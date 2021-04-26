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Карантин на майские праздники, признание геноцида армян и годовой тариф на газ: Главное за выходные

Авария на ЧАЭС, которая случилась 35 лет назад, унесла жизни многих людей и поделила жизнь страны на "до" и "после"

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Пасха при карантинных условиях dw.com

В правительстве рассказали, какие карантинные ограничения будут действовать в Украине на майские праздники. К тому же, после Вербного воскресенья, которое верующие восточного обряда отметили 25 апреля, в Госпродпотребслужбе заявили о намерении властей пересмотреть правила посещения церквей на Пасху.

Среди прочего – стал известен годовой тариф на газ в некоторых регионах.

И сегодня в Украине – 35-годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, тогда произошла самая масштабная техногенная катастрофа.

О главных новостях утра 26 апреля рассказываем подробнее.

Карантин на майские праздники в Украине

На майские праздники Кабинет министров не будет менять модель адаптивного карантина в Украине, однако украинцев призывают проявить ответственность и избегать массовых скоплений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на следующей неделе красную зону могут покинуть еще несколько областей.

Так, Львовская область в понедельник, 26 апреля, покинет красную зону карантина. В регионе будут действовать ограничения желтого уровня эпидемической опасности.

В воскресенье, 25 апреля, Одесская область вышла из красной зоны карантина и перешла к желтой.

Местные власти Киева могут принять решение о выходе города из локдауну уже на этой неделе.

В этом году снова будем отмечать Пасху в условиях карантина Zaxid.net

А тем временем глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что в красных зонах карантина власть запретит посещение церквей в период пасхальных праздников. Такое решение принято в связи с несоблюдением ограничений прихожанами на Вербное воскресенье.

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 26 апреля в Украине выявили 2 030 333 случая коронавируса, 1 579 438 человек выздоровели, 42 518 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 5062 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника. За сутки умерло 195 человек, выздоровело – 6910 пациентов, госпитализирован 2061 человек.

В мире по состоянию на утро 26 апреля обнаружили 147 809 197 случаев коронавируса, 125 360 148 человек выздоровели, 3 122 919 – умерли.

США признали геноцид армян

Президент США Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Об этом говорилось в его заявлении ко Дню памяти жертв Геноцида армян 24 апреля, которое размещено на сайте Белого дома.

Джо Байден Фото из открытых источников

А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что его страна полностью отвергает это "популистское" заявление.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заявления президента США Джо Байдена заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и выразил соболезнования их потомкам. Он заявил о попытках определенных кругов политизировать события 1915 года.

Компенсация в случае смерти или инвалидности после прививки

Кабинет министров установил размер компенсаций за смерть или получение группы инвалидности после вакцинации от коронавируса.

Если человек умрет из-за вакцинации от коронавируса, то членам его семьи, родителям или иждивенцам заплатят более 1,7 миллиона гривен.

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Годовой тариф на газ

С 1 мая 2021 года украинские потребители по всей стране смогут перейти на годовой тариф на газ. В ближайшие дни такой тариф должны представить все поставщики, в то же время, некоторые уже начали публиковать цены.

По состоянию на воскресенье, 25 апреля, как минимум четыре компании уже представили свои годовые тарифы на газ от 7,99 до 13,5 грн за кубометр с НДС и транспортировкой.

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Где смотреть вещание каналов 112, ZIK, NEWSONE

На днях ряд пользователей из Украины столкнулись с недоступностью YouTube-каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. На телеканалах пояснили, что это связано с тем, что YouTube лишил украинских пользователей доступа к этим каналам из-за ежедневных запросов от Офиса президента Украины.

Да, "Первый Независимый" расширил свое вещание еще на три YouTube-площадки.

112 UA TV

Подписаться на канал здесь:

https://www.youtube.com/channel/UC4E1saS-ht-eZ9gZWW8Sx9g?sub_confirmation=1

ZIK UA TV

Подписаться на канал здесь:

https://www.youtube.com/channel/UCill2Ekj5IGEGJzTo2R12xw?sub_confirmation=1

NEWSONE UA TV

Подписаться на канал здесь:

https://www.youtube.com/channel/UCR5PTr2q9lfZ4SldOqnv0uQ?sub_confirmation=1

"Динамо" чемпион Украины по футболу

Киевский клуб "Динамо" оформил досрочное чемпионство в украинской Премьер-лиге по футболу сезона 2020/2021 года.

ФК " Динамо" Twitter / FC Dynamo Kyiv

В матче 23 тура киевляне уверенно победили "Ингулец" со счетом 5:0. Голами отметились Артем Беседин, Илья Забарный, Денис Попов, а также дважды Виктор Цыганков. Таким образом "Динамо" набрало 58 очков.

Годовщина аварии на ЧАЭС

35 лет назад в Украине произошла крупнейшая техногенная авария – взрыв на Чернобыльской атомной электростанции.

О предпосылках трагедии, ее переломном значении для всего мира и эхе, которое она вызвала на долгие столетия, читайте здесь.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате провокационных обстрелов нет.

По состоянию на утро 26 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня дождливо почти на всей территории Украины. На западе Украины сегодня дожди, днем от +7 до +10, ночью от -3 до +5. На севере тоже ожидаются осадки, днем от +7 до +10, ночью от 0 до -3. В центральной части днем от +8 до +12, ночью от +3 до +5.

Прогноз погоды на 26 апреля Укргидрометцентр

На востоке Украины без осадков в Донецкой и Луганской областях, днем от +11 до +14, ночью от +3 до +5. На юге дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях, днем от +11 до +14, ночью от +3 до +6.

В Киеве ожидается небольшой дождь, днем от +8 до +10, ночью от 0 до -2.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал комментарий народного депутата Украины V-VII созывов Елены Бондаренко о вероятном пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Бондаренко: Якщо б Зеленський поїхав в Москву, - це було б початком кінця війни, але ...

???? Бондаренко: Якщо б Зеленський поїхав в Москву, - це було б початком кінця війни, але ... ➡️ Читайте нас в Telegram t.me/zik_ua

Опубликовано Телеканал ZIK Пятница, 23 апреля 2021 г.

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