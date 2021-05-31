Клад руин, или Где искать необычные достопримечательности в Украине – от заброшенных городков до дворцов

Необычный туризм по заброшенным достопримечательностям от Харькова до Львова

Дворец Сангушков в г. Изяслав на Хмельнитчине Фото из открытых источников

Путешествуя, мы обычно видим немало хорошего. Это могут быть парки, дворцы и просто архитектура города. Довольно привычно, что они имеют отличное состояние и за ними ухаживают.

Но в Украине есть немало достопримечательностей, о которых уже забыли. Иногда это дома в центре столицы еще XIX века, а в других случаях – целые заброшенные городки, кладбища подъемных кранов или дворцы. Куда податься за необычными впечатлениями от руин, читайте далее в нашем материале.

Дом Сикорского

Это памятник архитектуры национального значения. Находится в Киеве по адресу Ярославов Вал, 15. В момент приобретения усадьбы украинским профессором медицины Университета Святого Владимира Иваном Сикорским она была одноэтажным деревянным домом. В конце XIX в. возвели новое кирпичное сооружение. В нем в 1904-1912 годах жил сын Ивана Игорь – будущий известный авиаконструктор.

Некоторое время семья Сикорских сдавала дом в аренду Николая Лысенко. Он основал здесь музыкально-драматическую школу. А в историю Украины вошел как известный композитор. Во время Второй мировой войны внутри размещался штаб и командный пункт Киевского корпуса противовоздушной обороны. Сегодня дом находится в запущенном состоянии и постепенно разрушается дальше. Сейчас достопримечательность можно осмотреть только снаружи.

Дом Сикорского в Киеве Фото из открытых источников

Заброшенный химический завод

Это одна из неофициальных достопримечательностей столицы. Ее не найдешь в туристических путеводителях. Расположена она возле метро "Выдубичи" на улице Стройиндустрии, 9. Здесь часто ищут приключений ценители активного отдыха и адреналина. Завод появился во второй половине ХХ века.

По состоянию на сегодня он не функционирует. Внутри можно увидеть только сломанную мебель, старые отчеты и журналы. Охрана есть, но охотно пускает путешественников в здание. Стоит помнить о собственной безопасности – ремонт внутри не проводили несколько десятков лет.

Заброшенный химический завод в г. Киев Фото из открытых источников

Кладбище подъемных кранов

Это еще одна достопримечательность возле метро "Выдубичи". Расположена на улице Промышленной, 7. На кладбище хранят подъемные краны, которые больше никогда не смогут использовать в строительстве и других сферах. Большинство техники покрыто ржавчиной. Ее уже никогда не сдвинут с места – отсюда и название места.

Территория хранилища является железнодорожным полотном, которое усыпали галькой. Этот объект охраняется. Чтобы попасть внутрь, нужно договариваться с охранниками. Впрочем, оригинальные индустриальные фотографии можно сделать возле самой достопримечательности. Место довольно особенным становится при тумане на дворе.

Кладбище заброшенных подъемников в Киеве Фото из открытых источников

Петровский Полтавский кадетский корпус

Расположен в центре Полтавы. Во времена Российской империи был самым престижным кадетским учебным заведением на территории современной Украины. Главный корпус возвели в 1835-1840 годах в стиле классицизма. Проектом руководил украинский архитектор Николай Бонч-Бруевич. Сегодня сооружение является частью Круглой площади. Кадетский корпус является крупнейшим среди всех зданий ансамбля.

Длина главного фасада – 132 м Имеет три этажа и Т-образную планировку. Главный фасад украшен восьмиколонным портиком. Видно треугольный фронтон. К центральному входу ведут два пандуса и лестница. Немало выпускников отсюда участвовало в Крымской войне 1853-1856 годов. В течение ХХ века учебное заведение несколько раз закрывали и открывали. С 1995 года за зданием никто не ухаживает.

Петровский Полтавский кадетский корпус Фото из открытых источников

Заброшенное авиационное училище им. С. И. Гривцева

Расположен в Роганском жилом массиве в Харьковской области. Также известное как "Военвед". В СССР оно считалось одним из лучших. Здесь готовили не только летчиков-истребителей, но и космонавтов. По состоянию на сегодня училище заброшено. О былом величии напоминает лишь памятник МиГ-21 у входа на территорию училища.

Также можно увидеть ангары, административные здания и учебные корпуса. Внутри есть большие подвалы. Гулять по территории можно более двух часов. Рядом с авиаучилищем расположены многоэтажки – это бывшие общежития. Охрана есть, но обычно она просит лишь покинуть территорию, если вас все-таки заметили. Полицию не вызывают и силу не применяют.

Заброшенное авиационное училище в Рогане на Харьковщине find-way.com.ua

Заброшенный дворец Бесядецких

Это памятник архитектуры на площади Галицкой, 10 во Львове. Кроме того, это единственный сохранившийся дворец усадебного типа в городе периода XVIII в. Точная дата постройки неизвестна. Доподлинно автора тоже не знают. Считается, что сооружение могло предстать в период с 1734 до 1740 годов. Предполагают, что автором проекта был архитектор немецкого происхождения Бернард Меретин.

Сооружение является каменным. Имеет два этажа. Можно увидеть двускатную черепичную крышу с люкарнами. На фасаде видно несколько ризалитов. Некоторые из них украшены двойными пилястрами с упрощенными капителями. Окна тоже отделаны декором. Владельцами дворца были известные доктора медицины и графы. Достопримечательность находится в аварийном состоянии.

Заброшенный дворец Бесядецких во Львове Фото из открытых источников

Пневский замок

Расположен в городе Пнев Ивано-Франковской области. Когда его построили неизвестно. Есть лишь свидетельства о том, что твердыня принадлежала венгерскому роду Куропатвов – они ее и построили. Само сооружение является хорошо спланированным и продуманным фортификационным сооружением. Некоторое время оно было крупнейшим на территории Прикарпатья. Замок также отличался большим количеством подземных ходов. В XVIII веке перешел в собственность Австрийской империи. С тех пор постепенно начал приходить в упадок.

Пневский замок Фото из открытых источников

Дворец Сангушко

Расположен в современном городе Изяслав Хмельницкой области. Его можно увидеть на мысе, где впадает река Понора к Горыни. Дворец построили в 1754-1770 годах как правительственный центр волынских князей Сангушко в стиле барокко. Здание имеет два этажа. Планировка не похожа на другие дворцы Речи Посполитой. Проект сооружения разрабатывали украинские и польские архитекторы. На окончательную версию значительно повлиял вкус Барбары Сангушко. Усилиями этой династии князей замок превратили во дворец.

С XIX века здание принадлежало Русской императорской армии. Внутри создали казармы. Советская армия к достопримечательности тоже относилась беспощадно. После провозглашения Украиной независимости в 1991 году ничего не изменилось: сооружение в дальнейшем разрушается и может совсем исчезнуть.

Дворец Сангушков в Хмельницкой области Фото из открытых источников

Костел Святого Марка

Расположен в селе Варяжи во Львовской области. Построен по проекту польского архитектора Войцеха Ленартовича в 1688-1693 годах. Основателем сооружения стал местный магнат Марек Матчинский. Костел построен из кирпича, имеет две боковые башни. В 1796 г. пострадал от пожара. После этого крыши стали значительно меньше по высоте.

Архитектурные формы отличаются прямоугольными объемами. Они уменьшаются в направлении наименьшей по высоте апсидой. Каждый архитектурный объем имеет собственный барочный фронтон. Потолок покрыт остатками стенописи 2-й половины XVIII века. Даже сегодня можно увидеть фрески, которые выполнили в 1810 году. Костел является одним из самых интересных архитектурных памятников в стиле барокко, но находится в запущенном состоянии.

Костел Святого Марка на Львовщине Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о самых интересных фортификационных сооружениях, которые стоит посетить: от Середнянского замка до дворца Плотени.

Также есть материал о Мукачево, где можно прочитать о дворце князей Ракоци, парке "Победы" и других уникальных достопримечательностях города.