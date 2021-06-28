Конституции Украины - 25 лет: Что нужно знать о Главном законе страны

Украина в разное время имела четыре Конституции, которые служили сборниками законов

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28 июня наша страна отмечает необычный праздник, который стал своеобразным символом обретения Украиной независимости – это День Конституции. В этом году имеем 25-ю годовщину принятия главного закона государства и традиционный выходной в этот день.

Далее рассказываем интересное об истории становления праздника и, собственно, о Конституции, как "матери" украинских законов и мериле свобод украинского общества.

История возникновения праздника Дня Конституции

Интересно, что День Конституции является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции. Его отмечают ежегодно неизменно 28 июня в честь принятия Конституции Украины в этот же день в 1996 году.

Украинскую Конституцию приняли 28 июня 1996 года на исторической 5-й сессии Верховной Рады Украины 2-го созыва. С того дня утратили силу Конституция 1978 года и Конституционный договор между парламентом и президентом Украины от 8 июня 1995 года.

Именно в память об этом дне, когда депутаты остались в зале заседаний до утра и работали в течение 23-х часов подряд, чтобы все же принять основополагающий закон, мы и празднуем ежегодно в День Конституции Украины. Кстати, тогда "ЗА" проголосовали 315 народных депутатов. Таким образом Украина стала последней из республик бывшего Советского Союза, которая приняла новую Конституцию.

История написания и принятия украинской Конституции

Конституция Украины является основным законом Украины, с которого фактически берут начало все основополагающие права, свободы, гарантии и обязанности украинцев, воплощенные в тысячах других законов.

Для понимания исключительной важности Конституции и ее законодательной силы, стоит вспомнить текст-обращение в ее преамбуле.

"Верховная Рада Украины от имени Украинского народа — граждан Украины всех национальностей, выражая суверенную волю народа, опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществленного украинской нацией, всем Украинским народом права на самоопределение, заботясь об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины, стремясь развивать и укреплять демократическое, социальное, правовое государство, сознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущими, нынешним и грядущими поколениями, руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренным 1 декабря 1991 года всенародным голосованием, принимает эту Конституцию — Основной Закон Украины", - говорится в преамбуле Конституции.

Основные положения Конституции касаются государственного строя, прав человека, территориального устройства и конституционных органов в Украине:

Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством.

Украина является республикой по форме правления, а народ является носителем суверенитета и единственным источником власти.

Территория Украины является целостной и неприкосновенной.

Государственным языком в Украине является украинский язык, наряду с этим гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств.

Украинский народ является субъектом права собственности на землю, ее воздух, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в пределах территории Украины. Право пользоваться ими имеет каждый украинец.

На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований и не допускается расположение иностранных военных баз.

К личным правам человека отнесены: право на свободное развитие своей личности, неотъемлемое право на жизнь, на уважение человеческого достоинства, на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность жилища, на тайну переписки, телефонных разговоров, на невмешательство в личную и семейную жизнь, на свободу передвижения и свободный выбор места жительства, на свободу мысли и слова, на свободу мировоззрения и вероисповедания.

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Интересно знать

Украина в разное время имела четыре Конституции, которые служили сборниками законов. В частности, речь идет о первой в истории Украины – Конституции Пилипа Орлика 1710 года, Конституции УНР от 29 апреля 1918 года; Конституции ЗУНР от 13 ноября 1918 года и временной конституции Карпатской Украины от 15 марта 1939 года.