнитель соответствующей коммунальной услуги уведомляет владельца о пересмотре условий или расторжении договора о предоставлении услуги.

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Переход на автономное или индивидуальное отопление позволит снизить стоимость теплоснабжения. Однако это потребует значительных затрат для его организации.

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