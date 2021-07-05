Коралловые рифы, монастыри IV века и море: Почему, как и за сколько можно отдохнуть в Египте

Цены на авиа и отели, а также топ локаций для тех, кто отдыхает впервые

Территория одного из отелей в Шарм-эш-Шейхе Фото из открытых источников

Даже в пандемию путешествовать по миру не так уж сложно. Достаточно лишь знать правила въезда в страну, иметь отрицательный тест с собой или просто быть вакцинированными от коронавируса. Это позволяет пересекать границу и отдыхать в уникальных местах.

Ни для кого не секрет, что многие до сих пор считают отдых в других странах чрезвычайно дорогим. Но действительно ли это так? Сегодня мы рассказываем об отдыхе в городе Шарм-эш-Шейх в Египте. Почему туда стоит ехать, что там делать и действительно ли провести неделю там за 500 долларов реально, читайте далее в нашем материале.

Почему стоит ехать в Шарм-эш-Шейх

Город Шарм-эш(эль)-Шейх или просто Шарм, как называют путешественники, является туристической жемчужиной на Красном море в Египте. Он имеет береговую линию в десятки километров, старинные храмы и национальные заповедники, где можно заниматься дайвингом и исследовать коралловые рифы. В Шарм-эш-Шейхе есть более двух сотен отелей различной ценовой категории, обустроенные пляжи и чистое море.

Курорт Шарм-эш-Шейх Фото из открытых источников

Климат здесь чрезвычайно жаркий. Ситуация с безопасностью раньше была не самой лучшей, но сейчас это довольно приятное место отдыха. С 1990 года сюда приезжают тысячи украинцев. Отсюда организуют туры в Израиль, Иорданию и в другие места. В самом Шарм-эш-Шейхе действует безвизовый режим. Известный синайский штамп позволяет находиться во всем Синае сроком до 15 дней. Если хотите посетить пирамиды и другие части страны, нужно дополнительно платить за визу на 30 дней. Ранее она стоила 25 долларов США.

Египетские пирамиды ZIK.UA

Что выгоднее: туры или самостоятельное путешествие

Если брать билеты из Киева на июль, то цена начинается от 5 270 грн. Самые дешевые рейсы от Pegasus Airlines, международных украинских авиалиний и Ryanair. Это стандартные места эконом-класса, где предусмотрена лишь ручная кладь. Другие компании предлагают свои услуги 6 269 грн за перелет в одну сторону.

Билеты в Египет Скриншот ZIK

Самое выгодное предложение - на 13-е сентября. Рейс от WizzAir стоит всего 2 200 грн. И это не прямой перелет. Вас будут ждать две изнурительные пересадки, а в дороге всего нужно будет провести около 30 часов. Не стоит забывать и о жилье. Если вы хотите забронировать отель и авиа сразу, то это будет стоить от 22 708 грн за двоих на одну неделю.

Туры в Шарм-эш-Шейх Скриншот ZIK

Обычные туры от популярных компаний в Украине стоят несколько дешевле. Если вы хотите лететь из столицы, то за 7 дней в августе придется выложить от 17 110 грн на двоих. Преимущественно это 3-х и 4-х звездочные отели. Многие из них предоставляют услуги типа "все включено". Такие туры предусматривают питание три раза в день, бесплатный доступ к напиткам и снекам и другим приятным диковинкам для путешественников.

Похожие туры из Одессы на 4 ночи несколько дешевле - цена начинается от 15 274 грн. Во время поиска стоит обращать внимание на условия проживания тоже - кое-где предполагается лишь завтрак и ужин. В то же время из Львова отдых на 5 ночей обойдется в 13 122 грн. Поэтому довольно часто выгоднее выбирать пакетные туры. И в путешествие лучше отправляться вдвоем или с компанией.

Стоимость туров в Египет Скриншот ZIK

Чем заниматься в Шарме

Отдыхать в гостинице. Обычно здесь вас встречают с улыбкой. Многие администраторы и работники говорят по-русски и немного по-украински, что облегчает общение. В отеле вы сможете есть вволю, употреблять алкогольные напитки и загорать на пляже. Обычно на территориях есть бассейны, спортзалы и другие удобства. Возле водоема предлагают покататься на верблюдах. В последнее десятилетие также существует тенденция открытия ресторанов разнообразной кухни. Блюда там тоже можно пробовать бесплатно.

Территория отеля в Шарм-эш-Шейхе Фото из открытых источников

Дайвинг. Окунуться глубоко в воду можно и возле отелей. Но немало туристов платят дополнительно, чтобы исследовать дно Красного моря подальше от места проживания. Именно там расположен транспортный корабль "Тистлегорм" с военным грузом. Построила его британская компания, а в 1941 году потопила немецкая авиация. Сегодня это одно из самых популярных мест для дайвинга.

Прогуляться по национальному парку Рас-Мухаммад. Расположен в 12 километрах от города. У побережья достопримечательности обитают 220 видов кораллов. Это еще одно популярное место для желающих покорить глубины моря. Довольно часто посещают Акулий риф. В его районе обитает более 1000 видов рыб, моллюсков и сотни ракообразных. Часто появляются и морские черепахи. На суше можно увидеть горы, долины и песчаные дюны. Сам парк важен для перелетных птиц – они здесь останавливаются для питания и отдыха.

Национальный парк Рас-Мухаммад Фото из открытых источников

Позагорать у залива Наама-Бей. Это один из самых известных эпицентров туризма города. Именно здесь есть многочисленное количество ресторанов, кафе и сувенирных лавочек. Можно гулять или просто лежать на пляже.

Залив Наама-Бей Фото из открытых источников

Приобрести уникальные вещи в Старом городе. Это самый старый район в Шарм-эш-Шейхе. В нем есть выход к морю, а также множество частных и общественных пляжей. Туристы приходят сюда ради большого восточного базара Old Market. Здесь вы сможете приобрести музыкальные инструменты, статуэтки и коврики. Есть небольшие магазины, множество развлекательных комплексов и ресторанов. Недалеко от Старого города берет начало центральная улица Peace Road, которая соединяет все побережье в Шарме.

Базар в Старом городе Фото из открытых источников

Подняться на гору Синай. Она имеет высоту 2285 метров. Расположена на Синайском полуострове. Также известна как гора Моисея. Ее почитание является древней христианской традицией, которая берет начало с IV века. На вершине есть маленькая мечеть и православный храм Святой Троицы. Считается, что к северу от церкви под скалой есть пещера, где прятался Моисей.

Посетить монастырь Святой Екатерины. Является одним из древнейших христианский святынь в мире. Основан в IV веке у подножия горы Синай. Оборонительное здание монастыря приказал возвести император Юстиниан через две сотни лет. В это время нашли мощи святой Екатерины и начали именовать храм в ее честь. С 2002 года монастырский комплекс входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монастырь Святой Екатерины в Египте Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Стамбуле, где можно прочитать про интересные места города, о которых не рассказывают в путеводителях и узнать о лучших достопримечательностях: главной улице Истикляль, площади Таксим и других.

Также есть материал о самых высоких сооружениях мира, в котором рассказывается о Шанхайской башне, Всемирном торговом центре 1 и скрытых особенностях небоскребов.