Когда дожди позади и лето на дворе: Топ мест для отдыха на море с детьми, в палатках и не только

От малозаселенных островов Херсонской области до пляжей в Бердянске

Море в пгт. Лазурное Херсонской области Фото из открытых источников

Через несколько недель придет лето. Это означает, что будет теплая погода. Постепенно вода в водоемах будет становиться теплее. Поэтому можно будет купаться и отдыхать возле озер и рек.

Азовское и Черное море это тоже не обойдет. Туристы со всех уголков страны отправятся к белым песчаным пляжам. И в какие места Украины можно поехать на море, чтоб получить достаточно эмоций и даже улучшить здоровье, читайте далее в нашем материале.

Затока

Затока – это поселок городского типа в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Вблизи него расположен Аккембецкий курган – памятник медной эпохи и Трипольской культуры. Основано в 1827 году из-за создания маяка на Цареградском устье. Сначала он был деревянным. Лишь в 1877 г. появилась башня высотой 16 метров с фонарными помещениями.

В Затоке береговая линия пляжей составляет 5 километров. Чистый песчаный пляж имеет ширину 50 метров. Само поселение имеет несколько районов. В каждом из них есть десятки баз отдыха. Кроме того, здесь есть множество баров и ресторанов. С 2014 года в Затоке проводят фестиваль Джаз-Коктебель. Летом сюда приезжают отдыхать, ведь здесь значительно дешевле, чем в Одессе. Добраться до Затоки можно автобусом.

Береговая линия в пгт. Затока Одесской области Фото из открытых источников

Кинбурнская коса

Расположена в Очаковском районе Николаевской области. Ее можно увидеть в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Здесь туристов ждут пляжи с белым песком, а также ароматы степей и хвойного леса. На косе есть залежи лечебных грязей.

Кроме того, это часть Черноморского биосферного заповедника. В нем водятся лебеди, чайки, крачки, журавли и белые цапли. Именно поэтому на полуострове нет многочисленных кафе, ресторанов и тому подобное. Это место для уютного отдыха в почти полной тишине. От города Очаков сюда около 5 километров на катере.

Кинбурнская коса на Николаевщине Фото из открытых источников

Скадовск

Это курортный город Херсонской области. Он расположен на побережье Джарылгачского залива. Основан в 1894 году как морская пристань на землях украинского помещика Сергея Скадовского. Раньше здесь был рыбацкий поселок Али-Агок. Затем город развивался как морской порт.

Сейчас это курорт государственного значения. В нем можно увидеть немало санаториев, детских лагерей и пансионатов. Также есть аквапарк и дельфинарий. В центре расположен комплекс развлечений "Остров сокровищ". Туристов здесь ждут десятки аттракционов, колесо обозрения и разнообразные игры.

Береговая линия в городе Скадовск Фото из открытых источников

Остров Джарылгач

Джарылгач – это самый большой необитаемый остров страны. Его экологическое значение известно с начала ХХ века. Здесь обитает много видов животных – именно в этом месте встречаются семь видов богомолов. На острове также можно увидеть около 200 лиманных озер. Туристическим магнитом здесь является Джарылгацкий маяк, который возвели в начале ХХ века. Его металлический каркас произвели в Париже.

Сейчас ежегодно сюда приезжают тысячи туристов. Самый распространенный вид отдыха – с палатками. Некоторые посещают остров зимой. В это время можно увидеть немало водоплавающих птиц. Определенное количество путешественников посещают Джарылгач, чтобы подлечиться – здесь есть много лечебных грязей. На остров можно попасть на катере от Скадовска. Ежедневно ходит паром.

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Железный порт

Это поселок, который расположен в Херсонской области. Это одна из крупнейших молодежных ячеек. Здесь круглосуточно работают бары, проводят дискотеки. Есть немало ресторанов, аквапарк и куча другого досуга для туристов.

У моря песчаное дно, а пляж – длинный. Неподалеку поселка можно посетить два заповедника – Черноморский биосферный и "Асканию-Нову". За 17 км от Железного порта в с. Бехтеры расположен лечебный гейзер глубиной 1,5 км.

Лазурное

Это поселок городского типа в 94 километрах от Херсона. Впервые упоминался еще в XIX веке. Сейчас сюда приезжают, чтобы отдохнуть у моря на береговой линии более 4 км. В Лазурном можно увидеть больше 30 баз отдыха и детских лагерей. Есть немало вариантов аренды.

В центральной части поселка сосредоточены рестораны, бары и кафе. Досуг у моря традиционный – катамараны, водные скутеры, яхты и тому подобное. Отсюда также предлагают экскурсии в заповедник "Аскания-Нова" и аквапарк в Скадовске.

Море в Лазурном Херсонской области Фото из открытых источников

Коблево

Этот поселок расположен в Николаевской области. Он назван в честь генерал-майора российского императорского войска – Томаса Кобле. Сейчас это один из самых популярных курортов Украины. Здесь есть базы отдыха, гостиницы и пансионаты. Все они построены недалеко от береговой линии длиной почти в 7 км. Вход в море пологий, а потому сюда можно приезжать с детьми.

Другого вида досуга тоже хватает. Можно провести целый день в аквапарках или посетить дельфинарий. После этого вас будут ждать рестораны и кафе местной и европейской кухни. В этой местности также есть Тилигульский лиман с лечебными грязями. Поэтому отдых здесь полезен для здоровья.

Отдых в Коблево на Херсонщине Фото из открытых источников

Хорлы

Это курортное село в Украине. Расположено в Каланчакском районе Херсонской области. Начало развиваться в конце XIX века. Вблизи села есть источники лечебных грязей. В Хорлах можно увидеть фонтан, из которого бьет минеральная вода. Для отдыха обустроены десятки пансионатов.

Есть кафе и рестораны. Жилье найти не проблема. Кроме того, в окрестностях стоит посетить Лемурийское озеро и Каланчакские острова. В воздухе и воде высокая концентрация йода, а потому сюда стоит приезжать с детьми.

Бердянск

Бердянск – это курортный город в Запорожской области на берегу Азовского моря. Основан в 1827 году. С 2005 г. он имеет статус курорта государственного значения. Сегодня его часто называют столицей виндсерфинга в Украине. Кроме того, здесь есть аквапарк, немало ресторанов и кафе. Туристы могут посетить Бердянский маяк, художественный музей имени Бродского и остров Дзендзик.

Пляж в Бердянске Запорожской области Фото из открытых источников

Арабатская стрелка

Это песчаная коса длиной более 100 километров. Она расположена между заливом Сиваш и Азовским морем в Херсонской области. На косе можно увидеть несколько курортных городков: Счастливцево, Стрелковое, Геническая Горка. Море здесь мелкое и всегда теплое. На отдых сюда часто берут детей. Арабатская стрелка имеет достаточно развитую инфраструктуру. Кроме того, здесь можно отдыхать в палатках.

Арабатская стрелка Фото из открытых источников

Напоминаем, что раньше выходил материал об указателях пути кораблям, в котором подробно рассказывается о Бердянском и Джарылгачском маяках.

Также есть материал об отдыхе в палатках в Украине, где можно прочитать о Черногорском хребте, озере Кагул и других местах для такого досуга.