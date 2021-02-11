Китайский Новый год: Празднование с пельменями и отпугиванием злых духов
Не удивительно, что обычаи празднования китайского Нового года так кардинально отличаются от европейских
Новый год в китайской культуре, как и где-либо в мире, - один из самых больших и радостных праздников. Его отмечают долго, будто "растягивая" настроение, веселье и поздравления аж на 15 дней.
В этом году китайский новый год начнется в пятницу, 12 февраля. Поэтому его празднование завершится одновременно с зимой – 27 февраля. Для европейцев такие традиции необычны и, понятное дело, "чужеродны". Именно такая непохожесть максимально оттеняет самобытность китайской культуры и демонстрирует, что отличается от всех других. Однако история и колоритные обряды китайского Нового года, который отмечают уже более двух тысяч лет, интересны всему миру. И мы – не исключение. А потому далее расскажем об особенностях китайского Нового года и давних традициях, дошедших и до наших дней.
Особенности Нового года по восточному календарю
Самое первое, что стоит отметить, это то, что в восточном календаре грядущий год будет не 2021-м, а 4719-м и за него "будет отвечать" Белый Металлический Бык.
Новый год в Китае – элемент лунно-солнечного китайского календаря, а его дата основывается на лунных фазах. Каждый раз начало года определяется по-новому, можно сказать индивидуально, и зависит лишь от положения Луны. Первый день празднования должен быть первым днем второго новолуния после зимнего солнцестояния, то есть после 21 декабря. Начало празднований приходится на временной промежуток с 12 января по 19 февраля.
Эти дни становятся днями народных гуляний и фестивалей. Завершается празднование Праздником фонарей – оно наступает на 15-й день веселья. В этот день города украшают красными фонариками, люди идут в буддийские храмы, чтобы помолиться об удаче, а вечером собираются семьями на так называемый "ужин воссоединения".
История китайского Нового года
Китайский Новый год называется Чуньцзе, что дословно означает "Праздник весны". В народе Чуньцзе называют "нянь", то есть "год" и верят, что раньше, во времена Древнего Китая, он был злым чудовищем с рогами. По легендам, целый год Нянь жил в морских глубинах и лишь накануне Нового года выползал из воды на берег и охотился на людей. Он якобы поедал скот и убивал крестьян, поэтому самые сообразительные из них перед наступлением Нового года целыми семьями покидали деревни и убегали в горы, чтобы зверь не достал их там.
Но однажды перед Новым годом в деревню Тао хуа ("цветки персика") пришел незнакомый нищий старик. Он попросил остаться в деревне на ночь и пообещал выгнать Няня. Правда, никто не поверил в его намерения и к ночи поселение опустело – все укрылись в горах.
В полночь Нянь ворвался в поселок, но увидел, что в одном доме горит огонь, а двери выкрашены красной краской. А когда он добрался до входа в дом, во дворе затрещали бамбуковые хлопушки и он не решился зайти туда.
Нянь боялся красного цвета, яркого огня и шума, поэтому он перепугался и убежал, больше не появляясь никогда.
Крестьяне поняли, кто и почему выгнал Няня и поняли, что им делать в следующем году. Все обрадовались, надели новую праздничную одежду и поздравляли друг друга с наступлением счастья и благополучия.
С тех пор каждый год перед Новым годом люди украшают двери красным, запускают хлопушки, зажигают огоньки и не спят всю ночь, как бы "охраняя год".
Традиции китайского Нового года
К Новому году семья старательно убирает свое жилье. За неделю до праздника начинается генеральная уборка и процесс выбрасывания всего ненужного.
Далее все поколения семьи вместе готовят традиционные пельмени цзяоцзы, рисовые шарики и сладости. Дело в том, что в китайском языке слово "цзяоцзы" созвучно со словами "проводы старого и встреча нового". Также на стол обязательно ставят рыбу - символ изобилия, курицу и "доуфу" – соевый сыр, знакомый нам как тофу. А названия этих продуктов созвучны со словами "счастье" и "достаток".
Интересная вещь – если в гости приходят гости, они должны принести два мандарина и подарить их хозяевам дома, а во время ухода получить их обратно от хозяев. Так две семьи символически желают друг другу достатка в Новом году.
С наступлением Нового года у Китая несколько часов подряд раздаются громкие фейерверки и взрываются тысячи петард. По легендам, именно грохот способен отпугивать злых духов.
На Новый год китайцы, как и европейцы, дарят друг другу подарки. Традиционным подарком являются деньги, завернутые в хунбао – конверт из красной бумаги. А еще, соблюдая давние обычаи, деньги дарят любому ребенку, пришедшему в дом в первые пятнадцать дней нового года, и также в красных конвертах.
Первые пять дней празднований нового года посвящены встречам с родными, друзьями, одноклассниками, коллегами. Далее китайцы выходят на народные гуляния с традиционными танцами и маскарадами. Люди переодеваются в драконов и львов, участвуют в громких народных забавах и посещают ярмарки.