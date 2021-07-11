Кинопремьеры июля в украинских кинотеатрах: "Ледяной дрифт", "Бэби Босс 2", "Круиз в джунглях" и другие

Фото из открытых источников

Июль порадует украинцев лентами на разный вкус

Улучшение ситуации в коронавирусом в Украине позволило почти без помех посещать кинотеатры. А посмотреть в июле есть что - и боевики, и комедии, и мультфильмы. Каждый может выбрать фильм на свой вкус.

Из-за длительного карантина кинопремьеры были перенесены дистрибьюторами на несколько месяцев, а то и на полгода. Поэтому именно сейчас мы увидим картины, снятые еще в начале 2020 года.

О главных киноновинках июля в материале "Першого Незалежного" подробнее далее.

"Черная Вдова"

Фантастика, экшн, боевик / США / 134 мин.

Режиссер: Кейт Шортланд

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни мл., Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Рейчел Вайс

Наташи Романофф – Черной Вдове придется встретиться со своим прошлым. Она вынуждена будет вспомнить, что произошло в ее жизни задолго до того, как она стала частью команды Мстителей. Кроме этого, она узнает об опасном заговоре, в который втянуты ее старые знакомые – Елена, Алексей, известный как Красный Страж, и Мелина.

"Телохранитель жены киллера"

Боевик, экшн, комедия / США, Великобритания / 116 мин.

Режиссер: Патрик Хьюз

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Сэмюэль Л. Джексон, Морган Фриман, Сальма Хайек, Фрэнк Грилло

Охранник Майкл Брайс завершил карьеру, тогда как психиатр посоветовал ему отправиться на курорт. Он взял с собой книжку и плейлист релакс-музыки. Но и здесь он не может побыть в одиночестве – его обретают Дариус Кинкейд, самый известный киллер мирового уровня и его жена Соня. Преступный синдикат устроил на них охоту, поэтому Майклу просто придется снова стать охранником. На этот раз он будет телохранителем жены киллера.

"Ледяной дрифт"

Боевик, триллер / США / 103 мин.

Режиссер: Джонатан Хенсли

В главных ролях: Лиам Нисон, Холт Маккеллани, Лоренс Фишберн, Эмбер Мидфандер, Мэтт МакКой, Мартин Сенсмейер

Лед, покрывающий воду в океане, очень тонкий. Грузовик весит 33 тонны, и ею нужно проехать по замерзшей поверхности океана на определенной скорости. Если ехать медленнее или быстрее, это может быть смертельно опасным. Майк управляет колонной грузовиков, которая должна спасти людей из рухнувшей алмазной шахты.

А тем временем под колесами трещит лед, и надвигается массивная снежная буря…

"Судная ночь навсегда"

Триллер, экшн, ужасы / США / 103 мин.

Режиссер: Эверардо Валерио Гоут

В главных ролях: Джош Лукас, Ана де ла Регера, Кэссиди Фриман, Уилл Пэттон, Ливен Рамбин, Вероника Фалькон

Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться утром. Зато она должна продолжаться бесконечно. А это значит, что никто больше не будет в безопасности…

"Бэби Босс 2: Семейный бизнес"

Анимация, комедия, приключения, семейный / США / 107 мин.

Режиссер: Том МакГрат

В главных ролях: Алек Болдуин, Джеймс МакГрат

Этот малыш носит галстук еще с пеленок и знает, как составлять бизнес-планы. Зато игрушки его не интересуют. И теперь ему представится возможность использовать весь свой недетский интеллект – перед Бэби боссом возникают серьезные вызовы…

"Ая и ведьма"

Анимация, фэнтези / Япония / 82 мин.

Режиссер: Горо Миядзаки

В главных ролях: Кокоро Хирасава, Гаку Хамада, Синобу Терадзима, Эцуси Тойокава, Шерина Мунаф

10-летняя Ая не имеет родителей и живет в приюте святого Морвальда. Она обладает необычайной способностью – стоит ей чего-то пожелать, и оно мгновенно осуществляется. И вот Аю решает удочерить странная женщина по имени Белла Яга. Ситуация вроде хорошая, но девочка понимает, что попала в руки настоящей ведьмы. Ая имеет классного кота Томаса, умеющего говорить, который и помогает ей противостоять злой волшебнице.

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"Круиз в джунглях"

Приключения / США / 90 мин

Режиссер: Жауме Коллет-Серра

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Эдгар Рамирес

Вдохновленный тематикой знаменитых парков "Диснейленд", "Круиз в джунглях" от Disney – это наполненная приключениями экспедиция по джунглям Амазонки с участием Двейна Джонсона, харизматичного капитана речной лодки, и Эмили Блант – отважной исследовательницы дикой природы.

"Космический джем: Новые Легенды"

Семейный / США / 120 мин.

Режиссер: Джо Питка

В главных ролях: Леброн Джеймс, Дон Чидл, Крис Дэвис, Седрик Джо, Джефф Бергман, Эрик Бауза

Это история о необычном сочетании двух миров. Из-за проделок искусственного интеллекта Леброн и его маленький сын Дом попадают в ловушку цифрового пространства.

Леброну придется сделать все, чтобы вернуться домой. Он будет играть в баскетбол вместе с Багзом, Лолой Банни и остальной бандой дебоширов Луни Тюн, чтобы победить команду цифровых чемпионов, созданную искусственным интеллектом.

В конце концов это станет одним из самых важных испытаний в жизни Леброна и поможет ему укрепить связь с сыном.

"Свадьбы не будет"

Комедия / Германия / 92 мин.

Режиссер: Марк Ротемунд

В главных ролях: Гайнер Лаутербах, Юрген Фогель, Гильми Сезер, Инка Фридрих, Янина Узе

В жизни трех друзей переломный момент. Их дочери решают выйти замуж за наглых молодых людей. Родителям нужно познакомиться с дочерними избранниками – это и становится проблемой. По мнению родителей, невесты не стоят их дочерей, а потому – свадьбы не будет!..

"Гости на вилле"

Триллер / Италия / 88 мин.

Режиссер: Ивано де Маттео

В главных ролях: Виничио Маркиони, Марко Джаллини, Микела Ческон, Моника Биллиани

На вилле в итальянском городке живет состоятельная семья-благородные, интеллигентные люди. Однако за закрытыми дверями роскошного особняка проявляется их истинная сущность. Когда в их дом проникает незваный гость, смертельная угроза показывает их в реальном свете.

"Пульс"

Биографический / Украина / 97 мин.

Режиссер: Сергей Чеботаренко

В главных ролях: Александр Кобзарь, Станислав Боклан, Лилия Ребрик, Наталья Бабенко, Виктория Левченко

Молодая украинская легкоатлетка Оксана живет в маленьком городке и мечтает попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только стартовала и девушка имеет все шансы на высокие результаты. Однако из-за автомобильной аварии она практически полностью теряет зрение. Несмотря на то, что Оксане трудно даже просто передвигаться, она не теряет свою мечту и доказывает, что на пути к большой цели нет препятствий.

"Мы есть. Мы рядом"

Мелодрама / Украина / 90 мин

Режиссер: Роман Балаян

В главных ролях: Ахтем Сеитаблаев, Екатерина Молчанова

Случайная встреча хирурга и молодой девушки переворачивает их жизни, наполняя настоящими глубокими чувствами. Теперь они – смысл друг для друга, а потому будут бороться за свое счастье против целого мира.

"Четвертый"

Экшн / Австралия / 130 мин.

Режиссер: Марк Тойя

В главных ролях: Нил МакДонаф, Бретт Тутор, Хосе Росете, Кейли Чан, Джессика Блэкмор, Дэвид Геверти, Пол Гаапаниеми, Татьяна Марьянович

Современная техническая корпорация под руководством провластных силовых структур направляет военных роботов в экзотическую страну со специальной миссией. Они должны выполнить боевое задание – провести сложные испытания. Заказчики планируют применить роботов и против мирных жителей, и против врачей-волонтеров, которые случайно увидели местных наркоторговцев. Однако вдруг один дистанционно управляемый робот выходит из-под контроля и начинает действовать самостоятельно…