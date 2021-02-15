Карантину исполнился год: Что коронавирус принес миру и как теперь с этим жить

Карантин не завершается в ближайшее время Фото из открытых источников

Что бы ни говорили, но все мы понемногу привыкли к новым реалиям

Недавно пандемия коронавируса "отметила" свой первый год. Год, за который охватила весь мир и заставила его пересмотреть и ценности, и поведение, и планы на будущее. За это время было сказано и написано, исследовано и выдумано столько всего фантастического и невероятного, что нечего и говорить!

Готовы к пари, что на всей планете нет человека, который бы не испытал на себе хоть какого-то влияния от коронавирусной паники. Однако прошел год и ничего внеземного и неотвратимого с нами, землянами, не случилось. Да, нас накрыли трудности, но разве есть такие трудности, которые мы не преодолеем? Стоит лишь пристально относиться к своему здоровью, не ходить в места скопления людей и делать логические выводы, исходя из официальной статистики и советов правительства и Всемирной организации здравоохранения.

Именно об этом мы и поговорим далее – о последствиях года жизни в карантине без границ, о смене настроений и привычек людей, а также о вакцинации и результатах карантинных ограничений в мире.

Статистика инфицирований и карантин по странам

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в США – 27 641 389, Индии – 10 916 589, Бразилии – 9 834 513, Великобритании – 4 049 924 и России – 4 040 505 случаев инфицирований. Далее по количеству инфицирований Франция, Италия, Испания, Турция, Колумбия, Аргентина и Украина. Всего в мире зафиксировано 108 892 303 случаи COVID-1. Из всех инфицированных скончались 2 401 392 человека, а излечились 61 067 170.

Подробнее о распространении коронавируса в мире и конкретно в каждой стране, а также о статистике выздоровлений и летальных случаев можно ежедневно узнавать на специальном портале по этой ссылке.

США. Штаты на первом месте в мире по количеству заражений и смертей от коронавируса. С начала пандемии там выявлено более 27 млн случаев COVID-19, более 471 тысячи больных скончались. Сейчас в США действует правило, согласно которому те, кто получил две дозы вакцины против COVID-19 Moderna и / или Pfizer/BioNTech., не нуждаются в карантине после контакта с зараженными.

В США больше всего случаев заражений Фото REUTERS

Несколько недель назад президент США Джо Байден заявил о необходимости массовой вакцинации, для тех, кто приезжает в Штаты. Для таких лиц обязательным будет не только отрицательный тест на коронавирус, но и карантин.

Германия. Между тем официальный Берлин ввел проверки на границе с Чехией и Австрией из-за того, что там участились случаи выявления новых штаммов коронавируса.

Локдаун в стране продлен до 7 марта. Сохраняется ограничение по частным контактам и обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, а от необязательных частных поездок и визитов рекомендуют воздержаться.

Италия. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца постановил ослабить карантин в ряде регионов страны. Регионы Апулия, Сардиния, Сицилия, Умбрия и автономная провинция Больцано перейдут в "оранжевую зону", тогда как все остальные регионы будут находиться в "желтой зоне".

Также было приостановлено запланированное на 15 февраля открытие горнолыжных курортов. Они не будут работать до 5 марта из-за риска распространения новых штаммов коронавируса.

Великобритания. В стране с населением в 67 миллионов человек уже сделано более 15 миллионов прививок от коронавируса.

Сейчас Великобритания на третьем месте в мире по количеству смертей от COVID. Всего за год от вируса здесь умерли 117 тысяч человек, а общее количество инфицирований составило более 4 миллионов человек.

В Великобритании очень высокая суточная смертность Фото из открытых источников

Новая Зеландия. По состоянию на середину февраля 2021 года некоторые страны вводят новые карантинные ограничения. К примеру, в Новой Зеландии закрывают крупнейший город – Окленд – из-за выявления трех больных COVID-19. Локдаун здесь продлится три дня – столько времени понадобится властям, чтобы провести тестирование и получить больше информации о масштабах распространения вируса. Более 1,7 млн жителей должны находиться дома и выходить только на работу и за продуктами. Въезд и выезд из города ограничен.

С самого начала пандемии Новая Зеландия быстро и решительно взялась за борьбу с коронавирусом и преуспела в этом. В стране с 5-миллионным населением заболели всего 2300 человек, а умерли 25 больных.

Чехия. Правительство страны продлило режим чрезвычайного положения на две недели. Так власти пытаются бороться с гигантским скачком смертности от CCOVID-19 и с перегрузкой больниц в октябре количество летальных исходов в 17-миллионной стране составляло 700, то теперь это аж 18 тысяч. Так она на втором месте в Европе по количеству новых больных.

Конечно, ни одной из стран до сих пор не удалось побороть пандемию. Однако ВОЗ сделала важный шаг в исследовании причин возникновения коронавируса. Так, экспедиция ВОЗ завершила работу в китайском городе Ухань, откуда началась пандемия осенью 2019 года. Согласно первым выводам, теория о лабораторном происхождении коронавирусе представляется неправдоподобной и не имеет четких подтверждений. Подробнее об этом можно прочитать в нашем большом материале по этой ссылке.

Новости по теме: Повторное инфицирование коронавирусом может быть намного тяжелее, чем первое, – главный санитарный врач

Новые мутации и их опасность

"Британская" мутация COVID. 14 декабря глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Эта мутация была названа на 70% более заразной, нежели другие ее виды. Через несколько дней в королевстве обнаружили еще два новых штамма.

Новые штаммы коронавируса сильнее того, с которого началась пандемия Фото из открытых источников

Мутация "британского" коронавируса началась в апреле в Швеции. Оттуда он пришел в Британию и закрепился – в ноябре около 25% заражений в Лондоне были новым вариантом коронавируса. А к середине декабря их стало более 65%.

По состоянию на 31 декабря новый штамм обнаружили во всем Соединенном Королевстве, с концентрацией в Лондоне. Далее он пришел в Данию, Австралию, Нидерланды, Португалию, Швейцарию, Пакистан.

"Южноафриканская мутация". Несколько вариаций этого штамма обнаружили также в Великобритании в конце декабря. Его назвали "южноафриканским", потому что он возник в ЮАР. Первые случаи заражений за пределами ЮАР были зафиксированы у британцев, контактировавших с инфицированными из африканской страны. Новый штамм COVID быстрее распространяется и имеет изменения в 17-ти характеристиках.

Ученые исследуют эффективность уже разработанных вакцин против новых вариантов вируса. И некоторые исследования показывают, что мутация E484K в южноафриканском штамме может помочь вирусу избегать антител. И все же, несмотря на появление новых мутаций, ученые утверждают, что вакцина защищает практически против всех видов коронавируса.

Подробнее о мутациях коронавируса и его новых штаммах читайте здесь, а об иммунитете к болезни и преимуществах прививки можно узнать из этого нашего материала.

Новости по теме: Мутация COVID-19: Три новых штамма коронавируса, которые пугают мир

Вакцинация в мире

По состоянию на февраль 2021 года в мире уже существует ряд вакцин против коронавируса. Сейчас мировые ученые оперативно работают над усовершенствованием вакцин, тогда как правительства многих стран уже начали массовую вакцинацию.

Самыми сильными признаны вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и Oxford-AstraZeneca. Первые две являются "РНК (мРНК)-вакцинами", умеющими использовать часть генетического кода вируса. Вместо того, чтобы вводить в организм слабый антиген, они учат клетки организма производить "протеин шипов коронавируса", который побуждает иммунную систему человека самостоятельно создавать антитела для борьбы с вирусом.

Вирусно-векторная вакцина Oxford-AstraZeneca создана в результате модификации обычного респираторного вируса, которым заражаются шимпанзе и добавление части генетического кода коронавируса. Ее уже используют в Великобритании, США, Мексике, Чили, Коста-Рика и Бразилии.

Еще две вакцины используют модифицированную версию вируса в качестве носителя для доставки небольшого фрагмента коронавируса. Это, скажем, русский вакцина Sputnik V. Его используют в Аргентине, Венесуэле, Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, Сербии.

flickr.com

Сейчас ученые проверяют еще и вакцину от Novavax, которая воспроизводит часть протеина шипов вируса для стимулирования иммунной системы. Между тем Великобритания уже приобрела 60 млн доз этой вакцины.

Существует и китайская вакцина CoronaVac, использующий традиционный метод введения деактивированной части вируса. Правда, она была эффективной лишь в 50,4%. Однако и ее утвердили для экстренного использования в группах высокого риска в Китае. Также ее планируют применять в Турции, Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Филиппинах и Украине.

Пока ВОЗ не советует делать вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna беременным женщинам. Сейчас данных о реакции на прививки у этой категории пациентов недостаточно, чтобы призвать женщин обязательно вакцинироваться. Также не делают привики люди, которые сейчас болеют коронавирусом, и дети, так как они имеют низкий риск заболевания.

Вакцинация в Украине. Массовые прививки в нашей стране должны начаться уже на этой неделе. Правда, саму вакцину еще не привезли, а украинцы несколько опасаются идти на вакцинацию. В правительстве говорят, что получили подтверждение на поставку 22 миллионов доз вакцины. В рамках программы COVAX в Украину привезут 8 миллионов бесплатных доз. Также есть сделки на приобретение 12 миллионов доз от компаний AstraZeneca и Novavax, а также 2 миллионов китайских вакцин от Sinovac.

Sinovac увеличила эффективность своей вакцины от коронавируса Фото из открытых источников

Новости по теме: В ЕС хотят вакцинировать от коронавируса всех желающих до конца лета

Глобальные последствия пандемии

Вероятно, свои главные последствия пандемия коронавируса еще принесет человечеству, потому что, как видим, она не собирается заканчиваться и исчезать.

Удаленная работа. В течение 2020 года все, кто мог перейти на удаленную работу из дома, сделали это и до сих пор остаются на "дистанционке". Это работники, чья деятельность не связана с непосредственным производством, медицинской или транспортной отраслью.

Это начало тенденции полного перехода на работу дома. Предприниматели видят, что можно не арендовать офис, а привлекать работников прямо из их домов и работа не пострадает.

Онлайн-покупки. Онлайн-магазины и службы доставки в течение 2020 года расцвели. Пока люди сидели дома, им развозили и разносили все что угодно – от кофе, пирожных и косметики до одежды, мебели и крупной техники.

Онлайн-обучение. В течение всего прошлого года страны по-разному пытались приспособиться к "простоям" в учебе, ведь все школы некоторое время были закрыты. Так большинство школ и вузов начали вести занятия онлайн, правда, младшие ученики все же сидели дома и не учились. Преподаватели использовали интернет для обмена материалами и проведения онлайн-конференций. То же происходило и в Украине. Подробнее об украинских реалиях в этой области читайте по этой ссылке.

Европейцы давно учатся дома, если хотят Фото из открытых источников

Падение количества туристических поездок. Если сравнивать пассажирские авиаперелеты, то в течение 2020 года по всему миру бронировали в 20 раз меньше билетов, чем до карантина. Количество туристов, путешествующих в другие страны, в прошлом году уменьшилось на 1 миллиард по сравнению с 2019 годом, а потери туристической отрасли составили 1,3 трлн долларов.

По данным Всемирной туристической организации ООН, из-за пандемии 2020 год стал худшим годом для мирового туризма. К уровню 2019 года туризм в мире вернется не раньше 2023 года.

Люди не планируют путешествия дальше, чем на месяц вперед, потому что боятся, что будет новый усиленный карантин. К тому же многие не хотят платить за тест на коронавирус ради туристической поездки или сидеть на самоизоляции в чужой стране.

Банкротство бизнеса. Малый и средний бизнес по всему миру понес колоссальные, невиданные доселе потери. Это касается ресторанов, кафе, точек уличной еды, кинотеатров, салонов красоты и спортивных залов.

Тысячи малых бизнесов закрылись в прошлом году Фото из открытых источников

В Украине ситуация также печальная – всего по стране зарегистрировано 1,91 миллиона физических лиц-предпринимателей. В 2020 году понесли высокие убытки из-за карантина 86% ФЛП. Каждый третий ФЛП потерял от 50 до 75% доходов и нарастил долги. В первые месяцы карантина закрывалось значительно больше ФЛП, чем возникало новых.

Кризис в медицинской отрасли. Больницы по всему миру работали и продолжают работать на износ. Медработники за этот год устали так, как никогда раньше в жизни. Многие из них пожертвовали своей жизнью ради борьбы с коронавирусом, а кто-то работал и работает круглосуточно, чтобы помогать людям.

Трудно передать словами, как устали медики Фото из открытых источников

Пандемия вызвала острый недостаток медикаментов, защитных масок, кроватей для "коронавирусных больных" и аппаратов искусственной вентиляции легких. Пока этот вопрос решен только в некоторых странах, а кое-где и медикаментов, и коек до сих пор не хватает.

Ухудшение состояния здоровья людей. Практически каждый стал меньше двигаться и больше есть – кто-то из-за того, что работает из дома и не тратит силы и энергию на поездки в офис, а кто-то просто "заедает" стресс реалий калорийными вкусностями.

В ВОЗ приравнивают распространение лишнего веса к эпидемии: почти 40% людей в мире сейчас переедают и имеют избыточные килограммы. А это может вызвать проблемы с сердцем, сосудами, почками и способствовать возникновению болезней, никак не связанных с коронавирусом, но вызванных длительным карантином и "засиживанием" людей дома.

Новости по теме: Масштаб пандемии коронавируса в Ухани был больше, чем считалось, – ВОЗ

Отношение людей к пандемии и изменение привычек

Массовые настроения. Трудно сказать обо всех – у каждого свое отношение к пандемии, и это нормально. Однако все же можно точно выделить два конкретных настроения человечества, независимо от страны. Первая – люди, безусловно, устали жить в "коронавирусных" реалиях: в постоянном стрессе, в потоке новостей, пропитанных статистикой смертей и заражений и страшных предсказаниях, в расплывчатых и иллюзорных прогнозам экспертов, в сомнениях относительно будущего.

Вместе с тем существует парадоксально противоположная тенденция – люди давно привыкли к ограничениям, вызванных годовым карантином, привыкли ходить в масках (не все, конечно, но большинство), привыкли к регулярным пролонгациям карантина, в недоступности некоторых видов развлечений и культурных мероприятий, проверок в аэропортах, измерения температуры, режима вынужденной самоизоляции, трудностей при перелетах и пересечения межгосударственных границ. Это довольно неутешительная сторона пандемии и мирового карантина, но приходится приспосабливаться, тем более, что, скорее всего, все это продлится еще столько же, а, может, и дольше.

Люди во всем мире устали от пандемии Фото из открытых источников

Изменение привычек в социуме. Это, наверное, наиболее абстрактное следствие пандемии, но наиболее значимое и наиболее ощутимое, такое, что повлияет на дальнейшее развитие общества.

Независимо от страны проживания люди стали реже проводить свободное время за пределами дома: в ресторанах, кинотеатрах, кофейнях, салонах красоты, бассейнах, ночных клубах, на культурных и спортивных мероприятиях.

Да, люди отвыкли от такого досуга, потому что сначала сектор развлечений просто не работал, а потом появились опасения получить инфекцию, а дальше правительства ввели жесткий карантин, поэтому это стало просто невозможно даже при желании. К тому же действуют правила социального дистанцирования.

Так постепенно одна привычка сменяется другой и люди начали банально больше сидеть дома – из-за дистанционной работы и доступности интернета, где всегда найдется место для виртуальных развлечений.

Новости по теме: В Ватикане выразили обеспокоенность усилением атеизма из-за пандемии

*************

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в нашей стране продлят до 30 апреля. При этом условия карантина могут изменяться. Речь идет об их смягчении и переходе к адаптивной форме. Но, скорее всего, и конец апреля – это далеко не окончательное завершение карантина.