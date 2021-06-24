Коронавирус "Дельта" в Украине, старт 4 этапа COVID-вакцинации и украинская сборная в 1/8 финала Евро-2020: Главное на утро 24 июня

Украинские власти рассматривают противоэпидемические меры, призванные сдержать распространение "индийского" штамма коронавируса

РИА Новости

Как только в стране снизилось суточное количество выявленных больных COVID-19, как возникла новая угроза. Уже выявили первые случаи заболевания коронавирусной болезнью "Дельта", которая и заразнее, и протекает сложно. Правительство приняло несколько ограничений, чтобы снизить риск дальнейшего попадания инфицированных людей в Украину. Одно из них – увеличение темпов вакцинации населения от коронавируса.

И приятная новость – украинская сборная по футболу таки сыграет в 1/8 финала Евро-2020, помогли поражения некоторых команд.

Об этом и кое-чем другом рассказываем подробнее.

Угроза "индийского" коронавируса

Штамм коронавируса "Дельта", который был впервые найден в Индии и считается более заразным, зафиксирован в Украине у двух человек. Вирус обнаружили у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Фото из открытых источников

Учитывая это, Кабинет министров Украины ввел обязательный тест на антиген коронавируса для пересечения украинской границы для людей, которые едут из ряда стран.

Также правительство рассматривает возможность усилить контроль над людьми, которые приехали из Великобритании, Индии, Российской Федерации и Португалии для предотвращения распространения этого штамма.

А тем временем коронавирусную болезнь "Дельта Плюс" обнаружили в десяти странах.

Новости по теме: Великобритания обнаружила больше всего случаев COVID-19 с февраля

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 24 июня в Украине обнаружили 2 231 914 случаев коронавируса, 2 157 732 человека выздоровели, 52 181 – умер. За минувшие сутки зафиксировано 937 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 33 ребенка и 24 медработника. За сутки умерло 58 человек, выздоровел – 2471 пациент, госпитализированы 559 человек.

Украинские лаборатории пока не могут выявлять новый агрессивный штамм коронавируса, который назвали "Дельта".

В мире по состоянию на утро 24 июня обнаружили 180 370 784 случая коронавируса, 165 095 297 человек выздоровели, 3 907 592 – умерли.

Старт 4 этапа вакцинации

В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от COVID-19, на котором прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59 лет, имеющих сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов.

При этом, более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания.

Украина в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины будет играть в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины сумела попасть в четверку команд, которые выходят из третьей позиции.

Сборная Украины по футболу проиграла австрийцам со счетом 0:1 ua-football.com

Почти с 99% вероятностью 29 июня в матче 1/8 финала Украина в Глазго будет играть со Швецией, выигравшей группу Е.

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Решение ПАСЕ по ситуации с крымскими татарами

Парламентская ассамблея Совета Европы подавляющим большинством голосов приняла решение о положении крымских татар в оккупированном Крыму.

Полукруг ПАСЕ во Дворце Европы wikipedia.org

Название документа изменили на "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму", автоматически признавая наличие таких нарушений. Россия в итоге отказалась от права предлагать изменения в этот документ.

Конфликт Британии и РФ в Черном море

Накануне стало известно, что Российская Федерация заявила о нарушении своей границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, расположенного на территории оккупированного Крыма. Была открыта предупредительная стрельба, самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.

Чуть позже Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender, заявив, что корабль осуществляет мирный проход в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

А советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что инцидент с якобы обстрелом британского эсминца есть информационной операцией Российской Федерации. Москва выдала за этот обстрел свои артиллерийские учения на полуострове.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 23 июня на Донбассе было зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Нарушения зафиксировали вблизи Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Авдеевки, Новгородского.

По состоянию на 7:00, 24 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня вблизи Новгородского, Пивденного, Шумов.

Боевых потерь в результате обстрелов нет.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня будет жара до +35. Также синоптики прогнозируют грозовые дожди в западных и южных областях.

На западе днем будет +31...+35 днем, а ночью +17...+20. На севере днем ожидается +32...+35, а ночью +18...+21. В центре будет днем +31...+34, а ночью +19...+21. На востоке прогнозируют днем +31...+35, а ночью +20...+22. На юге передают днем +28...+32, а ночью +18...+20 °C.

Прогноз погоды на 24 июня Укргидрометцентр

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Днем прогнозируют +32...+34, а ночью +20...+22 °C.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой стала новость о вероятности полного прекращения дипломатических отношений Украины с Беларусью и на официальном уровне непризнания Лукашенко президентом.

???? У Раді планують повністю припинити дипломатичні відносини з Білоруссю та на офіційному рівні не визнавати Лукашенка президентом ➡️ Читайте нас в Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Среда, 23 июня 2021 г.

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