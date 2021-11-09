Как попасть в сказку: Топ европейский городов, где зимняя атмосфера согреет от холода

Загадочные улицы Стокгольма и рождественские ярмарки Гамбурга

Зима в Праге Фото из открытых источников

Ноябрь – последний месяц осени. В Украине столбик термометра медленно опускается ниже нуля. Скоро на деревьях совсем не останется листвы и пойдет снег. А это будет означать только одно – наступила зима. В это время года многие прячутся под теплыми одеялами.

В то же время другие ищут лучшие места за границей, чтобы провести холодные дни в особой атмосфере. Лучше всего для этого подходят города Европы. Куда ж отправиться в декабре, чтобы попасть в зимнюю сказку, читайте далее в нашем материале.

Церматт – Зимняя сказка для лыжников

Община, курорт, центр зимнего спорта и альпинизма одновременно – именно так можно описать швейцарский городок Церматт. Он расположен в Пеннинских Альпах, недалеко от границы с Италией. Здесь вы увидите сразу несколько гор высотой более четырех тысяч метров. Будет и самая высокая вершина Швейцарии пик Дюфур, 4634 м. Не стоит забывать и о горе Матергорн.

Особый колорит придает река Маттерфиспа, которая питается от второго по размерам альпийского ледника Горнер. Зимой здесь можно кататься на санках и преодолевать небольшие маршруты пешком – например, от Блаухерда к Флухальпу.

Ближайший аэропорт – Цюрих Клотен.

Авиа: от 1661 грн за билет из Киева в одну сторону.

Отели: от 2520 грн за номер двоих с завтраком.

Прага – шоппинг и прогулки

Является столицей и крупнейшим городом Чехии. Если вы еще не знаете, где отдохнуть этой зимой, стоит выбрать это направление. На новогодние праздники здесь царит особая атмосфера. Большинство интереснейших достопримечательностей сосредоточены в историческом центре. Это Пражский град с собором Святого Вита, Староместская площадь с доминантным костелом Божьей Матери перед Тыном и ратуша.

Большое количество праздничных подарков вы сможете приобрести на Вацлавской площади. На ней есть немало магазинов разнообразных мировых брендов. Кроме того, на маленьких рынках вы сможете найти антиквариат.

Авиа: от 755 грн из Киева.

Отели: от 1874 грн за номер на двоих с завтраком.

Прага на новогодние праздники Фото из открытых источников

Стокгольм – Новый год в стиле зимнего барокко

Крупнейший город Швеции. Крупный культурный и экономический центр, который является одновременно столицей страны. Всю зимнюю красоту здесь можно почувствовать с первым снегом. Старинные здания, улицы и многочисленные острова укрываются белым одеялом.

В Стокгольме вы получите возможность покататься на коньках в Васапаркен и провести время как можно лучше на горном курорте Хаммарбюбакен. А еще вашему вниманию будут архитектурные памятники Старого города, Королевский дворец в стиле барокко и многое другое.

Авиа: от 422 грн из Киева.

Отели: от 1232 грн за двухместный номер с завтраком.

Гамбург – праздничная иллюминация, которая поднимает настроение

Является вторым городом по численности населения в Германии. Именно здесь расположено крупнейшее издательство Европы – Грунер и Ягр АГ. В городе можно увидеть десятки университетов и около 60 музеев. А еще есть 45 театров, зоопарк и ботанический сад.

Зима в Гамбурге довольно мягкая. Время от времени идет снег. Лучше всего сюда приезжать в период с декабря по январь. Вы еще увидите праздничную иллюминацию и сможете насладиться прогулкой у озера Альстер и купить новогодние подарки с немалыми скидками на рождественских ярмарках.

Авиа: от 634 грн из столицы.

Отели: от 1780 грн за номер для двоих с завтраком.

Город Гамбург во время зимних праздников Фото из открытых источников

Таллинн – сказка с историческими достопримечательностями и глинтвейном

Крупнейший город и главный порт Эстонии. Впервые упоминается еще в 1154 году. Это главная культурная ячейка страны. Здесь вас будут ждать театры, музеи и многие другие заведения. А исторический центр в зимнее время поможет вам перенестись в настоящую сказочную атмосферу. Кроме того, он является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сеть переулков, средневековых домов, площадь Вана Тург – одни из лучших мест, чтобы встретить новогодние праздники. А еще будет уникальная возможность поужинать в ресторанах с открытыми каминами, в которых часто подают глинтвейн и горячий шоколад.

Авиа: от 697 грн из столицы.

Отели: от 1056 грн за двухместный номер с завтраком.

Эдинбург – город ночных огней

Является вторым по величине городом Шотландии и ее столицей одновременно. Летом в нем проходит ежегодный Эдинбургский фестиваль. Именно в это время здесь больше всего туристов. Также в городе вас будут ждать десятки музеев, замки и старинная архитектура.

Зимой в Эдинбурге случаются сильные порывы ветра, но это не мешает атмосфере празднования. Город открывает всю свою красоту ночью – улицы освещены огнями. Кроме того, можно увидеть немало таинственных уголков.

Авиа: от 485 грн из Киева.

Отели: от 1482 грн за двухместный номер с завтраком.

Брюгге – зима, как в Венеции

Расположен в Бельгии. Является столицей провинции Западная Фландрия. В средневековье в этом городе насчитывалось больше жителей, чем сейчас. В декабре столбик термометра колеблется вокруг нуля. И это тот период, когда стоит приехать в город.

Здесь будет проходить рождественская ярмарка, которая принесет много положительных эмоций. В воздухе будет царить запах горячего шоколада, свежих вафель и глитнвейна. Повсюду будут декорации, улучшающие ваше настроение.

В городе вас ждет немало интересных достопримечательностей. Это ратуша в готическом стиле, известные куранты на площади XIV века. А еще здесь вы увидите 54 разных моста. Благодаря многочисленным водным путям Брюгге называют "Венецией Севера".

Лететь нужно в Брюссель, а дальше ехать междугородним транспортом.

Авиа: от 394 грн из Киева.

Отели: от 1859 грн с завтраком.

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Рождественские ярмарки в Брюгге Фото из открытых источников

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