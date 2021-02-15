"Коронавирусные хроники": Как ВОЗ искала в Ухани причину недуга и что из этого вышло

ВОЗ Фото из открытых источников

Работа была плодотворной, и предварительные результаты уже объявлены

В мире началась вакцинация от коронавируса, но это не значит, что пандемия утихла, а вирус исчез. Пандемия COVID-19 продолжается и сколько продлится еще – неизвестно. Пока ученые исследуют эффективность вакцин, их влияние на организм человека и возможные последствия, эксперты из Всемирной организации здравоохранения провели месяц в Китае, в городе Ухань, где осенью 2019 года появился очаг коронавируса, исследуя места, откуда начался COVID-19.

Рассказываем, что ученые отыскали на рынке морепродуктов, откуда коронавирус распространился по миру, и как интерпретация этих открытий поможет вирусологам.

Когда и зачем эксперты ВОЗ прибыли в Ухань

В течение последних месяцев ученые, исследующие коронавирус, считали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были летучие мыши, змеи и панголины, считающиеся в Китае деликатесом. Поэтому теперь группа ученых из ВОЗ должна была расследовать причины пандемии: передачу вируса от животных человеку, а также вероятность утечки коронавируса из китайской лаборатории.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в китайский город Ухань 14 января. Главная цель поездки – изучение истоков пандемии коронавируса и происхождение вируса.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань Associated Press News

Переговоры между ВОЗ и властями Китая продолжались в течение нескольких месяцев и в конце концов китайские чиновники решили все же пустить международную команду ученых в свою страну. Еще перед началом экспедиции ее руководитель – специалист в области пищевой безопасности, болезней пищевого происхождения и зоонозных инфекций – Питер Бен Эмбарек отметил, что поездка может стать очень длительным путешествием, прежде чем ВОЗ составит полную картину произошедшего.

После приезда 14 января специалисты Всемирной организации здравоохранения прошли двухнедельную изоляцию в местном отеле и 28 января приступили к работе. Власти Китая предоставили ученым доступ ко всем необходимым объектам.

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Для исследования возникновения коронавируса, тринадцать ученых посетили Уханьский институт вирусологии, Уханьский центр по контролю и профилактике заболеваний, рынок морепродуктов "Хуанань" (закрыт после обнаружения первых случаев заражения), один из крупнейших рынков города "Байшачжоу", а также две больницы в Ухани, которые одними из первых начали лечить больных. Члены экспедиции ВОЗ опросили китайских исследователей, сотрудников уханьских госпиталей и работников рынка животных и морепродуктов Хуанань. А в Уханьском институте вирусологии члены ВОЗ встретились с Ши Чжэнли, автором исследования о коронавирусе у летучих мышей.

Интересно, что каждый шаг экспедиции ВОЗ находился под пристальным наблюдением местных правоохранителей и журналистов. Во время посещения учеными уханьских рынков за порядком на месте следила китайская полиция. А по городу эксперты ВОЗ передвигались только в сопровождении конвоя.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань Associated Press News

Ключевое в исследовании – выяснение роли животных во вспышке, эпидемиологии и распространении вируса, а также исследование проб окружающей среды. Каждое направление раньше разные ученые рассматривали отдельно, а специалисты ВОЗ хотели собрать их вместе.

Что ученые узнали в Ухани

7 февраля стало известно, что экспертам удалось отыскать "важные доказательства" в отношении COVID-19 на рынке Хуанань в Ухани. Так, по словам участника миссии ВОЗ американского зоолога Питера Дашака, доказательства на рынке были обнаружены из-за того, что когда рынок закрывали, торговцы покинули его в спешке, не забрав оборудования и посуды, то есть доказательств того, что происходило здесь более года назад.

Эксперты ВОЗ завершили посещать объекты в Китае AP

"Теперь мы знаем то, чего не знали тогда – до появления сильно больных были и другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их трудно было отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель. Не удивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницы", – сказал Дашак.

Поэтому теперь ученые из ВОЗ пытаются установить, сколько все же было таких "других" больных и когда это началось.

10 февраля эксперты проанализировали собранные данные и объявили предварительные выводы исследования на брифинге. В частности, речь шла о главной версии передачи коронавируса человеку.

О версиях появления COVID-19. Эксперты отработали четыре версии передачи коронавируса человеку: от животного, от промежуточного носителя, из замороженных продуктов и из-за утечки в лаборатории.

По словам главы международной группы экспертов ВОЗ Питера Эмбарека, вариант с появлением коронавируса в результате лабораторной утечки маловероятен, поэтому его изучение прекращается.

Питер Эмбарек Associated Press

Эмбарек подчеркнул, что Уханьский институт вирусологии является солидной организацией и утечка из такого места очень маловероятна.

"Первоочередные результаты нашего исследования показывают, что передача вируса от промежуточного носителя является наиболее вероятной версией и требует дополнительных исследований, более пристального и целенаправленного изучения", – резюмировал Эмбарек.

При этом он также отметил, что еще две версии: по передаче вируса напрямую от первого животного-носителя и через поверхность замороженных продуктов – также выглядят реалистично. К тому же, по мнению ученых, коронавирус мог быть завезен на уханьский рынок издалека.

О передаче вируса от животных. Группе ученых ВОЗ так и не удалось установить источник коронавируса среди животных. Между тем эксперт Национальной комиссии здравоохранения КНР Лян Ваньнань заявил, что во время исследований вирусы, подобные SARS-CoV-2, были обнаружены среди летучих мышей и панголинов. Однако отличие полученных образцов от SARS-CoV-2 было слишком большим, поэтому практически невозможно предположить, что именно эти животные были первым источником вируса.

О зарождении вируса в продуктах. Ученые допускают, что вирус мог быть занесен на рынок уже инфицированным человеком, который и заразил окружающих. Также "рабочий" вариант – заражение людей от продуктов, продававшихся на рынке.

Среди самых интересных продуктов – замороженное мясо диких животных, выращенных на фермах. Некоторые из них чувствительны к такого рода вирусам, – уверены в экспедиции ВОЗ.

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Общие выводы. Сейчас ученым остается продолжить поиски и исследования. В частности, они запланировали сделать такое:

проверить образцы из банка донорской крови, чтобы проверить возможность более ранних случаев заражения коронавирусом в Китае;

провести дополнительные исследования животных, которые могли стать носителями вируса. Это касается не только Китая, но и других стран, где живут летучие мыши;

выяснить, откуда вирус мог прийти в Ухань, если предположить, что он появился не на рыбном рынке.

Глава группы ученых резюмировал, что январское расследование в Ухани выявило новую информацию, однако кардинально не изменило представления о вспышке COVID-19.