Карантинная помощь в Украине: Кому выплатят 8 тыс. грн и как подать заявку

Подать заявку на получение государственной помощи можно через приложение "Дія"

В Украине продолжается адаптивный карантин – более 10 регионов находятся в красной зоне, где действуют значительные ограничения предпринимательской деятельности. Чтобы поддержать ФЛП, которые вынуждены временно прекратить свою работу, правительство возобновило государственные карантинные выплаты.

Кто и как может получить помощь от государства в период строгого карантина, рассказываем подробнее.

Кто может рассчитывать на помощь

На днях вступил в силу закон о предоставлении финансовой помощи предпринимателям. Согласно документу, застрахованы физические лица-предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантинных ограничений в красных зонах, на основании самостоятельного обращения получат из государственного бюджета единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.

Впоследствии, Кабинет Министров определил список физических лиц-предпринимателей и наемных работников, которые смогут получить такую помощь от государства.

Следовательно, согласно постановлению №329, государственная помощь предусматривается для ФЛП и наемных работников, которые задействованы в таких видах деятельности:

розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;

другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;

розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;

розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;

розничная торговля железными изделиями, строительными, материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;

розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;

розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;

розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах;

розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах;

розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;

розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;

розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;

розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;

розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;

розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

розничная торговля другими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;

розничная торговля подержанными товарами в магазинах;

розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;

розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;

другие виды розничной торговли вне магазинов;

деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания;

поставка готовых блюд для событий;

обслуживание напитками;

демонстрация кинофильмов;

организация конгрессов и торговых выставок;

театральная и концертная деятельность;

деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;

функционирование театральных и концертных залов;

функционирование библиотек и архивов;

функционирование музеев;

функционирование спортивных сооружений;

деятельность спортивных клубов;

деятельность фитнес-центров;

функционирование аттракционов и тематических парков;

организация других видов отдыха и развлечений;

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

деятельность по обеспечению физического комфорта.

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Как получить помощь

Чтобы получить государственную помощь, как и в декабре прошлого года, предприниматели и наемные работники должны зарегистрироваться и подать заявку на портале или через приложение "Дія".

Для получение выплат через портал "Дія" следует:

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе "Услуги" выбрать "Единовременная материальная помощь ФЛП и наемным работникам".

Портал проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда на соответствие условиям получения помощи.

В заявлении указать: Ф.И.О., дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта.

Указать адрес регистрации.

Добавить номер банковского счета по стандарту IBAN.

Проверить и отправить заполненное заявление.

Ожидать уведомления о начислении выплат.

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Чтобы получить средства через приложение "Дія" надо:

Войти в приложение и выбрать раздел "Услуги", нажать на "Единовременное пособие". Система проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда.

Ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN.

Ожидать оповещения о проработке заявления.

Подать заявление на получение госпомощи надо в течение 30 дней со дня ужесточения в регионе карантинных ограничений.

Выплаты будут начислять:

За счет средств из государственного бюджета выплачивается 8 тысяч гривен.

За счет местного бюджета добавляется еще сумма, размер которой должен определить орган местного самоуправления.

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Кто не получит компенсации

Среди наемных работников не получат компенсаций те, кто работает по совместительству и чья зарплата за последние три месяца превышает 30 тысяч грн. Также на выплаты не смогут претендовать сотрудники, чей работодатель не уплатил ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала.

Среди ФЛП компенсацию не получат предприниматели, государственная регистрация которых составляет менее трех месяцев и те, кто оплатил ЕСВ меньше чем за шесть месяцев.

Кроме того, выплаты не предусмотрены для лиц, чья деятельность не попала под ограничения и случаи, когда ФЛП являются наемными работниками.