Коралловые рифы, монастыри IV века и море: Почему, как и за сколько можно отдохнуть в Египте
Цены на авиа и отели, а также топ локаций для тех, кто отдыхает впервые
Даже в пандемию путешествовать по миру не так уж сложно. Достаточно лишь знать правила въезда в страну, иметь отрицательный тест с собой или просто быть вакцинированными от коронавируса. Это позволяет пересекать границу и отдыхать в уникальных местах.
Ни для кого не секрет, что многие до сих пор считают отдых в других странах чрезвычайно дорогим. Но действительно ли это так? Сегодня мы рассказываем об отдыхе в городе Шарм-эш-Шейх в Египте. Почему туда стоит ехать, что там делать и действительно ли провести неделю там за 500 долларов реально, читайте далее в нашем материале.
Почему стоит ехать в Шарм-эш-Шейх
Город Шарм-эш(эль)-Шейх или просто Шарм, как называют путешественники, является туристической жемчужиной на Красном море в Египте. Он имеет береговую линию в десятки километров, старинные храмы и национальные заповедники, где можно заниматься дайвингом и исследовать коралловые рифы. В Шарм-эш-Шейхе есть более двух сотен отелей различной ценовой категории, обустроенные пляжи и чистое море.
Климат здесь чрезвычайно жаркий. Ситуация с безопасностью раньше была не самой лучшей, но сейчас это довольно приятное место отдыха. С 1990 года сюда приезжают тысячи украинцев. Отсюда организуют туры в Израиль, Иорданию и в другие места. В самом Шарм-эш-Шейхе действует безвизовый режим. Известный синайский штамп позволяет находиться во всем Синае сроком до 15 дней. Если хотите посетить пирамиды и другие части страны, нужно дополнительно платить за визу на 30 дней. Ранее она стоила 25 долларов США.
Что выгоднее: туры или самостоятельное путешествие
Если брать билеты из Киева на июль, то цена начинается от 5 270 грн. Самые дешевые рейсы от Pegasus Airlines, международных украинских авиалиний и Ryanair. Это стандартные места эконом-класса, где предусмотрена лишь ручная кладь. Другие компании предлагают свои услуги 6 269 грн за перелет в одну сторону.
Самое выгодное предложение - на 13-е сентября. Рейс от WizzAir стоит всего 2 200 грн. И это не прямой перелет. Вас будут ждать две изнурительные пересадки, а в дороге всего нужно будет провести около 30 часов. Не стоит забывать и о жилье. Если вы хотите забронировать отель и авиа сразу, то это будет стоить от 22 708 грн за двоих на одну неделю.
Обычные туры от популярных компаний в Украине стоят несколько дешевле. Если вы хотите лететь из столицы, то за 7 дней в августе придется выложить от 17 110 грн на двоих. Преимущественно это 3-х и 4-х звездочные отели. Многие из них предоставляют услуги типа "все включено". Такие туры предусматривают питание три раза в день, бесплатный доступ к напиткам и снекам и другим приятным диковинкам для путешественников.
Похожие туры из Одессы на 4 ночи несколько дешевле - цена начинается от 15 274 грн. Во время поиска стоит обращать внимание на условия проживания тоже - кое-где предполагается лишь завтрак и ужин. В то же время из Львова отдых на 5 ночей обойдется в 13 122 грн. Поэтому довольно часто выгоднее выбирать пакетные туры. И в путешествие лучше отправляться вдвоем или с компанией.
Чем заниматься в Шарме
Отдыхать в гостинице. Обычно здесь вас встречают с улыбкой. Многие администраторы и работники говорят по-русски и немного по-украински, что облегчает общение. В отеле вы сможете есть вволю, употреблять алкогольные напитки и загорать на пляже. Обычно на территориях есть бассейны, спортзалы и другие удобства. Возле водоема предлагают покататься на верблюдах. В последнее десятилетие также существует тенденция открытия ресторанов разнообразной кухни. Блюда там тоже можно пробовать бесплатно.
Дайвинг. Окунуться глубоко в воду можно и возле отелей. Но немало туристов платят дополнительно, чтобы исследовать дно Красного моря подальше от места проживания. Именно там расположен транспортный корабль "Тистлегорм" с военным грузом. Построила его британская компания, а в 1941 году потопила немецкая авиация. Сегодня это одно из самых популярных мест для дайвинга.
Прогуляться по национальному парку Рас-Мухаммад. Расположен в 12 километрах от города. У побережья достопримечательности обитают 220 видов кораллов. Это еще одно популярное место для желающих покорить глубины моря. Довольно часто посещают Акулий риф. В его районе обитает более 1000 видов рыб, моллюсков и сотни ракообразных. Часто появляются и морские черепахи. На суше можно увидеть горы, долины и песчаные дюны. Сам парк важен для перелетных птиц – они здесь останавливаются для питания и отдыха.
Позагорать у залива Наама-Бей. Это один из самых известных эпицентров туризма города. Именно здесь есть многочисленное количество ресторанов, кафе и сувенирных лавочек. Можно гулять или просто лежать на пляже.
Приобрести уникальные вещи в Старом городе. Это самый старый район в Шарм-эш-Шейхе. В нем есть выход к морю, а также множество частных и общественных пляжей. Туристы приходят сюда ради большого восточного базара Old Market. Здесь вы сможете приобрести музыкальные инструменты, статуэтки и коврики. Есть небольшие магазины, множество развлекательных комплексов и ресторанов. Недалеко от Старого города берет начало центральная улица Peace Road, которая соединяет все побережье в Шарме.
Подняться на гору Синай. Она имеет высоту 2285 метров. Расположена на Синайском полуострове. Также известна как гора Моисея. Ее почитание является древней христианской традицией, которая берет начало с IV века. На вершине есть маленькая мечеть и православный храм Святой Троицы. Считается, что к северу от церкви под скалой есть пещера, где прятался Моисей.
Посетить монастырь Святой Екатерины. Является одним из древнейших христианский святынь в мире. Основан в IV веке у подножия горы Синай. Оборонительное здание монастыря приказал возвести император Юстиниан через две сотни лет. В это время нашли мощи святой Екатерины и начали именовать храм в ее честь. С 2002 года монастырский комплекс входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напоминаем, что ранее выходил материал о Стамбуле, где можно прочитать про интересные места города, о которых не рассказывают в путеводителях и узнать о лучших достопримечательностях: главной улице Истикляль, площади Таксим и других.
Также есть материал о самых высоких сооружениях мира, в котором рассказывается о Шанхайской башне, Всемирном торговом центре 1 и скрытых особенностях небоскребов.