Карантин на майские праздники, признание геноцида армян и годовой тариф на газ: Главное за выходные

Авария на ЧАЭС, которая случилась 35 лет назад, унесла жизни многих людей и поделила жизнь страны на "до" и "после"

Пасха при карантинных условиях dw.com

В правительстве рассказали, какие карантинные ограничения будут действовать в Украине на майские праздники. К тому же, после Вербного воскресенья, которое верующие восточного обряда отметили 25 апреля, в Госпродпотребслужбе заявили о намерении властей пересмотреть правила посещения церквей на Пасху.

Среди прочего – стал известен годовой тариф на газ в некоторых регионах.

И сегодня в Украине – 35-годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, тогда произошла самая масштабная техногенная катастрофа.

О главных новостях утра 26 апреля рассказываем подробнее.

Карантин на майские праздники в Украине

На майские праздники Кабинет министров не будет менять модель адаптивного карантина в Украине, однако украинцев призывают проявить ответственность и избегать массовых скоплений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на следующей неделе красную зону могут покинуть еще несколько областей.

Так, Львовская область в понедельник, 26 апреля, покинет красную зону карантина. В регионе будут действовать ограничения желтого уровня эпидемической опасности.

В воскресенье, 25 апреля, Одесская область вышла из красной зоны карантина и перешла к желтой.

Местные власти Киева могут принять решение о выходе города из локдауну уже на этой неделе.

В этом году снова будем отмечать Пасху в условиях карантина Zaxid.net

А тем временем глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что в красных зонах карантина власть запретит посещение церквей в период пасхальных праздников. Такое решение принято в связи с несоблюдением ограничений прихожанами на Вербное воскресенье.

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 26 апреля в Украине выявили 2 030 333 случая коронавируса, 1 579 438 человек выздоровели, 42 518 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 5062 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника. За сутки умерло 195 человек, выздоровело – 6910 пациентов, госпитализирован 2061 человек.

В мире по состоянию на утро 26 апреля обнаружили 147 809 197 случаев коронавируса, 125 360 148 человек выздоровели, 3 122 919 – умерли.

США признали геноцид армян

Президент США Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Об этом говорилось в его заявлении ко Дню памяти жертв Геноцида армян 24 апреля, которое размещено на сайте Белого дома.

Джо Байден Фото из открытых источников

А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что его страна полностью отвергает это "популистское" заявление.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заявления президента США Джо Байдена заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и выразил соболезнования их потомкам. Он заявил о попытках определенных кругов политизировать события 1915 года.

Компенсация в случае смерти или инвалидности после прививки

Кабинет министров установил размер компенсаций за смерть или получение группы инвалидности после вакцинации от коронавируса.

Если человек умрет из-за вакцинации от коронавируса, то членам его семьи, родителям или иждивенцам заплатят более 1,7 миллиона гривен.

Годовой тариф на газ

С 1 мая 2021 года украинские потребители по всей стране смогут перейти на годовой тариф на газ. В ближайшие дни такой тариф должны представить все поставщики, в то же время, некоторые уже начали публиковать цены.

По состоянию на воскресенье, 25 апреля, как минимум четыре компании уже представили свои годовые тарифы на газ от 7,99 до 13,5 грн за кубометр с НДС и транспортировкой.

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Где смотреть вещание каналов 112, ZIK, NEWSONE

На днях ряд пользователей из Украины столкнулись с недоступностью YouTube-каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. На телеканалах пояснили, что это связано с тем, что YouTube лишил украинских пользователей доступа к этим каналам из-за ежедневных запросов от Офиса президента Украины.

Да, "Первый Независимый" расширил свое вещание еще на три YouTube-площадки.

112 UA TV

Подписаться на канал здесь:

https://www.youtube.com/channel/UC4E1saS-ht-eZ9gZWW8Sx9g?sub_confirmation=1

ZIK UA TV

Подписаться на канал здесь:

https://www.youtube.com/channel/UCill2Ekj5IGEGJzTo2R12xw?sub_confirmation=1

NEWSONE UA TV

Подписаться на канал здесь:

https://www.youtube.com/channel/UCR5PTr2q9lfZ4SldOqnv0uQ?sub_confirmation=1

"Динамо" чемпион Украины по футболу

Киевский клуб "Динамо" оформил досрочное чемпионство в украинской Премьер-лиге по футболу сезона 2020/2021 года.

ФК " Динамо" Twitter / FC Dynamo Kyiv

В матче 23 тура киевляне уверенно победили "Ингулец" со счетом 5:0. Голами отметились Артем Беседин, Илья Забарный, Денис Попов, а также дважды Виктор Цыганков. Таким образом "Динамо" набрало 58 очков.

Годовщина аварии на ЧАЭС

35 лет назад в Украине произошла крупнейшая техногенная авария – взрыв на Чернобыльской атомной электростанции.

О предпосылках трагедии, ее переломном значении для всего мира и эхе, которое она вызвала на долгие столетия, читайте здесь.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате провокационных обстрелов нет.

По состоянию на утро 26 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня дождливо почти на всей территории Украины. На западе Украины сегодня дожди, днем от +7 до +10, ночью от -3 до +5. На севере тоже ожидаются осадки, днем от +7 до +10, ночью от 0 до -3. В центральной части днем от +8 до +12, ночью от +3 до +5.

Прогноз погоды на 26 апреля Укргидрометцентр

На востоке Украины без осадков в Донецкой и Луганской областях, днем от +11 до +14, ночью от +3 до +5. На юге дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях, днем от +11 до +14, ночью от +3 до +6.

В Киеве ожидается небольшой дождь, днем от +8 до +10, ночью от 0 до -2.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал комментарий народного депутата Украины V-VII созывов Елены Бондаренко о вероятном пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Вместо бонуса

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