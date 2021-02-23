Как "объехать" закон: Зачем Украине растаможка "евроблях" за 1 тысячу евро

Парламент хочет окончательно решить вопрос "евробляхеров" Фото из открытых источников

Как будет работать нововведение от парламента и президента, пока неизвестно, но многие украинские автовладельцы выступили категорически против

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, предусматривающие льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией.

Народные депутаты поддержали законопроекты, которые обещают дешевую растаможку автомобилей. Казалось бы, этого долго ждали и такое нововведение просто не может негативно повлиять на настроения "евробляхеров". Однако не все так просто.

Далее рассказываем о подробностях парламентской инициативы по льготной растаможке автомобилей, привезенных из-за границы с европейскими номерами, которые еще называют евробляхами.

Что предусматривает законодательная инициатива

18 февраля нардепы поддержали в первом чтении два законопроекта, обещающие дешевую растаможку автомобилей – 4643-д и 4644-д.

Главный лейтмотив этих документов прост – уменьшение таможенных расходов держателей "евроблях" до 1000 евро и фиксация этой суммы без дальнейших изменений.

В целом оба законопроекта предлагают льготную ставку растаможки автомобилей, въехавших на территорию Украины до 31 декабря 2020 года, на уровне не выше 1000 евро.

Фото из открытых источников

Кроме этого, документы предусматривают следующее:

Может быть растаможено одно авто одной категории на одного человека (к примеру, одна легковушка, один грузовик, один прицеп).

Под действие закона попадут все транспортные средства с европейской регистрацией, которые произведены после 1995 года, соответствуют экологическим стандартам не ниже Евро-2 и не были завезены из России или с временно оккупированных территорий.

На льготное таможенное оформление предлагается выделить 180 дней с момента вступления закона в силу.

Формула растаможки не зависит от стоимости машины, учитывается лишь ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка стоимости растаможки будет варьироваться от нуля до 150 евро. А для двух третей стоимость растаможки не будет превышать 1000 евро.

Для расчета акциза учтут возраст автомобиля, тип и объем двигателя:

Ставка = базовая ставка + Vе + Fе

В зависимости от возраста авто ставка колеблется от 0 до 150 евро (за авто в возрасте до девяти лет – ставка 0). От объема двигателя ставки (Vе) будут варьироваться от 0,25 до 0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя.

Vе – это ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5000 куб. сантиметров.

Fе – это ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, составляющего:

для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом, – 0 евро (электрокары и гибридные автомобили);

для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем), – 100 евро;

для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими), – 0 евро.

Кроме этого, придется уплатить такой штраф (на выбор):

а) вывезти авто обратно за границу, не растаможивая его, и оплатить 8500 гривен штрафа;

б) продолжить процедуру растаможки, уплатив те же 8500 гривен административного наказания.

Тем временем парламентскую инициативу поддержал и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных в Украину недорогих автомобилей, а с другой стороны – защитит экологию от вредных выбросов, а также позволит провести государственную регистрацию авто.

В Офисе президента подсчитали, что указанные законы помогут растаможить более 500 000 автомобилей.

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История вопроса с "евробляхами"

Вопрос о законодательном урегулировании растаможки автомобилей с "еврономерами" – давний. В 2018 году в Украине приняли два закона, которыми планировалось разобраться со схемой "евроблях": ЗУ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" и ЗУ "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Одним документом была введена новая формула расчета акцизного налога и прописана возможность растаможиться по сниженным ставкам, другим – были повышены размеры штрафов до 170 000 грн за нарушение сроков растаможки.

Первый документ немного помог растаможке – свои машины растаможили 218 тысяч "евробляхеров", то есть половина от общего количества. Понятное дело, что ставки растаможки зависели от цены машины и объема ее двигателя. За более старые машины с большими двигателями приходилось платить на таможне больше, чем за маленькие.

В сентябре 2019 года вступил в силу еще один документ – ЗУ "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины". Им было отложено до 31 декабря 2019 года применение административной ответственности к "евробляхерам".

В конце 2019 года представители правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком и председатель общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заключили особый меморандум. Согласно ему, полиция не будет штрафовать "евробляхеров", пока Верховная Рада не примет законы, которые могли бы сделать условия растаможки доступнее.

Однако в октябре 2020 года владельцев автомобилей на "еврономерах" все же начали понемногу штрафовать на таможнях на немалые суммы – 170 000 грн. Особенно жестким было поведение полиции в Харькове – в декабре 2020 года было немало случаев, когда штрафовали автовладельцев на "еврономерах".

Несмотря на длительную проработку проблемы таможенного оформления "евроблях", она никуда не исчезла и никак не решилась, тогда как общественный резонанс растет.

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Кто выступает против "дешевой растаможки"

Конечно, настроены категорически против сами автовладельцы-"евробляхеры". 18 февраля общественная организация "АвтоЕвроСила", куда входят владельцы автомобилей на иностранных номерах, провела акцию под стенами Верховной Рады.

Акция протеста "евроблях" под Верховной Радой Страна.ua

Они устроили митинг, во время которого требовали внести на рассмотрение законопроект №3704, который должен полностью отменить акциз при условии растаможки авто и предоставить льготы на ввоз авто участникам боевых действий. Однако этот документ не вынесли на рассмотрение парламентариев.

Фото Виталий Носач, РБК-Украина

Законопроекты за которые на днях проголосовала Рада, на первый взгляд кажутся обоснованными. Правда, существует ряд сомнительных моментов. Речь идет, к примеру, о некорректности самой формулы налогообложения при растаможке. То есть если человек купил автомобиль за 1000 евро, то он заплатит за растаможку столько же – 1000 евро, то есть 100%. А если машина стоит $100 000, то те же 1000 евро за растаможку составляют всего лишь 1% стоимости машины. Получается, что сумма налоговой нагрузки одинакова, а отражается на автовладельцах по-разному.

В то же время при условии принятия законопроектов ввозить новые легковые автомобили будет просто экономически невыгодно, большинство будут пытаться ввезти машины на "еврономерах", что окажет негативное влияние на поступления в бюджет.

К тому же стоит отметить, что законопроект 4643-д прописан исключительно для "еврономеров" и никоим образом не влияет на стоимость растаможки автомобилей другой категории.

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Вопрос, вызывающий столько споров, сомнений и породивший конфронтацию между властями и автовладельцами, не исчезнет сам по себе в ближайшее время. Нужен компромисс между всеми участниками рынка, чтобы решить проблему "евроблях".

Пока законопроекты №4643-д и №4644-д прошли лишь первое чтение в парламенте, на очереди – повторное обсуждение в комитетах, голосование в Раде и подпись президента.