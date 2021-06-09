Кольцеобразное солнечное затмение 10 июня: Кто и как может увидеть астрономическое явление

В этом месяце произойдет первое солнечное затмение года

Кольцевое солнечное затмение REUTERS

После затмения Луны, которое произошло в конце мая, вторым затмением станет солнечное. Оно состоится 10 июня. Кстати, это астрономическое явление теоретически можно будет наблюдать на части территории Украины.

Рассказываем подробнее об особенностях солнечного затмения и его влиянии на людей.

Как возникает затмение Солнца

В период солнечного затмения Луна станет между Солнцем и Землей, тем самым солнечный свет перекроется частично или полностью. Кольцеобразное солнечное затмение имеет вид яркого кольца, светящегося вокруг Луны. Именно такое произойдет 10 июня.

Это затмение 147 Сароса (интервала времени, после которого затмения Луны и Солнца примерно повторяются в том же порядке), поэтому оно дублирует аналогичное 31 мая 2003 года.

Кто сможет увидеть солнечное затмение

Кольцеобразное солнечное затмение начнется в провинции Онтарио (Канада) в точке чуть севернее от озера Верхнее. Далее, двигаясь в северо-восточном направлении, полоса пройдет через часть Канады, а затем, следуя уже в северном направлении, пройдет по крайней северо-западной части Гренландии.

Самая большая фаза затмения наступит в 13 ч. 41 мин 51 с. По Киеву в точке с координатами 80° 49' с. ш. и 66° 48' з. д.

Наблюдать затмение смогут жители 60 стран, в том числе и Украины, кроме Крыма и части Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Жители Киева смогут наблюдать солнечное затмение с 13:26 по киевскому времени. Максимальной фазы оно достигнет в 14:15 и закончится в 15:03. При наблюдении из столицы Солнце будет закрыто на 12%.

Затмение уникально тем, что его можно будет увидеть на Северном полюсе, это единое кольцеобразное затмение, проходящей через данную точку, в XXI веке.

Правила созерцания астрономического явления

Наблюдать затмение следует через специальные средства защиты, например, астрономические очки. Из подручных предметов подойдут:

рентгеновские фотоснимки и засвеченная фотопленка;

лазерные диски, магнитный центр дискеты (вы еще помните, что это?);

сварочные маски;

закопченное над свечой стекло или пленка.

При этом стоит помнить, что солнцезащитные очки не защищают глаза при наблюдении за Солнцем во время затмения. Категорически запрещается смотреть на Солнце через бинокль или телескоп без специальной защиты. При использовании фильтров и средств защиты не стоит держать их близко к глазам, чтобы не получить ожог.

Конечно наблюдать солнечное затмение можно будет при условии безоблачной погоды.

Что стоит делать в день солнечного затмения

Это уникальное астрономическое явление символически можно охарактеризовать как прояснение. По словам астрологов, солнечные затмения благоприятны для коррекции качеств характера, для изменения в поведении, во взаимоотношениях.

Поскольку Солнечное затмение 10 июня 2021 происходит в знаке Воздушной стихии – в Близнецах, то ресурсы для будущего можно приобрести путем активизации ментальной сферы – обучения, получения информации, общения. В этот период стоит быть готовыми к тому, что жизненные силы могут проверяться в экстремальных ситуациях. То есть это будет "встряска" в интересах будущего. Просмотр будущих перспектив, с учетом прошлого опыта и полное обновление, трансформация, возрождение.

Особенно внимательными в этот период стоит быть тем, кто:

страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

имеет различные хронические заболевания;

подвержен депрессиям, паническим атакам, страдает от различных расстройств нервной системы;

беспокойными во время затмения могут быть маленькие дети.

В этот период не стоит:

планировать на дату затмения никаких важных событий, судьбоносных шагов и проектов;

начинать бизнес, регистрировать брак и планировать зачатие ребенка на фазы месячных и солнечных эклипсов.

Также стоит быть осторожными со своими высказываниями – даже из малейшей искры может вспыхнуть пламя конфликта.