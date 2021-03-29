Каменная могила, Ботиевская ВЭС и Молочный лиман: Топ мест, где стоит побывать на Запорожье

Обзор достопримечательностей от Бердянска и Кирилловки до усадьбы Попова

Усадьба дворянина Попова в городе Васильевка Запорожской области Фото из открытых источников

Запорожье – город, который когда-то был оплотом вольного казачества. Сегодня здесь можно увидеть археологические памятники, пещеры и острова. Также это областной центр с развитой промышленностью.

В Запорожской области тоже есть на что посмотреть. Это регион, где сосредоточены достопримечательности возраста до нашей эры, усадьбы ХІХ века, а также водится редкая рыба в лиманах. Так что, куда и как стоит путешествовать по Запорожской области, читайте далее в нашем материале.

Усадьба Попова

Известный памятник архитектуры XIX века расположен в городе Васильевка Запорожской области. Сейчас это дворцово-парковый ансамбль. Когда-то современные земли подарила императрица Екатерина II русскому генералу Василию Попову. Именно в его честь назвали город.

Средства на строительство комплекса выделил внук В. Попова. Замок возводили 20 лет – от 1864 до 1884. Для этого использовали красный кирпич. Так появилась самая большая усадьба в готическом и мавританском стиле на территории Восточной Украины. Авторы проекта неизвестны. Предполагают, что их было несколько.

Во времена большевиков усадьбу изувечили. Владелец усадьбы в ХХ в. Юрий Попов успел вывезти только один вагон вещей. Книги библиотеки, скульптуры, картины уничтожили. Кое-что просто похитили. Советская власть проводила определенные реконструции замка, но стены сохранились. До нас дошли два флигеля, дозорная башня и конюшня. Внутри осталась мраморная лестница. С 1993 года здесь работает музей. В нем можно увидеть документы прошлого, макеты-реконструкции Дворца, картины местных художников, и тому подобное.

Усадьба Попова в Запорожской области Фото из открытых источников

Национальный историко-археологический заповедник Каменная Могила

Уникальный памятник расположен вблизи пгт Мирное Мелитопольского района, в пойме р. Молочная. Его площадь – 1,3 гектара, а высота холма 12 метров. Каменная Могила - это остатки песчаника со дна Сарматского моря. Оно было здесь около 12-14 миллионов лет назад. Когда вода отошла, массив осел и раскололся на разные обломки.

На протяжении тысячелетий в холме образовывались гроты и пещеры. Люди превратили их в священное место. Сейчас здесь есть более 60 пещер и гротов, где предположительно с ХХІІ в. до н. э. древние люди поклонялись своим богам. В рисунках Каменной Могилы сосредоточено доисторическое скальное искусство. Туристы могут увидеть изображения бизонов, оленей, людей на камнях. Комплекс петроглифов превышает 1000 знаков. Кроме того, памятник исключителен из-за курганоподобного скального выхода посреди степи.

Елисеевский пегматитовый карьер

Является геологическим памятником местного значения. Карьер расположен на территории Приморского района, в селе Елисеевка. Он имеет площадь около 5 га. Его начали разрабатывать в начале ХХ века. Здесь добывали пегматит – натуральный камень.

Также были другие минералы: каситерит, танталит и берилл. Всего встречалось более 150 видов. Считается, что некоторым геологическим породам более четырех миллиардов лет. Добывающие работы вели до 1972 года. Сейчас карьер затоплен водой. Образовалось два больших озера глубиной около 20 метров. Высота берегов местами достигает 40 метров. Рядом с озерами есть платный пруд, где водятся караси, карпы и белые амуры.

Елисеевский карьер в селе Елисеевка Запорожской области Фото из открытых источников

Бердянские маяки

Нижний Бердянский маяк расположен недалеко от г. Бердянск. Является одним из 5 рабочих маяков на Азовском море. Он указывает путь в Бердянский залив. Его начали строить в 1838 году. Керосиновые лампы были источником света. Маяк – это восьмигранная каменная башня белого цвета с оранжевой полосой посередине.

Он имеет высоту 23 м. Под конец XIX в. электрические лампы вытеснили керосиновые. Также установили паровой гудок, чтобы подавать сигналы во время снегопадов и туманов. Стоит отметить, что есть еще один маяк - Верхний Бердянский. Его построили в 1877 году. Он был нужен как ориентир для судов в заливе. Оба маяка работают до сих пор.

Бердянск

Основали как торговый город. Здесь также есть лечебные грязи. Кроме того, в городе сосредоточено несколько достопримечательностей, которые принесли Бердянску славу курортного города.

Бердянская коса. Является жемчужиной города. Именно здесь сосредоточено немало современных гостиниц и баз отдыха. В то же время эта территория соединена с первозданной природой. Здесь растет более 300 видов растений. Также можно увидеть разных птиц: уток, куликов, цапель.

Елисеевский карьер в селе Елисеевка Запорожской области Фото из открытых источников

Зоопарк "Сафари". Открыли в 2009 году. Имеет площадь 2,5 гектара. Здесь обитает около 70 видов животных. Можно увидеть уникальных: амурских леопардов, страусов, тигров. На территории высадили более 6 тысяч видов растений.

Зоопарк "Сафари" в г. Бердянск Фото из открытых источников

Приморская площадь. Является местом сосредоточения кафе, дискотек и баров, ночных клубов. Также есть различные возможности для отдыха: катание на лодках и катамаранах, полет с парашютом и тому подобное. Именно здесь расположен уникальный памятник бычку-кормильцу.

Памятник бычку кормильцу в Бердянске Фото из открытых источников

Молочный лиман

Лиман расположен в пределах Приазовского и Мелитопольского районов. Это затопленная нижняя часть долины р. Молочная водами Азовского моря. С ним лиман соединяет лишь один пролив, который часто заиливается из-за штормов. В последние годы уровень воды катастрофически падал, но в 2019 г. восстановили промоину.

Вдоль берегов живут люди. Здесь есть рекреационные учреждения: детские лагеря и базы отдыха. Весной на берегах лимана можно увидеть более 10 тысяч водоплавающих птиц. Есть краснокнижные растения и животные. В 1960-х годах вылов рыбы составлял 290 тонн в год. На протяжении многих лет ее уровень в воде уменьшался. Лишь в 2020 г. в лиман зашло рекордное количество пелингаса, а сама экосистема акватории начала свое восстановление благодаря новому искусственному каналу.

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Озеро Молочный Лиман в Запорожской области kolokray

Какие другие места ждут туристов в Запорожской области

Кирилловка. В этом поселке городского типа расположена Федотова коса. Это часть курортного комплекса длиной 25 км. Также здесь расположен аквапарк "Остров сокровищ" и дельфинарий. Коса плавно переходит в Азово-Сивашский национальный природный парк.

Федотова коса в пгт. Кирилловка с высоты птичьего полета Фото из открытых источников

Усадьба дворян Миклашевских. Расположена в селе Беленьком. Ее возвели в конце XIX века в стиле неоренессанас. Сейчас здесь работает церковь Николая Чудотворца, а также школа.

Усадьба Миклашевских в селе Беленьком Запорожской области Укринформ

Ботиевская ветровая электростанция. Расположена в с. Ботиево. Входит в 5 крупнейших ВЕС Цетральной и Восточной Европы. Длина одной лопасти достигает 55 метров. Общая высота конструкции почти 150 метров. Пейзажи с ветряными мельницами довольно схожи с теми, которые находятся в германских землях Шлезвиг-Гольштейн.

Ботиевская ВЭС в Запорожской области Фото из открытых источников

Напоминаем, что раньше выходил материал о Запорожье, в котором рассказывается об уникальном музее ретро-автомобилей "Фаэтон", 700-летнем дубе и достопримечательности времен египетских пирамид.

Также есть материал об Одесской области, где можно прочитать о дворце человека-волка, крупнейшей крепости в Украине и подземных церквях.