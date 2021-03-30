Карантинные 8 тыс. грн: Кто и как может в Украине получить материальную помощь

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Оформить заявку можно через портал услуг "Дія"

В Украине увеличивается красная зона карантина – там вводят значительные ограничения, из-за которых страдает бизнес. Чтобы поддержать предпринимателей, правительство продолжило практику выплат 8000 грн материальной помощи ФЛП.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Помощь бизнесу в период карантина

В Украине увеличивается красная зона карантина – по состоянию на 29 марта противоэпидемические меры усилили в 11 регионах. Так, самая сложная ситуация в следующих регионах – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В такой ситуации правительство возобновило выплату денежных компенсаций для поддержки ФЛП и работников предприятий, пострадавших в результате усиления карантинных ограничений в красных зонах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что комплекс мер по поддержке людей и бизнеса будет реализован в сотрудничестве с органами местного самоуправления.

Он сообщил, что государство готово выплатить ФЛП и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в красных зонах, по 8 тысяч гривен.

"Мы также ожидаем, что кроме государственной поддержки, органы местного самоуправления введут для этих людей дополнительные выплаты. Это будет правильно и ответственно", – подытожил премьер.

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Как подать заявку

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что заявки на получение выплаты можно предоставить через портал государственных услуг "Дія". По его словам, по состоянию на сейчас речь идет об использовании такого механизма:

за счет средств из государственного бюджета выплачивается 8 тысяч гривен,

за счет местного бюджета – добавляется еще сумма, размер которой должен определить орган местного самоуправления.

Как получить услугу у приложении "Дія"

Авторизуйтесь в приложении через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ.

В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".

"Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.

Ожидайте уведомления о проработке заявления.

Как получить услугу на портале "Дія"

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе "Услуги" выберите Единовременная материальная помощь ФЛП и наемным работникам.

"Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Подтвердите свое текущее место работы.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.

Проверьте и отправьте заполненное заявление.

Ожидайте уведомления о начислении выплаты.

Как получить пособие по безработице

Эксперт в области трудового права, кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко рассказала, что в условиях пандемии коронавируса и введения очередного строгого локдауна десятки, а то и сотни тысяч украинцев теряют часть своего дохода или вовсе становятся безработными.

Человек, который ищет работу, может подать заявление о предоставлении статуса безработного.

Для этого нужно предъявить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документы об образовании, опыте работы, занятости или пребывания в трудовых отношениях;

трудовую книжку (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости);

военно-учетный документ для гражданина, уволенного со срочной военной службы.

Справка о размере заработной платы с 4 июля 2015 года уже не является обязательной для назначения пособия, поскольку все необходимые сведения о застрахованных лицах содержатся в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. В остальных случаях могут запросить и дополнительные документы.

Минимальный размер пособия на период карантина и в течение 30 календарных дней после его окончания составляет 1000 грн.

По состоянию на 2021 год, максимальный размер пособия по безработице составляет:

с 1 января – 9080 гривен,

с 1 июля – 9396 гривен;

с 1 декабря – 9924 гривни.

По словам эксперта, пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

первые 90 календарных дней – 100%;

в течение следующих 90 календарных дней – 80%;

в дальнейшем – 70%.

Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет, а для перемещенных лиц – 180 календарных дней.

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Изменения в законодательство

Сегодня народные депутаты на внеочередном заседании планируют рассмотреть законопроект № 5300 об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Документ зарегистрирован в парламенте 24 марта в ВР, инициатор – президент Украины.

Законопроектом предлагается обеспечить за счет средств государственного и местных бюджетов выплаты помощи застрахованным лицам, которые теряют часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мер.

Пособие застрахованным лицам выплачивается:

за счет средств Государственного бюджета Украины – в размере 8 тысяч гривен;

за счет средств местного бюджета – в размере, определенном решением органа местного самоуправления.

Выплату помощи застрахованным лицам планируют осуществлять на основании Заявления застрахованного лица, поданного им в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Застрахованное лицо будет иметь право обратиться с заявлением о выплате помощи застрахованным лицам в течение 30 дней со дня введения на территории соответствующей административно-территориальной единицы дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

В случае выявления недостоверных сведений, предоставленных застрахованным лицом, на основании которых было выплачено пособие, влияющих на право застрахованного лица на его получение, сумма помощи будет подлежать возврату застрахованным лицом в государственный бюджет Украины и соответствующий местный бюджет в определенном Кабинетом Министров порядке.

В случае принятия Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако до этого документ должны принять в целом, подписать глава ВРУ и президент Украины, опубликовать в печатном СМИ.