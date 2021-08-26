Компьютерный класс за прививки: Как в Украине пытаются увеличить количество вакцинированных и какие привилегии им обещают

Школы, где провакцинировано более 80% коллектива, могут получить копьютеры

Фото из открытых источников

В Украине продолжается кампания по вакцинации граждан от коронавируса, однако ее темпы не слишком высоки. Власти не исключают нового локдауна и обещают определенные привилегии вакцинированным гражданам.

О темпах прививки украинцев от коронавирусной болезни, способах поощрения и условиях прохождения вероятного локдауна рассказываем подробнее.

Сколько украинцев вакцинировались от коронавируса

В Украине сделали уже 8 млн 300 тысяч прививок против COVID-19 полностью провакцинировано более чем 3 млн людей. Такие статистические данные были зафиксированы по состоянию на 25 августа. В течение следующих суток 41 502 человека получили первую дозу вакцины против коронавируса и 111 607 человек – две дозы.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, около 14% взрослого населения провакцинированы по крайней мере одной дозой.

Он отметил, что этого недостаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет. "Мы должны вакцинировать как минимум 70%, а желательно достичь 90%, для того, чтобы вирус не имел шанса распространяться на территории нашей страны", – отметил министр.

В то же время он отметил, что вакцина против COVID-19 предназначена для защиты человека от тяжелого течения болезни. Однако, по его словам, вакцинация поможет при росте количества случаев коронавирусной болезни и для того, чтобы не закрываться на жесткий карантин.

Какие привилегии получат вакцинированные граждане

Украинские власти не исключают возможности введения очередного локдауна в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако люди с COVID-сертификатами смогут посещать публичные места даже в случае усиления карантина. Как получить соответствующий документ, можно узнать здесь.

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики.

"Они позволят работать даже в красном уровне эпидемиологической опасности в случае, если...

Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован и люди, которые будут приходить туда, будут показывать COVID-сертификат. И таких сфер много. Во Франции, в Германии сегодня прорабатываются различные варианты.

Нам будет проще, мы можем брать опыт стран ЕС и США – посмотреть, что работает, что не работает, чтобы выбрать оптимальный вариант", – отметил министр.

Также он добавил, что власть будет стимулировать определенные сферы жизни к вакцинации, но гражданам нужно позаботиться о себе и родных – и провакцинироваться, особенно перед осенним периодом.

К тому же, Министерство здравоохранения Украины предложило помечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом.

"Отмечайте свои помещения яркими стикерами о том, что ваши работники привиты от COVID-19", – отметили в Минздраве.

Telegram-канал МОЗ

В министерстве советуют расклеивать у себя наклейки с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!", таким образом, рассказывая всем о том, что в этом заведении заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях.

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Как поощрить педагогов вакцинироваться

Перед началом учебного года одной из главных задач власти является ускорение темпов прививки педагогов. Ведь при вакцинации 80% учителей учебное заведение сможет продолжить работу в условиях ужесточения карантина.

Чтобы поощрить педагогов вакцинироваться, Минздрав решил провести конкурс для школ, где вакцинировались от COVID-19 80% сотрудников, и дает возможность выиграть компьютерные классы.

"Сейчас проходит интересная акция в учебных заведениях: все школы, в которых будут вакцинированы более 80% педагогов, могут податься на конкурс и могут разыграть компьютерные классы и гарнитуры", – рассказал глава ведомства.

Как указано на сайте Минздрава в конкурсе "Вакцинированы и открытые" могут принять участие учреждения общего среднего образования любых форм собственности. Они будут иметь возможность выиграть:

три суперприза: наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы;

15 мини-призов: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы.

Все участники конкурса получат сертификаты об участии, а также имеют возможность получить гарантированные призы за публикацию о конкурсе в своих социальных сетях под хэштегом #Вакцинированы.

Известно, что анкеты принимаются до 23:59 29 сентября. Среди всех участников, выполнивших все условия, будет проведена жеребьевка на определение победителей. Церемония определения и оглашения результатов конкурса состоится 3 октября 2021 года и будет посвящена ко Дню учителя.

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А в некоторых регионах невакцинированным учителям, вероятно, придется постоянно проходить тестирование на наличие коронавируса. Городская власть в Черновцах планирует ввести изменения в образовательной сфере относительно невакцинированных педагогов и обязать их еженедельно за свои деньги делать ПЦР-тест.

Стоимость одного теста от 800 гривен, следовательно, учителям придется из зарплаты ежемесячно отдавать не менее 3200 гривен.

"Если в учебном заведении менее 80% вакцинированных педагогов, то они не получат средства на ремонт, новую мебель и технику", – сообщил заместитель городского главы Юрий Лесюк.

Также он добавил, что городской совет в свою очередь будет поддерживать учебные заведения, где 80% учителей вакцинированы, выделяя дополнительные средства на ремонтные работы, модернизацию классов, закупку мебели или техники. Также будет рассматриваться возможность пребывания на рабочем месте невакцинированных учителей после получения отрицательного результата ПЦР-теста (еженедельно, на платной основе).

Какие вакцины выбирают украинцы

Министерство здравоохранения обнародовало рейтинг использования вакцин от коронавируса. За все время пандемии:

Pfizer – 1 715 589

CoronaVac – 1 423 002

Moderna – 1 071 324

Covishield – 487 187

AstraZeneca – 438 229

Janssen – 16 961

За минувшие сутки:

Moderna – 65 720

Pfizer – 46 774

CoronaVac – 39 733

AstraZeneca – 10 183

Covishield – 0

Janssen – 0

Узнать подробнее, где и как вакцинироваться, можно в нашем материале.