Куда пойти на 9 Мая: Топ исторических музеев Украины, которые без слов расскажут о войне

От кладбища самолетов до бронепоездов и подводных лодок

Экспозиция танков Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Фото из открытых источников

Вторая мировая война оставила трагический след в мировой истории. По разным оценкам она унесла жизни от 50 до 80 миллионов человек. Военное противостояние антигитлеровской коалиции и стран "Оси" происходило на территории 40 государств.

Оно завершилось победой над нацизмом. Общие человеческие потери Украины составили около девяти миллионов человек. Память о тех, кто отдал жизнь за мир до сих пор хранится в музеях. Какие именно из них стоит посетить 9-го мая, чтобы не забывать о кровавых страницах Второй мировой войны, читайте далее в нашем материале.

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Расположен в исторической местности центра Киева – на Печерске. Открыт в честь 30-летия освобождения Украины от нацистских захватчиков в бывшем Кловском дворце. Занимает площадь более 10 гектаров. В состав музея входят:

Монумент "Родина-мать";

Родина-Мать Фото из открытых источников

Главная площадь с Аллеей городов-героев;

Аллея городов-героев в Киеве Фото из открытых источников

Скульптурные композиции "Форсирование Днепра" и "Передача оружия";

Скульптурная композиция " форсирование Днепра" Фото из открытых источников

Выставка боевой техники и вооружения.

Выставки боевой техники в Музее истории Украины во Второй мировой войне Фото из открытых источников

Экспозиционное пространство насчитывает около 17 тысяч экспонатов. Они расположены в 16 залах на трех этажах главного корпуса музея. Внутри представлены материалы, раскрывающие темы боевых действий, стратегии борьбы за независимость между двумя тоталитарными режимами и геноцида. На территории постоянно проходят новые выставки. Вход сюда стоит 50 грн для взрослых. Музей работает с 10:00 до 17:30 ежедневно, кроме понедельника.

Адрес: Лаврская улица, 27.

Национальный музей-заповедник "Битва за Киев в 1943 году"

Расположен в селе Новые Петровцы Вышгородского района столицы. Посвящен событиям форсирования реки Днепр и ходу Киевской наступательной операции. Создан в 1945 году. За период существования его посетили более 10 миллионов человек. На территории музея ежегодно чествуют героев битвы за Днепр, а также проводят встречи ветеранов.

В историко-культурный комплекс входят:

Образцы боевой техники того периода под открытым небом;

Танк в музее-заповеднике " Битва за Киев в 1943 году" на Киевщине Фото из открытых источников

Памятник-музей освободителям Киева от немецко-фашистских захватчиков;

Памятник-музей освободителям Киева от немецко-фашистских захватчиков ZeFt

Диорама "Битва за Киев. Лютежский плацдарм. 1943 год";

Диорама музея " Битва за Киев. Лютежский плацдарм. 1943 год" Фото из открытых источников

Заповедная территория площадью более 8 гектаров, где сохранились блиндажи, командно-наблюдательные пункты и 650 м ходов сообщения.

Прежние ходы сообщения ZeFt

Все эти достопримечательности можно посещать с 9:30 до 17:00. Стоимость билетов для взрослых – 20 грн. До музея ходит рейсовый автобус №792.

Адрес: ул. Ватутина.

Музей погибших самолетов

Расположен в селе Хоросно Пустомытовского района Львовской области. Его открыли 1 ноября 2020 года. Здесь можно увидеть 12 самолетов времен Второй мировой войны, которые нашли на территории Западной Украины. Экспонаты также охватывают двигатели, элементы парашютных систем и тому подобное.

Сейчас есть стенды с такими моделями самолетов: "Юнкерс 88 и 52", "Хейнкель 111", "Фокке Вульф 190", Ил-2, СБ, ДБ-3а, "Бостон А-20" и несколько других. Музей постоянно в поисках новых экспонатов. Есть остатки самолета, который первым в Украине пошел на таран. Музей работает по предварительным договоренностям. Цены и график стоит уточнять по телефонам на официальном сайте.

Адрес: с. Хоросно.

Один из экспонатов музея погибших самолетов на Львовщине Фото из открытых источников

Музей партизанской славы "Спадщанский лес"

Расположен в Сумской области. Это один из филиалов, которые образуют Путивльский государственный историко-культурный заповедник. Основан в 1956 году. Сам музей создан на месте партизанского соединения. В период Второй мировой войны им командовал украинский генерал С. А. Ковпак.

Здесь до сих пор хранятся его личные вещи. Можно увидеть пишущую машинку, которая помогала отдавать первые приказы. Также есть образцы оружия, немало фотографий и других документов. Рядом с музеем стоит 76-мм пушка Ф-22, которая была на вооружении в партизанском отряде. Неподалеку братская могила и несколько землянок. График работы с 9 утра до 5 вечера.

Адрес: 11 км от города Путивль Конотопского района.

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Немецкий танк-партизанский трофей Фото из открытых источников

Музей "Подпольно-партизанское движение в Николаевской области"

Основан в 1975 году. Экспонаты разместили в старинном доме конца XIX века. Экспозицию музея раскрывает основные периоды Второй мировой войны. Здесь есть военные билеты, почтовые карточки с фронта и стрелковое оружие. На картах можно увидеть как преданно держали оборону воины 18-й и 19-й армий Южного фронта под командованием генералов А. К. Смирнова и Я. П. Черевиченко до 17 августа 1941 г.

Определенная часть экспонатов посвящена оккупационному режиму и преступлениям нацистов против мирных жителей. В ней хранятся вещи узников концлагерей, газеты немецких властей, распоряжения и тому подобное. Есть материалы об уничтожении еврейского населения на территории области. Значительная часть экспонатов посвящена деятельности диверсионно-разведывательной группы под руководством Героя Советского Союза В. А. Лягина. Входной билет стоит 15 грн. Музей работает с 9:00 до 17:00.

Адрес: г. Николаев, ул. Лягина, 5.

Экскурсия в музее "подпольно-партизанского движения на Николаевщине" Фото из открытых источников

Музей "Подвиг"

Расположен в городе Бердянск Запорожской области. Его открыли в 1985 году. В музее можно увидеть разнообразные экспонаты времен Второй мировой войны. Это воспоминания участников тех событий, личные вещи, награды и оружие. Определенная часть экспонатов посвящена освобождению Приазовья. Сам музей является филиалом Бердянского краеведческого музея. График работы и цены стоит уточнять по телефону.

Адрес: ул. Гостеприимная.

Экспонаты в музее "Подвиг" в г. Бердянск Запорожской области Фото из открытых источников

Музей-мемориал героической обороны Одессы

Посвящен 411-й береговой батарее. За период обороны она провела 220 боевых стрельб по скоплениям живой силы и боевой техники врага. С 15 на 16 октября 1941 года артиллеристы выпустили 230 снарядов, но затем должны были отправиться на защиту Севастополя.

Сейчас в комплекс входит выставка военной техники под открытым небом, парк и музей. На территории можно увидеть известный "Одесский танк НИ", бронепоезд и подводная лодка типа "Малютка" М-296. Также в парке восстановили линию обороны с блиндажами, окопами и огневыми позициями минометных батарей. Музей открыт с 10 утра до 5 вечера.

Адрес: остановка "улица Марии Демченко".

Экспонат музея-мемориала Героической обороны Одессы Фото из открытых источников

Напоминаем, что раньше выходил материал о музее Украины с уникальными услугами, в котором рассказывается, где можно жениться по старым канонам и путешествовать по подземельям.

Также есть материал о Житомирской области, где можно прочитать о подводном музее в Малине и имении семьи Терещенко в селе Дениши.