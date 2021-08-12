Космос, искусство и динозавры: Самые интересные музеи мира, которые можно посетить онлайн

Работы Микеланджело, творчество Ван Гога и парусные корабли XVII века

Сикстинская капелла в Ватиканском дворце Фото из открытых источников

Во времена пандемии онлайн-путешествия приобрели новый смысл. Сегодня не нужно лететь или ехать за десятки тысяч километров, чтобы увидеть уникальные достопримечательности. Ныне существуют виртуальные туры.

Многие из них позволяют посетить музеи. Это возможность увидеть уникальные произведения искусства, коллекции старинного оружия и просто познать космос. Так что куда и за какими уникальными экспонатами можно отправляться сейчас, читайте далее в нашем материале.

Музей Лувра

Расположен на правом берегу реки Сены в Париже. Его открыли в 1973 г. под названием Центрального музея искусств Республики. Сегодня посетители могут увидеть только 35 000 экспонатов. Они охватывают период от древнейших времен до XIX века. Всего здесь хранится 480 000 различных единиц. Большинство из них сейчас в хранилищах и недоступны для посетителей.

Музей расположен во дворце Лувра – его построили как крепость в XII в. во времена французского короля Филиппа II Августа. Здание расширяли много раз. В 1682 г. Лувр превратился в место хранения королевской коллекции античной скульптуры. Впоследствии решили, что музей должен демонстрировать культурные шедевры страны.

Экспонаты охватывают древние периоды Востока, Египта и не только. Самые дорогие картины мира, скульптуры, предметы, текстиль и другие экспонаты можно посмотреть онлайн на официальном сайте – collections.louvre.fr.

Сикстинская капелла в Ватиканском дворце Фото из открытых источников

Сикстинская капелла

Это папская часовня в Ватиканском дворце. Построена в XV в. по заказу римского папы Сикста IV. Архитектором проекта был Джорджи де Дольчи. Сегодня здание – музей и памятник эпохи Возрождения. Оно имеет прямоугольный план. Кроме того, с конца XV века здесь проходят конклавы – собрания кардиналов, где выбирают папу Римского.

Особенной капеллу делают росписи. Их исполняли в течение XV века известные флорентийские и умбрийские мастера. Это Сандро Боттичелли, Пинтуриккйо, Пьеро ди Казимо, Пьетро Перуджино. В 1536-1541 годах Микеланджело расписывал алтарную стену – известный "Страшный суд". До сих пор сохранилось 12 фресок. Стены разделены на два цикла: История Христа и Моисея. Прогуляться по капелле и увидеть уникальные произведения искусства можно здесь – museivaticani.va.

Виртуальный тур Сикстинской капеллой Скриншот ZIK

Галерея Уффици

Если вы хотите взглянуть на средоточие европейского искусства, то стоит заглянуть сюда. Галерея Уффици – это дворец в городе Флоренция, Италия. Построен в 1560-1581 годах. Сегодня это один из самых известных музеев. Здесь хранятся работы ряда итальянских мастеров.

Вы сможете увидеть произведения Леонардо да Винчи, Рафаэля, Джотто, Боттичелли. Есть коллекция автопортретов художников других стран. В ней насчитывается около 1600 работ. В отдельных залах представлены образцы античной скульптуры. Взглянуть на все шедевры можно по ссылке.

Галерея Уффици в Италии Фото из открытых источников

Музей Ван Гога

Винсент ван Гог – нидерландский художник. Он жил в течение 1853-1890 годов. Сегодня в Амстердаме ему посвящен музей. Внутри хранятся коллекции, принадлежащие семье художника. Там 200 полотен и 500 рисунков. Также есть четыре альбома с набросками и 800 писем самого Ван Гога.

Определенную часть экспонатов музея составляют работы его брата Тео. В ней можно увидеть 570 японских гравюр и 1500 иллюстраций к журналам. Также есть работы знакомых художников братьев – Анри Тулуз-Лотрека, Поля Гогена и Жоржа Сера. Посмотреть на все произведения можно бесплатно в виртуальном туре.

Виртуальный тур в Музей Ван Гога Скриншот ZIK

Музей естествознания

Является четвертым по посещаемости в Великобритании. Расположен в Южном Кенсингтоне в Лондоне. Это один из трех музеев в музейном городке на улице Эксхибишн роуд. Основу экспонатов музея составляет собрание английского доктора и натуралиста Ганса Слоуна. Оно включает гербарий, а также скелеты животных и человека. Когда-то эти экспонаты были в другом музее.

Самыми известными сегодня являются коллекции скелетов динозавров в центральном зале. Некоторые из них достигают длиной 26 метров. Также можно увидеть кита, который размещен в зоологической части. Его длина – 30 м. Не менее интересной является коллекция метеоритов. Стоит обратить внимание на убранство интерьера, где кирпичи украшены изображением растений, животных и окаменелостей. Все виртуальные туры можно посмотреть на сайте nhm.ac.uk.

Музей естествознания в Лондоне Фото из открытых источников

Лондонская национальная галерея

Еще один музей в Лондоне. Является одним из самых выдающихся в стране. Сегодня здесь хранится более 2300 полотен западноевропейской живописи. Они охватывают период от XII до ХХ века. В музей хранятся картины выдающихся итальянских художников: Леонардо да Винчи, Мазаччо и Сандро Боттичелли.

Также есть другие произведения. В частности, большую ценность представляют работы испанского и французского художника Пабло Пикассо. Внутри вы также увидите картины английских и нидерландских художников. Прогуляться по залам музея онлайн можно здесь.

Лондонская национальная галерея Фото из открытых источников

Национальный музей естествознания в США

Расположен в городе Вашингтон на Национальной аллее. Это неотъемлемая часть Смитсоновского института. В музее хранятся более 500 миллионов экземпляров метеоритов, животных, растений, минералов. Есть камни и полезные ископаемые. Именно здесь можно увидеть самые крупные в мире бриллианты и сапфиры.

Ежегодно учреждение посещают миллионы людей. В ней работают сотни ученых, которые занимаются изучением естествознания. Достаточно интересными внутри будут остатки рептилий и амфибий. Их собрали со всего мира. Самой интересной в музее считается зал динозавров. Все увидеть можно здесь.

Виртуальный тур в Музей естествознания в США Скриншот ZIK

Музей искусства Метрополитен

Расположен в Нью-Йорке, США. Основан в 1870 году. Это один из крупнейших музеев в мире по площади. В нем можно увидеть более 2 млн экспонатов. Они представляют тысячи лет истории культуры человечества всех регионов. Это памятники изобразительного и декоративного-прикладного искусства стран Западной Европы, Древней Греции, Рима и Египта и тому подобное.

В музее также хранятся музыкальные инструменты, костюмы и аксессуары. Можно увидеть оружие и доспехи. В отдельных залах есть старинные книги. Сегодня онлайн доступны около 375 000 работ. Почти все вы найдете по ссылке.

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Музей искусства Метрополитен Фото из открытых источников

Музей корабля "Ваза"

Расположен в столице Швеции – Стокгольме. Посвящен шведскому боевому кораблю. Название такое он получил в честь династии королей, которая правила страной в XVI-XVII вв. Его спустили на воду в 1628 году. Именно он должен был стать флагманом шведского флота. Но ошибки в проектировании привели к катастрофе. Преодолев менее 2-х километров, корабль затонул.

В ХХ веке его подняли на сушу. Затем несколько лет в дерево "Вазы" вводили консервационный раствор. В 1990 году открыли музей. Сегодня это единственный сохранившийся парусный корабль начала XVII века. Имеет ширину 11, 7 м и длину корпуса 69 м. На его борту должны были размещаться 64 пушки. Взглянуть на этот уникальный исторический памятник можно на сайте stockholm360.net.

Музей корабля "Ваза" в Стокгольме Фото из открытых источников

Музей НАСА

Если вы обожаете космос, то можно подробнее познакомиться с музеем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Он расположен в США и имеет несколько филиалов.

Избрать виртуальные туры вы можете на официальном сайте. Некоторые из них могут перенести вас на Луну, Марс и в другие уголки космоса. А если есть желание больше изучить о функционировании НАСА, исследование, стоит зайти на Google Arts&Media.

Экспонаты в одном из центров НАСА Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал об уникальных музеях Украины, в котором рассказывается о музеях воды, звука и гуцульской магии.

Также есть материал о странствиях с помощью фильмов, где можно прочитать о самых интересных вариантах путешествий, не вставая с кровати.