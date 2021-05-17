Как растаможить авто в Украине: Новые правила перерегистрации "євроблях"

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На растаможку авто украинцам дали 6 месяцев, участникам АТО/ООС - 9 месяцев

На днях вступили в силу законы, в которых прописаны новые условия растаможки автомобилей на европейских номерах. В документах прописаны сроки перерегистрации и формула расчета.

Подробнее о главных положениях законов и о деталях перерегистрации авто в Украине рассказываем далее.

Новые условия растаможки авто

С 15 мая в Украине вступили в силу законы о новых правилах растаможки "евроблях", ввезенных в Украину до 2021 года. Однако действовать правила начнут через месяц - с 15 июня. Условия прописаны в законах о внесении изменений в Налоговый (№ 1402-IX) и Таможенный (№ 1403-IX) кодексы.

Согласно документам, автомобили бывшие в употреблении с европейской регистрацией старше 5 лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Для льготной легализации автомобиля из Европы украинцам дали 180 дней (6 месяцев) с момента вступления в силу закона 4644-д (начинать процесс можно через месяц).

Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней (9 месяцев).

По льготному механизму владелец может растаможить один автомобиль одной категории.

Стоимость растаможки авто в Украине

В законе прописана новая формула расчета - "Ставка = Ставка Базовая + Ve + Fe". Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя. Стоимость авто не учитывается.

Базовая ставка - ставка налога в евро за один автомобиль, определяется, исходя из количества лет, прошедших с года изготовления до года определения ставки налога, и составляет:

0...9 лет - 0 Евро;

10 лет - 25 евро;

11 лет - 50 евро;

12 лет - 75 евро;

13 лет - 100 евро;

14 лет - 125 евро;

15 лет и более - 150 евро.

Ve - ставка налога в евро за 1 автомобиль, определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в кубических сантиметрах на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. см (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 2001 куб. см до 3000 куб. см (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 3001 куб. см до 4000 куб. см (включительно);

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 4001 куб. см до 5000 куб. см (включительно);

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5000 куб. см.

Fe - ставка налога в евро за один автомобиль, составляет:

0,0 евро за бензиновый или гибридный двигатель;

100,0 евро за дизельный двигатель.

Чтобы проверить свои расчеты, можно воспользоваться калькулятором стоимости при оформлении на сайте Гостаможни.

Как растаможить авто - пошаговая инструкция

Перерегистрация "европейского" автомобиля происходит в несколько этапов:

1. Снятие авто с учета. Для этого нужно найти владельца транспортного средства. Соответствующая информация содержится в техпаспорте. Это может быть как физическое лицо, так и юридическое, также там прописан адрес владельца. По этим данным можно найти владельца транспортного средства, сказать ему, что у вас есть желание снять автомобиль с учета и получить следующие документы:

Документ, подтверждающий, что авто снято с учета.

Договор купли-продажи (купчая) - документ, подтверждающий право собственности на авто, и он обязателен при растаможке авто.

2. Прохождение сертификации. Чтобы получить сертификационную справку, должны быть выполнены следующие условия:

Авто должно быть без повреждений - стекло и фары должны быть целыми, а все лампочки - работать.

На лобовом стекле и на двух передних боковых стеклах не должно быть тонировки.

В авто должны быть все ремни безопасности, которые предусмотрены конструкцией машины.

А также необходимым условием является соответствие стандарту Евро-2 и наличие катализатора и разъема OBD.

3. На третьем этапе заключается договор с брокером.

Для этого нужно: