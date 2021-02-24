Красная зона карантина: Почему произошла вспышка коронавируса в западных областях Украины

Ученые убеждены, что ситуация с коронавирусом в Украине в марте обострится

Фото из открытых источников

В некоторых регионах Украины фиксируют вспышку коронавируса – там ввели усиленные карантинные ограничения. Речь идет о Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Причиной увеличения больных COVID-19 называют новогодне-рождественский период, праздники и большое количество туристов.

О ситуации с коронавирусом в некоторых западных регионах, причинах и последствиях вспышки рассказываем подробнее.

Условия адаптивного карантина

Ровно в 00:00 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровням коронавирусной опасности.

Предварительно, в красной зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области. Там ситуация с распространением COVID-19 наиболее опасна.

В оранжевую зону вошли Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

Киев, а также Киевская, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области попали в желтую зону.

К зеленой карантинной зоне не отнесли ни одну из областей.

Минздрав

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Усиление карантина в отдельных областях

Пока в большинстве областей ситуация остается более-менее контролируемой – в некоторых регионах западной Украины количество случаев заболеваемости коронавирусом ежесуточно увеличивается. Вспышки болезни зафиксировали в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Там усилили противоэпидемические меры.

В Ивано-Франковской области красную зону карантина ввели на срок с 22 до 28 февраля. Она предусматривает разрешение работы заведений питания только навынос. Кроме этого, запрещается деятельность кинотеатров, клубов, спортзалов и развлекательных заведений и проведение любых массовых мероприятий. Ученики 5-11 классов в этот период не будут ходить в школу.

Также с 26 февраля будет запрещена посадка и высадка пассажиров.

Так, в Черновицкой области с 23 февраля школам приказали перевести детей на дистанционное обучение, а заведениям общепита сократили часы работы.

В частности, ресторанам, кафе, барам и другим заведениям общественного питания разрешили работать до 20:00. При этом временно закрыли внешкольные кружки и игровые зоны в торговых центрах.

"На Буковине в 5 раз возросло количество детей, больных коронавирусом. Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения COVID-19", – заявил глава ОГА Сергей Осачук.

Учитывая, что Закарпатская область попала пока в оранжевую зону, там значительных ограничений не вводили. Однако ситуация с запретами может измениться.

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поручили главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций:

проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных общинах и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические меры;

рассмотреть возможность дополнительного развертывания коек в учреждениях здравоохранения на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечения их кислородными точками.

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Причины вспышки коронавируса

Медики Ивано-Франковской области обвиняют в ситуации праздники и туристов, а также критикуют центральную власть за поздние решения. По их мнению, карантин был бы уместным до Нового года, а не после.

Начальник медицинской части Коломыйской центральной районной больницы Игорь Клапко эту вспышку коронавируса связывает с рождественскими праздниками. По его словам, свою роль в распространении коронавируса могли сыграть посещение родственников на Рождество и Крещение. Но еще больше, считает врач, способствовали пандемии приезд в горы большого количества туристов.

"Здесь причиной являются однозначно праздники! А еще, отсутствие дисциплины людей, наша ментальность. Мы не защищаемся, не носим масок. Даже в других отделениях нашей больницы ведут себя так, будто ковид – это не ковид", – рассказал медик.

Ранее и в офисе президента обвинили во вспышке коронавируса в Ивано-Франковской области иностранных туристов и курорт "Буковель".

"Мы ожидали, что (новая волна COVID-19) будет 5-10 февраля, но началась она немного позже...", – сказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30. Инфраструктура". По его словам, около 60% туристов "Буковеля" в этом году иностранцы.

И несмотря на критическую ситуацию в регионе горнолыжный курорт "Буковель" будет работать, однако с ограничениями – там будут закрыты заведения общественного питания.

На подъемниках введут дополнительные правила для соблюдения социальной дистанции, а жителей отелей обяжут соблюдать дистанцию и носить маски.

Первый заместитель начальника Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Николай Сендецкий пояснил, что за соблюдением карантинного режима на "Буковеле" будут следить дополнительные группы специалистов.

По его словам, все, кто катается на Буковеле, имеют защитные шлемы, поэтому вероятность заболеть там уменьшается в разы.

Чиновники пояснили, если люди проживают в гостинице и завтрак входит в стоимость проживания, то это не сочтут нарушением. Обед и ужин постояльцам должны доставлять в гостиничный номер или продавать навынос.

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Что дальше

В Ивано-Франковске решили разместить мобильный госпиталь, также для больных коронавирусом полностью отдадут три больницы.

В ГСЧС сообщили, что мобильный госпиталь разворачивают на территории Богородчанской центральной районной больницы, он будет укомплектован 120 койко-местами и необходимым оборудованием.

Мобильный госпиталь ГСНС

Кроме того, коронавирусных больных из Прикарпатья будут развозить по больницам Тернопольской и Черновицкой областей.

Однако, по данным ученых Национальной академии наук Украины, в марте количество случаев в сутки может вырасти в среднем до 6820 случаев.

В частности, худшую ситуацию с больными ожидают в Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равно 6275 (Prophet) и 5612 (SEIR-U) в течение недели 23 февраля – 1 марта 2021 года", – говорится в сообщении.

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В то же время эксперты отмечают, что в течение недели 2-8 марта среднее количество новых случаев COVID-19 составит 6820.