Казацкий дух, неприступные скалы и модерн: Топ достопримечательностей Запорожья

Что посмотреть туристу за один день в городе на обоих берегах Днепра

Обзор Днепра с острова Хортица Фото из открытых источников

Запорожье – город, расположенный на обоих берегах Днепра. Он является одним из крупнейших индустриальных и культурных центров юга Украины. Здесь туристов ждут 1300 улиц и площадей, парки и заповедники.

Визитка города – Соборный проспект протяженностью 10,8 км. Достаточно известным является о. Хортица, где туристы могут увидеть не только живописную природу, но и изучить историю запорожского казачества. О пещере, где по легенде Гераклу родили сына Скифа, святилищах и церквях, читайте далее в нашем материале.

История города

На территории Запорожья ранее проживали киммерийцы, скифы и сарматы. В Приднепровских степях также встречаются археологические памятники племен готов, половцев, печенегов. Город на два века входил в состав Золотой Орды после 1237 – 1240 гг., а затем в Крымское ханство с 1445 года.

Известными эти земли становятся в XV – XVI вв. Здесь начинает формироваться запорожское казачество. Его оплотом становится остров Хортица. Здесь появляется Запорожская Сечь, которая имеет все признаки Республики, долго сохраняет независимость и занимает важное место в международных отношениях. Это один из важнейших периодов в борьбе украинского народа за независимость.

Как празднуют день казачества в национальном заповеднике Хортица Фото из открытых источников

Сам город Запорожье ведет свои корни от основания крепости. Российская императрица Екатерина II подписала указ о ее строительстве в мае 1770 года. Город, где появилась крепость получил название Александровск. В нем возвели дома для офицеров и солдат. Изначально он был местом для остановки воинских частей. Лишь в 1806 получил статус уездного города.

В начале XIX в. в Александровске было 387 дворов. Город жил за счет налогов с торговли. Традиционно проводили ярмарки. В 1856 уже работали кирпичные заводы и кузницы, а с 1885 до 1907 количество населения увеличилось в 5 раз. В этот период появляются банки и гостиницы. В 1921 году Александровск получил название Запорожье.

В ХХ – ХХІ вв. строят электростанции, училища, новые микрорайоны. Сейчас Запорожье – один из крупнейших культурных, административных и индустриальных центров.

Что посмотреть в первую очередь

Хортица. Самый большой остров на Днепре, который имеет особую природу и немало археологических памятников. Он известен еще со времен казаков, основавших Запорожскую Сечь. Это национальный заповедник, который разделен на несколько частей:

Северная. Самая популярная среди туристов. Здесь туристы смогут увидеть живописные природные ландшафты, а также историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь", в котором собраны вместе элементы архитектуры, культуры и быта жизни казаков.

Историко-культурный комплекс " Запорожская Сечь" Фото из открытых источников

В этой части расположена Змеиная пещера. С ней связана легенда о происхождении скифов. Говорится, что змееногая богиня заставила жить с собой героя древнегреческой мифологии Геракла. От их союза родились три сына. Младший, которого звали Скиф, смог натянуть лук отца, поэтому получил в наследство южноукраинские земли.

Кроме того, тут больше всего автомобильных дорог и есть остановки общественного транспорта.

Место, где расположена Змеевая пещера Фото из открытых источников

Центральная. Гуляя по ней, вы сможете взглянуть на степь и леса. Именно здесь расположена самая высокая часть острова, с которой открывается живописный вид на Днепр. Также в этой части есть историко-культурный комплекс "Скифский стан", где можно взглянуть на курганы, достигающие времен египетских пирамид, и Дендропарк.

"Скифский стан" Фото из открытых источников

Южная. Здесь большинство занимают леса, а также озера. Туристы смогут увидеть большое количество птиц и животных. Это место – самое отдаленное от основных дорог, где царит тишина. В нем порой встречаются косули, кабаны и даже олени.

На Хортицу туристы могут приезжать в любое время года. Лучший вариант путешествия – это доехать общественным транспортом, а затем ходить пешком. Для удобства стоит скачать приложение Хортица +, где есть все маршруты, остановки и важные локации. К острову курсируют маршрутные транспортные средства №№55, 39 и 92. Другие возможные варианты доехать можно просмотреть здесь.

Стоимость посещения комплекса 48 грн для взрослых.

Пейзажи острова Хортица Фото из открытых источников

Остров Байда. Образовался весной 1843 года. Он имеет площадь в 6,54 га. Раньше был соединен с материком. Именно на нем в 1556 году князь Дмитрий Вишневецкий построил деревоземляной городок, где содержал 300 казаков. Вместе с ними он совершал нападения на татарские и турецкие крепости в низовьях Днепра, захватывая пушки и боеприпасы для защиты своего укрепления. Народная дума отождествляет князя с казаком Байдой, которое в переводе означает свободный и беззаботный человек.

Новости по теме: Бесплатные экскурсии и загадочные места: Куда пойти и что увидеть в Киеве

Остров расположен в старом русле Днепра, между Преображенским и Арочным мостами. Туда добираются сплавом на байдарках или сапах. Есть также паромные туры по Днепру. Если не хотите, то можно полюбоваться островом из беседки "Ласточкино гнездо", которая неподалеку санатория "Запорожсталь".

Остров Байда Фото из открытых источников

Верхняя Хортица. Это район города, где растет 700-летний дуб. Это национальное дерево Украины с 2010 года. Оно имеет много легенд. Говорят, что в 1648 году у него отдыхал сам гетман Богдан Хмельницкий, а в 1675 г. атаман Запорожской сечи Иван Сирко под ним написал с казаками письмо турецкому султану. К тому же, в этой местности была колония Розенталь. Сегодня здесь уцелела церковь меннонитов (представители христианской протестантской общины) и еще несколько домов в стиле немецкого модерна. Доехать сюда можно автобусом № 75. Также едут маршрутные транспортные средства №№ 61 и 49.

Дуб, которому 700 лет в Верхней Хортице Фото из открытых источников

Другие интересные достопримечательности

Соборный проспект. Один из самых длинных в Европе. Берет свое начало от центрального вокзала Запорожья-1, а заканчивается возле ДнепроГЭСа. Проспект проходит черту, где была расположена Александровская крепость (там, где Мокрая Московка). На улице также есть несколько дореволюционных зданий, имеющих скорее историческую ценность.

Проспект Соборный в Запорожье zruchno.travel

Фестивальная площадь. На ней расположен музыкальный фонтан. Он имеет немало струй и несколько сотен разноцветных лампочек. Это культурный центр Запорожья, где постоянно проходят конкурсы и концерты. Есть немало других развлечений. Вокруг площади сосредоточены административные здания. Рядом есть две гостиницы, много кафе и баров. До достопримечательности можно добраться на маршрутке № 62.

Фонтан на Фестивальной площади Фото из открытых источников

Музей ретро автомобилей "Фаэтон". Расположен на ул. Выборгская, 8. Это крупнейший частный музей в Украине. В нем есть несколько залов. Один из них имеет военную технику, выпускавшуюся в ХХ веке. Также можно посмотреть на бытовые приборы того времени. Всего музей имеет около 250 единиц экземпляров. До музея можно добраться на маршрутах №№14, 54, 73 и 83. Остановка музея – "Укрграфит". Время работы с 9 до 17 без выходных.

Музей ретро автомобилей Фото из открытых источников

Куда еще пойти в Запорожье:

Вознесеновский парк, живописное место Запорожья, где соединились парки, цветочные композиции и озеро, расположен на Прибрежной магистрали.

Вознесеновский парк в Запорожье Фото из открытых источников

Свято-Андреевский кафедральный собор, образец современного храма с колоннами, которые обрамляют фасады и колокольнями, ул. Моторостроителей, 50.

Свято-Андреевский кафедральный собор в Запорожье Фото из открытых источников

Музей авиации "Мотор Сич", открыт в 1980 г., имеет редкие экспонаты самолетов и двигателей, а также вертолетов Ми-24.

Музей авиации " Мотор Сич" find-way.com.ua

На самом деле Запорожье имеет гораздо больше интересных мест. Мы не вспомнили о Парке энергетиков, который открывает живописные пейзажи на Днепр, а также о Тарасовой груше, где якобы останавливался сам выдающийся украинский поэт Т. Г. Шевченко. Запорожье – это город не только на один день.

К слову, если вы думаете, в какие места Украины стоит поехать, то у нас есть материал о крепостях и национальных заповедниках Хмельницкой области, которые не оставят равнодушными.

Напоминаем, что мы писали о живописных островах нашей страны, где можно увидеть редких животных, более 200 лиманных озер и просто отдохнуть.