Купля-продажа жилья в Украине: Как избежать мошеннических схем с недвижимостью

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Все обещания собственника жилья (оплатить долги, выписать жильцов) стоит оформлять нотариально

Приобретение жилья - дело очень приятное, но и ответственное, ведь недвижимость стоит дорого и немало мошенников хочет "поживиться". Чтобы не попасть впросак, стоит внимательно проверять документы и обходить сомнительные ситуации.

О самых популярных мошеннических схемах с недвижимостью в Украине рассказываем далее.

Поддельные документы

В настоящее время имущество регистрируется в государственном реестре и кому оно принадлежит, может убедиться каждый желающий, поэтому подделка документов является довольно сложной схемой.

Однако, значительная часть имущества зарегистрирована в коммунальных БТИ без отображения в реестре прав собственности, поэтому для продажи такого имущества нужно иметь оригиналы правоустанавливающих документов (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи и тому подобное) и получить справку из БТИ о том, что имущество действительно было зарегистрировано за этим человеком. Именно эти документы и могут быть поддельными.

Покупателю такого объекта стоит такую сделку совершать самостоятельно у своего нотариуса или через юриста проверять информацию в коммунальном БТИ.

Схема с поддельными документами срабатывает, когда злоумышленники подделывают паспорт владельца и с этим паспортом (с переклеенной фотографией), подделав правоустанавливающие документы, продают имущество.

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Поддельное поручение

Доверенность от собственника на распоряжение недвижимостью и правоустанавливающие документы подделываются при содействии нечестных нотариусов. Такая мошенническая схема предусматривает продажу недвижимого имущества без согласия собственника на нескольких подставных лиц, а затем на рынке перепродается "добросовестному приобретателю", фактически жертве.

В такой схеме у настоящего собственника есть все правовые основания для возврата имущества даже у "добросовестного приобретателя", поскольку в соответствии со ст. 388 ГК Украины собственник имеет право истребовать имущество в том случае, если оно выбыло из его владения не по его воле. Лицу же, уплатившему средства за это имущество, вряд удастся их вернуть.

Поскольку обычно покупатель осматривает объект, который он покупает, эта схема применяется к оставленному имуществу, когда владелец умер или покинул его надолго. Иногда такие случаи случаются, когда имущество передано в аренду, а арендатор подделав документы его продает.

Покупателю нужно внимательно проверять не только правоустанавливающие документы, но и выяснять как давно была приобретена недвижимость, пообщаться с соседями, и тому подобное

"Прописанные" жильцы

Владельцы жилья продают его, даже если в нем зарегистрированы другие люди. Некоторые на словах уверяют, что жильцы сменят место своей регистрации или уже его сменили, но документ об этом не предоставляют. Согласно ст. 7 Закона Украины" О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине", выселить зарегистрированного жителя можно только с его согласия или по решению суда. Еще сложнее ситуация с несовершеннолетними, ведь детей нельзя выселить без предоставления дополнительного разрешения от органа опеки и попечительства.

В таком случае перед покупкой нужно требовать от владельца справку о зарегистрированных в жилом помещении/доме. Если в квартире были прописаны несовершеннолетние, надо удостовериться, что на продажу квартиры получено разрешение от органа опеки и попечительства.

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Долг за коммунальные услуги

Случается, что недвижимость продают с долгами за коммунальные услуги. Это может быть как незначительная задолженность в несколько гривен, из-за которой поставщик услуг прекратит их предоставление, так и значительные суммы, последствия неуплаты которых автоматически перейдут к новому владельцу.

Перед покупкой нужно требовать от владельца справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги, которые предоставляются или предоставлялись по данному адресу. Не лишним будет получить копии квитанций, по крайней мере за несколько последних месяцев и тому подобное. Также, по возможности, самостоятельно пообщаться с балансодержателем дома и всеми организациями, предоставляющими коммунальные услуги.

Заниженная оценочная стоимость

Нередко заключают договор купли-продажи по заниженной оценочной стоимости объекта. Это уменьшает размер налогов. Но через некоторое время продавец может инициировать расторжение такого договора, а покупатель получает ту сумму, которая была указана в договоре (хотя разница между фактически уплаченной суммой и указанной в договоре может быть и весьма значительной).

Стоит осуществлять куплю-продажу недвижимости, указывая в договоре реальную цену. Так, налоговая нагрузка чуть увеличится, однако это поможет избежать проблем в случае расторжения договора или признания его недействительным.

Оформление задатка

Обычно намерение купить квартиру скрепляется оформлением задатка. Это гарантия того, что покупатель решил приобрести именно этот объект, а продавец прекращает рекламу продажи. Однако недобросовестные продавцы могут получить задаток у нескольких покупателей, а затем просто исчезнуть.

Если возникает необходимость в задатке, то нужно оформлять нотариальный предварительный договор, по которому и передавать задаток.

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Рекомендации покупателям

Для сохранения собственного имущества и средств при покупке квартиры стоит следовать следующим советам:

- Регистрировать право собственности на недвижимость в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

- Требовать присутствия на подписании договора купли-продажи собственника имущества и тщательно проверять его документы, избегать подписания соглашения представителем по доверенности.

- Всегда указывать в договоре реальную сумму сделки.

- Средства необходимо платить на банковский счет владельца путем банковского перевода, избегайте расчета наличными.

- В случае если ощущение угрозы для собственного имущества, или желание обеспечить дополнительную безопасность можно передать имущество в ипотеку своим доверенным лицам с обязательной регистрацией такого обременения в реестре.

- Не пренебрегать общением с потенциальными соседями и, желательно, неоднократно проверить возможность физического контроля продавца над объектом.

- Все заявления и заверения продавца, желательно фиксировать нотариально в договоре и предусматривать в договоре последствия их нарушения или неисполнения.

Если вы пострадали от мошенничества при покупке/продаже квартиры со стороны покупателя или продавца, немедленно подавайте заявление в полицию. Четко излагайте факты, прикладывайте все имеющиеся в деле документы и просите привлечь "партнера" по сделке к уголовной ответственности. При отказе в возбуждении дела обращайтесь в прокуратуру.

Тем, кто не силен в области права, стоит обратиться к юристу и действовать сообща.