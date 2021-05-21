Кинематограф для туристов: Сколько стоит попасть на места съемок культовых лент в Украине

От одесских культовых киностудий до заброшенных площадок в Киевской области

Дома заброшенной киностудии в Ніжиловичах Фото из открытых источников

Украина насколько богата интересными местами, что ни один турист не сможет посетить все даже за год. Здесь действительно есть все: города-призраки, старинные крепости, национальные заповедники на тысячи гектаров. А в некоторых локациях путешественники могут себя почувствовать, как в настоящем кинофильме.

Так как стать героем сериала "Крепостная", ленты "Д'Артаньян и три мушкетера" или шоу "Х-фактор" и сколько это стоит, читайте далее в нашем материале.

Киностудия "Нежиловичи"

Село Нежиловичи расположено в 70 километрах от столицы в сторону Житомира. Здесь можно увидеть заброшенную киностудию. Ее начали строить в 2003 году на базе бывшего колхоза. Имеет площадь 20 гектаров. На этой территории дизайнеры спроектировали настоящий городок конца XIX – начала ХХ веков. Здесь есть все: банки, жилые дома, мастерские, магазины, и тому подобное.

Как выгладывают улицы в Нежиловичах Киевской области Фото из открытых источников

Все эти здания украшают вывески на разных языках: русском, украинском, польском. Самыми популярными местами для туристов также выступают турецкая крепость и украинский хутор. Некоторые улицы выложены брусчаткой. На них снимали такие фильмы:

"Щедрик";

"Отданая";

"Крепостная";

"Волчица";

"Пока станица спит";

"Последний янычар";

"Исцеление любовью".

В 2019 году на киностудии произошел пожар. С тех пор ее не восстанавливали. В последние годы она появляется только на постах посетителей в социальных сетях. Некоторые уже прозвали локацию "городом-призраком". Кроме того, часто можно увидеть информацию о том, что на киностудию вход запрещен.

Фонтан - одна из самых известных локаций в Ніжиловичах Фото из открытых источников

Это действительно так, ведь территория охраняется. Но большинство туристов это не останавливает. Время от времени охранникам надоедает спорить, и за 50 грн они позволяют прогуляться по заброшенной киностудии. Делать это нужно очень осторожно – здесь куча мусора, который может вам навредить.

Victoria Film Studios

Небольшое село Гуровщина расположено в Бучанском районе Киевской области. Здесь есть несколько кафе, православная церковь, библиотека и клуб. Все довольно типично для таких мест. Впрочем, здесь есть настоящая изюминка для путешественников – киностудия Victoria Film Studios.

Она является одной из крупнейших в Украине. Здесь снимают сериалы и полнометражные фильмы. Территория комплекса – 36 гектаров. Есть с десяток тематических площадок: "Деревня", "Старый город", "Озеро", "Река", "Поле". На входе в киностудию можно увидеть стилизованные скульптуры из фильма "Чужой".

К сожалению, внутрь попасть нельзя. Экскурсии не проводят. Но киностудия привлекательна даже извне. Здание похоже на сказочный замок, а потому это место уже успели окрестить "украинским Диснейлендом".

Victoria Film Studios в Гуровщине вечером Фото из открытых источников

FILM.UA

Киностудии можно посетить в Киеве тоже. Одна из таких расположена на улице Николая Закревского, 22. Это киностудия группы компаний FILM.UA. Здесь можно увидеть не просто павильоны для съемок, а целый комплекс площадью более 4 гектара.

Именно здесь снимали:

"Х-фактор";

"Украина имеет талант";

"Нюхач";

"Супермодель по-украински";

"Женский доктор".

Экскурсия киностудией FILM. UA Фото из открытых источников

И это далеко не весь список. Во время экскурсии вам демонстрируют все стадии производства: как появляются идеи, каким образом их экранизируют. Отдельные части обзора посвящены озвучке. В частности, можно узнать, где голливудские блокбастеры получают украинские голоса.

Часть экскурсии проводят на свежем воздухе. Это возможность взглянуть на декорации к популярным сериалам и фильмам. Также есть коллекция ретро-автомобилей. Экскурсии длятся около 1,5-2-х часов. Попасть внутрь можно во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 или 15:00. Нужно делать предварительную запись по телефону на официальном сайте. Стоимость билета – 300 грн за одного человека.

Коллекция ретро-автомобилей Фото из открытых источников

Одесская киностудия

Расположена на улице Французский бульвар, 33 в Одессе. Была одной из первых в Украине. Официально основана в 1919 году. На самом деле ее история начинается раньше. В 1907 г. российский кинематографист Мирон Гроссман начал снимать первые фильмы. Так появилось киноателье "Мирограф". Позже оно стало кинофабрикой. Здесь начинают снимать больше документальных и познавательных фильмов с участием известных кинематографистов.

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Одесская киностудия Фото из открытых источников

В 1919 году на студии сняли фильм "Взятие Одессы". Ленту, на которой зафиксировали вхождение частей Красной Армии в город, создали военные операторы. После Второй мировой войны здесь сняли кинофильм "Жажда". В нем демонстрируются эпизоды обороны города от немецко-фашистских захватчиков. Кроме этого фильма, на Одесской киностудии снимали:

"Д'Артаньян и три мушкетера";

"Чародеи";

"Место встречи изменить нельзя";

"Опасные гастроли";

"Первый троллейбус".

Сейчас на территории расположен музей кино. Здесь есть журналы, газеты и другие материалы о кино еще с 1900 года. Особой ценностью является камера украинского режиссера Александра Довженко. На нее снимали почти все его работы.

Экскурсии в музей проводят в субботу, понедельник, среду и пятницу в 15:00. Продолжительность – около одного часа. Билет для взрослых стоит 200 грн.

Экспонаты Одесской киностудии Фото из открытых источников

Пока именно эти локации являются достаточно популярными в Украине. Киностудии, как FILM.UA, пытаются развивать туризм и приглашают больше посетителей. Попасть в Нежиловичи гораздо сложнее – и не факт, что вам разрешат.

По предварительной договоренности в Киеве можно также попасть на Киностудии им. Довженко и Star Media.

Напоминаем, что ранее выходил материал о трассе М06 Киев – Чоп, в котором рассказывается подробнее о дороге к Victoria Film Studios и других достопримечательностях вдоль пути.

Также есть материал о лавандовых полях в Украине, где можно прочитать о самых интересных локациях для съемок и сколько стоит фотосессия в этих цветах.